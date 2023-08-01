Politico: переворот в Нигере вызывает опасения по поводу зависимости Франции и ЕС от урана
- AFP
Об этом сообщает Politico.
Уточняется, что африканская страна обеспечивает 15% всех необходимых Франции запасов урана и составляет пятую часть всего импорта урана в Евросоюз.
Компания Orano, государственный производитель ядерного топлива во Франции, продолжает свою работу в Нигере и следит за ситуацией, сообщил представитель компании.
Ранее новое правительство Нигера решило приостановить экспорт урана и золота на территорию Франции.
Также власти Германии объявили о приостановке своей помощи в целях развития и поддержки Нигера после военного переворота в африканской стране.