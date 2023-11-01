Песков: Россия считает Казахстан суверенным государством
- РИА Новости
Песков также отметил, что у России с Казахстаном «отношения исторического партнёрства».
«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — сказал представитель Кремля.
Эммануэль Макрон 1 ноября прибыл в Казахстан. В Астане он встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Токаев назвал историческим событием визит президента Франции.