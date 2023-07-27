Глава МИД Нигера: свергнутый президент Базум удерживается в своей резиденции
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
«Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии», — цитирует его РИА Новости.
Он призвал мятежников «вернуться в строй».
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить Базума.