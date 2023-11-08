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МИД: Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой

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Россия уважает право стран Центральной Азии развивать отношения с Европой, но они должны понимать корыстный интерес западных лидеров.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Дипломат отметил, что отдача от принятых нами совместных обязательств в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также в рамках двусторонних договоренностей «по достоинству ценится» столицами стран региона.

«При этом мы не наивны в отношении причин пристального внимания «Запада и ко» к центральноазиатскому региону», — подчеркнул Стерник.

При этом он добавил, что партнёры прекрасно понимают скрытую повестку и корыстные мотивы наших геополитических соперников.

Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подпишут несколько важных совместных документов, заявили в Кремле.

Также стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан для переговоров с Токаевым.

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