Военное командование Нигера выразило солидарность с мятежниками
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Об этом говорится в документе, опубликованном армией страны в Twitter.
«Военное командование... решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности», — цитирует военных РИА Новости.
Командование предупредило, что внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.
По имеющимся данным, свергнутый мятежниками президент по-прежнему удерживается в своей резиденции.
Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.