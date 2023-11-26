Шойгу: единая система противовоздушной обороны ОДКБ фактически создана

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что единая система противовоздушной обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к настоящему моменту фактически создана.

Об этом министр сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Фактически она (единая система ПВО. — RT) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение... с каждым из государств», — цитирует Шойгу ТАСС.

Он уточнил, что единая система ПВО ОДКБ работает, а страны Организации периодически проводят учения, поддерживая её в боевом состоянии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.