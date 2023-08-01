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Politico: переворот в Нигере вызывает опасения по поводу зависимости Франции и ЕС от урана

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Военный переворот в Нигере вызывает опасения, особенно во Франции, по поводу его возможного влияния на импорт урана, необходимого для работы атомных станций.
Politico: переворот в Нигере вызывает опасения по поводу зависимости Франции и ЕС от урана
  • AFP

Об этом сообщает Politico

Уточняется, что африканская страна обеспечивает 15% всех необходимых Франции запасов урана и составляет пятую часть всего импорта урана в Евросоюз. 

Компания Orano, государственный производитель ядерного топлива во Франции, продолжает свою работу в Нигере и следит за ситуацией, сообщил представитель компании. 

Ранее новое правительство Нигера решило приостановить экспорт урана и золота на территорию Франции.

Также власти Германии объявили о приостановке своей помощи в целях развития и поддержки Нигера после военного переворота в африканской стране.

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