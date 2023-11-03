«Огонь в движении»: какие задачи в зоне СВО выполняет зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»

Российское Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» на Купянском направлении. Как отмечают в МО РФ, зенитчики в круглосуточном режиме сканируют небо. На переход в боевое положение у военнослужащих уходит всего несколько минут, после чего вокруг «Тор-М2» фактически образуется защитный купол диаметром более 30 км. ЗРК семейства «Тор» предназначены для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, БПЛА, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов. По словам аналитиков, отличительной особенностью этих систем является высокая точность и возможность вести огонь на марше.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» на Купянском направлении. На видео показаны передвижение комплекса в зоне СВО, работа расчёта ЗРК в боевом отделении и пуск зенитной ракеты по цели.

Как отмечают в МО РФ, на переход в боевое положение у военнослужащих уходит всего несколько минут, после чего вокруг ЗРК фактически образуется защитный купол диаметром более 30 км, так как станция обнаружения способна работать с обзором 360 градусов. При этом, как добавили в министерстве, зенитчики сканируют небо на Купянском направлении в круглосуточном режиме.

Интервью с начальником расчёта ЗРК с позывным Русь

Как говорится в материалах ведомства, «Тор-М2» способен одновременно обнаруживать до 48 целей. При этом его средства слежения могут фиксировать все объекты, размер которых превышает 1,5 см. Наиболее опасные из них комплекс выдаёт на монитор, после чего экипаж берёт их на сопровождение.

«Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчёты берут его на сопровождение и готовы поразить цель», — говорится в релизе МО РФ.

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Экипаж, работа которого показана в видеоролике ведомства, за отличное выполнение боевых задач награждён медалями «За отвагу», а командиру недавно присвоили внеочередное воинское звание, рассказали в Минобороны. В зоне проведения СВО на Купянском направлении они прикрывают пехоту, артиллерию и танки. Однако, как рассказали военные, их ЗРК «Тор-М2» иногда и сам становится целью атак противника.

«Зенитный ракетный комплекс «Тор» является основной угрозой для летательных аппаратов — БПЛА, самолётов, вертолётов противника. Когда он знает, что в зоне их работы стоит такая машина (ЗРК «Тор-М2». — RT), старается её уничтожить. Потому что работать их авиации становится невозможно», — рассказал начальник расчёта ЗРК с позывным Русь.

Военный также добавил, что каждый член экипажа может при необходимости выполнять обязанности на любой должности — механика-водителя, оператора или начальника расчёта. «Благодаря этому в расчёте у нас всё мобильно, мы можем быстро принимать решения», — пояснил Русь.

«Прикрывать бронетехнику»

Напомним, «Тор-М2» разработали специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей», а производством комплекса занимается Ижевский электромеханический завод «Купол» (также входит в «Алмаз-Антей»).

Как отмечается в материалах МО РФ, ЗРК семейства «Тор» являются средствами ПВО малой дальности, которые предназначены «для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов».

Базовая версия ЗРК «Тор» была принята на вооружение в 1986 году. Через пять лет появилась его модернизированная версия «Тор-М1», а в 2009 году в войска поступил обновлённый вариант «Тор-М2У». Наконец, современная модификация «Тор-М2» была принята на вооружение ВС РФ в 2016 году. Именно она сегодня поставляется в войска.

Работа комплекса «Тор-М2»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов подчеркнул, что версия «Тор-М2» является наиболее совершенной в линейке этих ЗРК.

«Модификация М2 гораздо лучше справляется с малоразмерными целями, в том числе с беспилотниками и крылатыми ракетами, летящими на предельно малых высотах. Кроме того, у М2 есть возможность прикрывать наши колонны. В мире есть всего два комплекса, которые могут вести огонь в движении, и оба наши — это «Тор-М2» и «Панцирь». Это качество позволяет им обеспечивать максимальную защиту бронетехники во время марша», — отметил специалист в комментарии RT.

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Как уточняют в МО РФ, возможность вести огонь в движении впервые была реализована на модификации «Тор-М2У». По словам военных, комплексы способны поражать цели, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами «на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их манёвра».

ЗРК может работать как автоматически, так и в ручном режиме с участием операторов. По данным Минобороны, зенитный комплекс отличается повышенной эффективностью «при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия».

Боекомплект «Тор-М2» насчитывает 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причём радар видит даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности («Стелс»).

Существует также арктический вариант данного ЗРК на базе гусеничного вездехода ДТ-30 «Витязь». Помимо этого, согласно информации «Рособоронэкспорта», разработчики предлагают заказчикам вариант ЗРК на колёсном шасси — «Тор-М2К».

«Кинетический перехват»

Опрошенные RT эксперты высоко оценивают боевые качества российского зенитного ракетного комплекса.

«Тор-М2» — это очень хорошая система. У неё есть несколько важных достоинств. В частности, она предназначена для защиты войск на марше, в обороне и наступлении. Ракеты, которые находятся на установке, могут работать по любым воздушным целям, начиная от крылатых ракет и заканчивая самолётами, вертолётами и беспилотниками. Эффективность её достаточно высокая: на одну цель приходится одна ракета, не нужно тратить два или три боеприпаса для поражения одного и того же объекта», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» на базе вездехода ДТ-30

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Эффективность ракет ЗРК объясняется применяемыми в них командными системами радио- и телеуправления, пояснил Юрий Кнутов.

«Эти системы обеспечивают очень высокую точность поражения. Есть немало случаев, когда ракета не просто взрывалась рядом с объектом противника, поражая его осколками, но и непосредственно сталкивалась с целью по принципу hit-to-kill, то есть «пуля в пулю». Это кинетический перехват, при котором подрыв боеголовки всё равно происходит. Данный факт говорит о высочайшей точности комплекса и ракет, которые на нём используются», — рассказал Юрий Кнутов.

Эксперт не исключил, что в дальнейшем разработчики продолжат модернизацию «Торов».

«Комплекс совершенствуется, развивается и, я думаю, что в ближайшее время мы увидим новое поколение «Торов», которое будет иметь ещё более совершенные технические характеристики. Развитие средств нападения продолжается, что делает необходимым создание новых модификаций ЗРК», — говорит аналитик.

При этом, по мнению Литовкина, не только «Тор-М2», но и другие российские средства противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность в зоне спецоперации.

«У нас там работают эшелонированные системы ПВО, предназначенные для защиты различных объектов и для поражения любых целей, которые летят в сторону наших войск. Наши военные побеждают в противостоянии с украинской армией, а небо над Украиной принадлежит российской авиации. Это говорит в том числе об эффективности наших систем ПВО», — заключил аналитик.