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Германия приостановила экономическую помощь Нигеру

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Власти Германии объявили о приостановке своей помощи в целях развития и поддержки Нигера после военного переворота в африканской стране.
Германия приостановила экономическую помощь Нигеру
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Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на представителя МИД Германии Себастьяна Фишера. 

«Мы приостановили все прямые выплаты поддержки правительству Нигера», — уточнил он. 

Также утверждается, что аналогичную меру приняла Франция в субботу, 29 июля. 

Отмечается, что в ближайшее время в зависимости от развития событий Берлин примет дополнительные меры. 

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума. 

Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины

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