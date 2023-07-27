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Глава МИД Нигера: свергнутый президент Базум удерживается в своей резиденции

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Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции.
Глава МИД Нигера: свергнутый президент Базум удерживается в своей резиденции
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.

«Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии», — цитирует его РИА Новости.

Он призвал мятежников «вернуться в строй».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить Базума.

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