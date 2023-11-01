Песков: Россия считает Казахстан суверенным государством

Россия считает Казахстан суверенным государством, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану.

Песков также отметил, что у России с Казахстаном «отношения исторического партнёрства».

«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — сказал представитель Кремля.

Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Казахстан. В Астане он встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев назвал историческим событием визит президента Франции.