«Элемент реагирования на давление со стороны Запада»: в Белоруссии проходят учения войск ОДКБ «Боевое братство — 2023»

В Белоруссии 1 сентября состоялась церемония открытия оперативно-стратегических учений войск ОДКБ «Боевое братство — 2023». В манёврах, которые пройдут на полигонах в Брестской, Гродненской и Минской областях, примут участие 2,5 тыс. военных из Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана и будет задействовано более 500 единиц техники. По мнению военных политологов, такие учения особенно актуальны в условиях нынешней военно-политической обстановки в мире.

В пятницу, 1 сентября, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» прошла церемония открытия совместных оперативно-стратегических учений войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023». Они пройдут в Белоруссии по 6 сентября.

Обращаясь к участникам манёвров, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов констатировал, что учения проводятся в сложной международной обстановке.

«В различных регионах мира появляются новые очаги напряжённости, обостряются старые конфликты. Современные кризисы всё чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения, — отметил он. — Особенность этих учений — их комплексность. Сегодня для успешной реализации операции недостаточно использования военного компонента. Необходим системный подход, предусматривающий тесную связь и взаимодействие целого спектра сил и средств. Новые вызовы и угрозы безопасности во многом обусловили формат предстоящего мероприятия».

«В условиях нарастания геополитической напряжённости усилия коллективных сил оперативного реагирования — это важнейшее условие защиты жизненно важных интересов, обеспечения безопасности государств — членов организации и выстраивания системы единой, неделимой безопасности на региональном уровне», — подчеркнул Тасмагамбетов.

Как отмечается на сайте ОДКБ, основная цель проведения учений заключается в улучшении координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции. Кроме того, манёвры направлены на совершенствование практических навыков и умений командиров в управлении воинскими частями и подразделениями во время боевых и специальных операций.

«Важная задача учений — формирование высоких морально-боевых качеств, психологической стойкости и физической выносливости у военнослужащих», — добавили в пресс-службе организации.

Сообщается, что манёвры пройдут на полигонах в Брестской, Гродненской и Минской областях. В них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также будет задействовано свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что в рамках «Боевого братства — 2023» пройдут несколько совместных и специальных учений. В ходе этапа под названием «Взаимодействие-2023» коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ отработают сценарий урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе. На этапе «Поиск-2023» будут задействованы силы и средства военной разведки. Тренировки подразделений радиационной, химической, биологической защиты, а также медицинского обеспечения пройдут в рамках «Барьера-2023», а силы и средства материально-технического обеспечения примут участие в манёврах «Эшелон-2023».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, с 1 по 6 сентября в Островецком районе Белоруссии пройдут учения по обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения в рамках специальных манёвров спасательных подразделений стран ОДКБ «Скала-2023».

Стоит добавить, что в преддверии «Боевого братства — 2023» в режиме видеоконференции прошла совместная тренировка объединённого штаба и секретариата ОДКБ с участием оперативных групп государств — членов организации, где была отработана легенда учений. Согласно учебной обстановке, к Совету коллективной безопасности обратился президент одного из государств, входящих в ОДКБ, с просьбой об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации.

Проведение подобных манёвров особенно актуально в нынешней геополитической обстановке и ситуации с безопасностью в мире в целом, отметил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«В первую очередь их важность определяется турбулентностью развития военно-политической обстановки в Евро-Атлантическом регионе: нарастает давление со стороны коллективного Запада, НАТО предпринимает попытки сдержать и изолировать страны ОДКБ, особенно Россию и Белоруссию. Таким образом, проведение «Боевого братства» позволит продемонстрировать готовность членов организации в любой момент дать решительный отпор неприятелю», — отметил эксперт.

Партнёры ОДКБ

Во время брифинга 28 августа начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что на учения в качестве наблюдателей приглашены представители Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии. Кроме того, по словам начальника ОШ ОДКБ, страны — участницы объединения выстраивают тесные отношения с государствами Африки, а потому партнёры с этого континента в перспективе могут присоединиться к участию в совместных мероприятиях.

Сидоров подчеркнул, что организация готова к сотрудничеству с новыми странами, и не исключил дальнейшего расширения ОДКБ, в том числе проведения совместных мероприятий с государствами Африки.

Войска ОДКБ на учениях

© Организация Договора о коллективной безопасности

Стоит добавить, что на минувшей неделе, комментируя учения «Боевое братство — 2023», президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что эти манёвры плановые и ничем не угрожают Западу.

«В нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку, там нет боевой составляющей. Будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отметил открытый характер учений. Он сообщил, что Минск в соответствии с международными требованиями пригласил на «Боевое братство — 2023» международных наблюдателей, военных атташе и дипломатический корпус, в том числе представителей соседних Польши и Литвы.

«Я не знаю, примут ли они участие. Но мы, в отличие от соседей, демонстрируем открытость, миролюбивость и показываем, что это за учения и каковы их цели — исключительно оборонительные, для защиты своей страны, своей территории», — добавил Вольфович.

Вместе с тем, по словам эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, активизация сотрудничества незападных государств в области обороны «вполне укладывается в современную тенденцию многополярности».

«Обеспечить слаженное взаимодействие»

Как считают опрошенные RT аналитики, совместные учения ОДКБ служат интересам достижения оперативной совместимости, отработки всего контура принимаемых решений, взаимодействия штабов в управлении войск и взаимного обмена опытом.

«В ходе манёвров военнослужащие отработают координацию действий и обеспечение каналов связи. У всех вооружённых сил каналы связи свои, а контакт между странами-участницами в условиях боевой обстановки крайне важен. Также у армий разное вооружение, боевая техника — необходимо обеспечить их слаженное взаимодействие», — пояснил Кошкин.

Войска ОДКБ на учениях

© Организация Договора о коллективной безопасности

По словам эксперта, закономерно, что особое внимание будет уделено работе с беспилотниками — современные конфликты доказали их незаменимость на поле боя.

«На примере СВО мы убедились в эффективности беспилотных летательных аппаратов. Я полагаю, что на «Боевом братстве» союзники по ОДКБ серьёзно подойдут к изучению и осмыслению новых подходов к использованию беспилотников. Участники, вероятно, отработают их применение в разведывательном секторе, нанесение ударов барражирующими дронами-камикадзе и организацию ведения боевых действий с помощью БПЛА. Всё это чрезвычайно важно», — подчеркнул Кошкин.

Также по теме «Драйвер эскалации»: Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом к странам НАТО разместить постоянные военные базы у границ России и признать...

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также отметил особую значимость нынешних учений для России и Белоруссии.

«Проведение учений «Боевое братство» важно с точки зрения отработки планов реального военного реагирования на случай какой-либо провокации со стороны стран НАТО, таких как Литва или Польша. На фоне складывающейся в регионе военно-политической обстановки они призваны стать одним из элементов реагирования на политику давления со стороны Запада», — заявил Коротченко.

Сходной точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Главная задача этих учений — боевое слаживание. Страны должны быть готовы к отражению общих угроз. Такое уже случалось, например, в Таджикистане, Киргизии, Казахстане», — напомнил эксперт.