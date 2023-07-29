Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
Об этом информирует РИА Новости.
«Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер», — говорится в заявлении.
В Совбезе подчеркнули необходимость защиты президента, его семьи и членов его правительства.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.
Позже в Нигере генерал Абдурахман Чиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины.