Politico: переворот в Нигере вызывает опасения по поводу зависимости Франции и ЕС от урана

Военный переворот в Нигере вызывает опасения, особенно во Франции, по поводу его возможного влияния на импорт урана, необходимого для работы атомных станций.

Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что африканская страна обеспечивает 15% всех необходимых Франции запасов урана и составляет пятую часть всего импорта урана в Евросоюз.

Компания Orano, государственный производитель ядерного топлива во Франции, продолжает свою работу в Нигере и следит за ситуацией, сообщил представитель компании.

Ранее новое правительство Нигера решило приостановить экспорт урана и золота на территорию Франции.

Также власти Германии объявили о приостановке своей помощи в целях развития и поддержки Нигера после военного переворота в африканской стране.