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Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

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Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Об этом информирует РИА Новости.

«Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер», — говорится в заявлении.

В Совбезе подчеркнули необходимость защиты президента, его семьи и членов его правительства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.

Позже в Нигере генерал Абдурахман Чиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины.

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