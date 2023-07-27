Военное командование Нигера выразило солидарность с мятежниками

Командование Вооружённых сил Нигера присоединилось к заявлению военных мятежников, которые объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума.

Об этом говорится в документе, опубликованном армией страны в Twitter.

«Военное командование... решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности», — цитирует военных РИА Новости.

Командование предупредило, что внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.

По имеющимся данным, свергнутый мятежниками президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.

Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.