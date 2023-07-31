Германия приостановила экономическую помощь Нигеру

Власти Германии объявили о приостановке своей помощи в целях развития и поддержки Нигера после военного переворота в африканской стране.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на представителя МИД Германии Себастьяна Фишера.

«Мы приостановили все прямые выплаты поддержки правительству Нигера», — уточнил он.

Также утверждается, что аналогичную меру приняла Франция в субботу, 29 июля.

Отмечается, что в ближайшее время в зависимости от развития событий Берлин примет дополнительные меры.

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.