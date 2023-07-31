Германия приостановила экономическую помощь Нигеру
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Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на представителя МИД Германии Себастьяна Фишера.
«Мы приостановили все прямые выплаты поддержки правительству Нигера», — уточнил он.
Также утверждается, что аналогичную меру приняла Франция в субботу, 29 июля.
Отмечается, что в ближайшее время в зависимости от развития событий Берлин примет дополнительные меры.
Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.
Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.