Шойгу: единая система противовоздушной обороны ОДКБ фактически создана
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Об этом министр сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Фактически она (единая система ПВО. — RT) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение... с каждым из государств», — цитирует Шойгу ТАСС.
Он уточнил, что единая система ПВО ОДКБ работает, а страны Организации периодически проводят учения, поддерживая её в боевом состоянии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.