МИД России: США пытаются расширить своё влияние в Казахстане
Отмечается, что ранее в Казахстане открылся новый конференц-зал Центра миротворческих операций Министерства обороны страны.
В нём, по данным агентства, ведётся обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО.
По словам Стерника, американская сторона подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане.
При этом Стерник отметил, что Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан для переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.