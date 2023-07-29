Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Об этом информирует РИА Новости.

«Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер», — говорится в заявлении.

В Совбезе подчеркнули необходимость защиты президента, его семьи и членов его правительства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.

Позже в Нигере генерал Абдурахман Чиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины.