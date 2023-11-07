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Путин и Токаев 9 ноября подпишут несколько важных совместных документов

В Кремле предстоящий визит Путина в Казахстан назвали очень важным

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подпишут несколько важных совместных документов, заявили в Кремле.
Путин и Токаев 9 ноября подпишут несколько важных совместных документов
  • РИА Новости

Там напомнили, что 9 ноября Путин посетит с официальным визитом Казахстан. Там он обсудит с коллегой ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.

В формате видеоконференции они примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ», — заявила пресс-служба Путина.

Как ранее отметили в Кремле, Россия считает Казахстан суверенным государством, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению.

Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану.

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