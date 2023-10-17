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Эндрю Люн: идея «Один пояс — один путь» инклюзивна, в отличие от риторики Запада

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Инициатива «Один пояс — один путь» более инклюзивна, в отличие от риторики Запада, пытающегося делить страны на демократические и авторитарные, считает независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн. 
Эндрю Люн: идея «Один пояс — один путь» инклюзивна, в отличие от риторики Запада
  • AP
  • © Ng Han Guan

Своё мнение он высказал в эфире RT International.

Он подчеркнул, что «Один пояс — один путь» — это не только физическая инфраструктура.

«Сейчас это [в том числе и проект] «Цифровой Шёлковый путь», поскольку вся мировая экономика меняется под воздействием четвёртой промышленной революции: это и «интернет вещей», и электронная торговля… Данная инициатива включает в себя не только цифровую связь, электронную торговлю, использование искусственного интеллекта и телекоммуникаций, но и обмен между людьми, сближение всех людей и культур», — сказал собеседник.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Китае проведут детальный обмен мнениями и сверку часов.

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