МИД России: США пытаются расширить своё влияние в Казахстане

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил в интервью РИА Новости, что США пытаются расширить своё влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала.

Отмечается, что ранее в Казахстане открылся новый конференц-зал Центра миротворческих операций Министерства обороны страны.

В нём, по данным агентства, ведётся обучение военного, полицейского и гражданского персонала по стандартам НАТО.

По словам Стерника, американская сторона подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане.

При этом Стерник отметил, что Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан для переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.