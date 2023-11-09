«Перспективы взаимодействия»: какие темы обсудят Путин и Токаев во время переговоров в Казахстане

В четверг, 9 ноября, в Астане состоится встреча президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Во время своего официального визита в Казахстан Путин обсудит с Токаевым ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, перспективы их взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы. По мнению экспертов, особое внимание во время переговоров будет уделено экономическому сотрудничеству, энергетической сфере и безопасности. В частности, как считают аналитики, стороны затронут вопрос углубления отношений в рамках ОДКБ на фоне нестабильной ситуации в мире.

В четверг, 9 ноября, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время своего официального визита в республику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров… планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы», — заявили в Кремле.

Отмечается также, что по итогам визита будет подписан ряд важных совместных документов, а лидеры двух стран выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, Путин и Токаев примут участие в формате видеоконференции в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае, сообщили в Кремле.

Как уточнил позднее Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», в центре внимания участников предстоящего форума будут актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.

«По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договорённости наших предпринимателей — один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран», — подчеркнул президент РФ.

«На принципах взаимного уважения»

Двустороннее партнёрство России и Казахстана «носит особо привилегированный характер» и активно развивается. Об этом заявил Владимир Путин в том же интервью газете «Казахстанская правда».

«Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», — отметил российский лидер.

В этом контексте Путин осветил ряд важнейших вопросов в рамках взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Астаны. Первой президент России затронул тему экономического партнёрства. По его словам, «в хорошем темпе» растёт товарооборот между двумя странами.

«В прошлом году он увеличился на 10,2%, до рекордных $28,2 млрд, а в январе — августе этого года прибавил ещё 7,6% и составил $18,9 млрд», — заявил президент.

Он также сообщил, что Россия — один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По данным лидера РФ, накопленные российские инвестиции в этой стране достигают порядка $17 млрд. Кроме того, в республике работают около 6 тыс. предприятий «с российским участием».

Акорда

globallookpress.com

© Florian Gaertner/PHOTOTHEK

В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили около $6 млрд, заявил Токаев в интервью газете «Известия».

«Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд», — пояснил лидер Казахстана.

По его словам, в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, страны сотрудничают в рамках 40 совместных проектов на сумму $16,6 млрд «с созданием более 15 тыс. рабочих мест».

«Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества», — подчеркнул Токаев.

Как отметил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, именно экономические вопросы Путин и Токаев обсудят «первым делом» во время двусторонней встречи.

«На повестке дня у президентов прежде всего экономические вопросы: налаживание логистических цепочек, создание необходимых условий для наращивания торгового оборота, согласование механизмов взаимных финансовых расчётов», — сказал эксперт.

Аналитик напомнил, что в контексте экономического взаимодействия обе страны играют ключевую роль в реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь».

«Этот проект станет фундаментальным фактором российско-казахстанского сотрудничества на долгосрочную перспективу. Такого рода переговоры являются особенно актуальными на фоне осуществляемого Западом санкционного шантажа и попыток давления на международных партнёров России. Проведение встречи на высшем уровне говорит о том, что подобные планы США и ЕС провалились», — констатировал Фельдман.

Обеспечение безопасности

По мнению экспертов, учитывая нестабильность в мире, крайне актуальными становятся вопросы безопасности двух стран. Как отмечают эксперты, именно на этом может быть сделан немалый акцент во время встречи Путина с Токаевым. В рамках данного трека стороны могут обсудить укрепление связей по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия и Казахстан наряду с другими постсоветскими государствами, считает Павел Фельдман.

«Давно назрела необходимость перезапуска механизмов коллективной самообороны стран — членов ОДКБ. В январе 2022 года эта организация буквально спасла Казахстан от скатывания в смуту «цветной революции», — заявил аналитик.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

РИА Новости

© Павел Бедняков

Как отметил в интервью «Казахстанской правде» президент России, в рамках ОДКБ Москва и Астана активно работают над вопросами региональной безопасности.

«Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что следующий год пройдёт «под знаком казахстанского председательства» в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Убеждён, что инициативы казахстанских партнёров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию её возможностей в интересах всех государств-членов», — подчеркнул президент России.

В свою очередь, Токаев в интервью газете «Известия» отметил, что в настоящее время и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) «с её колоссальным политическим» потенциалом по праву можно назвать «гарантом обеспечения» региональной безопасности.

«Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС», — уточнил президент Казахстана.

Энергетические вопросы

Как заметил со своей стороны Владимир Путин, природа и география России и казахстанской республики дают сторонам значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые государства стремятся максимально использовать во благо своих сограждан.

«Ведущие российские компании «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» вместе с партнёрами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Путин.

По его словам, широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Российский лидер напомнил, что 7 октября вместе с президентом Казахстана он принял участие в церемонии по случаю начала поставок российского природного газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Как подчеркнул Путин, этот маршрут «позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети», будет способствовать развитию не только этих трёх государств, «но и всего региона Центральной Азии».

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В свою очередь, Токаев в интервью «Известиям» отметил, что этот проект поможет расширить и модернизировать газотранспортную инфраструктуру Казахстана, придать «мощный импульс промышленному развитию» двух стран и укрепить региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии.

«Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа», — подчеркнул Токаев.

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, несмотря на то что Россия уже поставляет через Казахстан свой газ в Узбекистан, не исключено, что во время переговоров двух лидеров стороны могут обсуждать поставку российского топлива и в другие государства через казахстанскую территорию.

«На самом деле казахстанский маршрут позволяет выйти в целом на рынки Азии. И чтобы это понять, нужно лишь обратить внимание на географию региона. Например, если смотреть на вопрос более глобально, то понятно, что на территории Казахстана могут появиться новые маршруты в Китай и в другие части Азии», — сказал аналитик в комментарии RT.

При этом РФ готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана в рамках подписанной в январе этого года «Газпромом» и правительством Казахстана дорожной карты по сотрудничеству в газовой сфере, заявил Путин.

Кроме того, Москва и Астана «конструктивно взаимодействуют» в нефтяной сфере, отметил российский лидер.

По словам Токаева, стороны «давно и успешно» сотрудничают и в этой области. Лидер Казахстана напомнил, что в его республике работают такие российские концерны, как ЛУКОЙЛ и «Татнефть». При этом «порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум)». В то время как российская нефть поставляется в Китай через территорию Казахстана, отметил Токаев.

Страны также развивают урановую и горнодобывающую отрасли, реализуют проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.

Гуманитарная сфера

Важное место в двустороннем сотрудничестве занимает и партнёрство в гуманитарной сфере. В частности, важным фактором, «скрепляющим российско-казахстанскую дружбу», является русский язык, заявил Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда».

«Несомненно, это наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент России.

Он выразил признательность казахстанскому лидеру за инициативу создания Международной организации по русскому языку.

«Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов», — сказал российский лидер.

Флаги России и Казахстана

РИА Новости

По его словам, казахстанская молодёжь проявляет интерес к изучению русского языка, а также к получению российского образования.

Как подчеркнул Владимир Путин, стратегическое партнёрство двух стран обширно, многогранно и «устремлено в будущее», проверено временем и развивается по восходящей.

«Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан», — заявил российский лидер.

«Пример конструктивного диалога»

Как отметил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, встреча Путина и Токаева является продолжением стратегического российско-казахстанского сотрудничества в условиях давления Запада на Россию.

«Взаимоотношения РФ и Казахстана олицетворяют собой пример не всегда простого, но конструктивного диалога между двумя постсоветскими странами, которые ставят на первый план свои национальные интересы», — заявил Фельдман.

В свою очередь, Евгений Семибратов обратил внимание на то, что, несмотря на наличие у российской стороны вопросов к Казахстану о его контактах с представителями стран Запада, Москва и Астана нацелены на взаимовыгодное партнёрство.

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По данным СМИ, ранее в Казахстане открылся новый конференц-зал Центра миротворческих операций Министерства обороны республики, где ведётся обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО. Как заявил Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью РИА Новости, США пытаются расширить своё влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала. За счёт таких акций Вашингтон пытается «разрекламировать» себя. При этом Стерник отметил, что Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой. Впрочем, по его словам, партнёры РФ прекрасно понимают скрытую повестку и корыстные мотивы «геополитических соперников» России.

Напомним, 1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан для переговоров с Токаевым, который назвал это «историческим событием». Как пишут СМИ, на фоне опасений из-за военного переворота в Нигере, который может повлиять на импорт урана, необходимого для работы французских атомных станций, Париж решил сблизиться с Астаной, которая также является поставщиком урана. Стоит отметить, что летом российская госкорпорация «Росатом» приобрела Будёновское месторождение урана в Казахстане и вышла на второе место по запасам этого стратегического металла в мире.

Однако, как констатируют аналитики, при стремлении к многополярности в международных отношениях Казахстан тем не менее рассматривает Россию как особенного партнёра, которому он «готов помогать» и развивать с ним взаимовыгодное сотрудничество.

«Партнёрство между Россией и Казахстаном эффективно развивается, особенно в сфере экономического сотрудничества, чему способствуют такие интеграционные проекты, как СНГ и Евразийский экономический союз», — констатировал Семибратов.

Что касается международной актуальной повестки, лидеры не смогут уйти от обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, уверены аналитики.