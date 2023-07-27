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Генсек ООН призвал мятежников отпустить президента Нигера

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мятежников отпустить президента Нигера Мохамеда Базума.
Генсек ООН призвал мятежников отпустить президента Нигера
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что ООН осудила нападение на демократически избранное правительство Нигера и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии.

«Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Ранее командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны Базума.

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