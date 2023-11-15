«Координация боевых действий»: как в России совершенствуются системы управления ПВО

На международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow впервые представлен модернизированный комплекс управления расчётами ПЗРК разработки холдинга «Росэлектроника», сообщает пресс-служба «Ростеха». Усовершенствованная система управления приспособлена под переноску военнослужащими и позволяет упростить распределение воздушных целей противника, особенно БПЛА. По словам экспертов, автоматизированные комплексы позволяют существенно повысить эффективность подразделений ПВО.

Холдинг «Росэлектроника» впервые представил на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow модернизированный комплекс управления ПВО. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Оборудование выполняет целераспределение и наведение стрелков-зенитчиков на воздушную цель, а также управляет средствами противодействия БПЛА. Ранее комплекс изготавливался в каркасно-модульном варианте для установки на базу транспортного средства», — заявили в госкорпорации.

Сейчас обновлённый комплекс управления приспособлен под переноску военнослужащими. Он состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА).

«МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА — для бойцов, оснащённых переносными зенитными комплексами (ПЗРК. — RT) или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам», — отметили в «Ростехе».

Командирский модуль включает ноутбук или планшет со специализированным программным обеспечением, средства навигации, оборудование проводной и беспроводной связи. Изделие обеспечивает координацию действий до девяти зенитчиков или четырёх взводов стрелков ПЗРК.

«В минимальные промежутки»

Обновлённый комплекс управления способен сопровождать до 100 целей, выдавать команды целеуказания, а также принимать информацию о фазах боевых действий и состоянии боезапаса расчётов ПЗРК.

Как заявил генеральный директор предприятия-разработчика — пензенского «Радиозавода» — Олег Ратников, система автоматизирует сбор и обработку информации о воздушной обстановке, повышая эффективность борьбы с различными летательными аппаратами.

ПЗРК ВС РФ в зоне СВО

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Как пояснил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, продемонстрированный на Dubai Airshow комплекс представляет собой систему автоматизированного управления (АСУ), позволяющую значительно ускорить распределение воздушных целей между операторами ПЗРК.

«Специалисты «Радиозавода» позаботились об оснащении не только командира, но и стрелков-зенитчиков. У них тоже есть планшеты и средства навигации. Цель отображается на очках со встроенным микродисплеем. Предварительное наведение осуществляется по командам командира», — отметил Хроленко.

По словам эксперта, важным преимуществом новой российской АСУ являются скромные габариты всех её элементов, что позволяет размещать их на боевой экипировке. Автоматизация, как полагает Хроленко, должна усовершенствовать борьбу с БПЛА.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин назвал крайне полезной модернизированную систему управления расчётов ПЗРК. Она должна заметно ускорить целеуказание и распределение объектов поражения между операторами огневых средств.

«Вопрос автоматизации управления на уровне ПЗРК был недооценённым в течение длительного времени. В итоге расчёты переносных комплексов нередко действовали в отрыве от остальной системы ПВО и стреляли по тем объектам, которые буквально попадали им в поле зрения», — рассказал Лямин.

Согласно открытым данным, в систему автоматизированного управления может быть встроены расчёты ПЗРК «Верба». Комплекс способен перехватывать воздушные цели на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км.

«АСУ («Вербы». — RT) позволяет находить воздушную цель, определять её характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение. Исключается человеческий фактор, поражение своей воздушной цели, экономится количество боеприпасов на выполнение боевой задачи, повышается эффективность применения зенитных подразделений», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

По подсчётам военного ведомства, автоматизация позволила более чем в десять раз ускорить период от обнаружения цели до ракетного пуска. Ранее на это уходило более 3—5 минут.

Также ПЗРК полностью сопряжены с автоматизированной системой управления «Андромеда-Д», которая используется подразделениями воздушно-десантных войск. Система монтируется на шасси КамАЗ, БТР-Д, БМД-2 или БМД-4.

Пусковая установка ЗРК войсковой ПВО российской армии

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Компоненты системы способны передавать информацию как по традиционным УКВ- и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи. Технические характеристики АСУ «Андромеда-Д» надёжно обеспечивают подразделениям ВДВ оперативное доведение сигналов и скрытность каналов управления, прохождение команд и обратных докладов в режиме онлайн», — поясняют в военном ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, расчёты зенитных комплексов «крылатой пехоты» могут быть встроены в АСУ «Барнаул-Т», которая является «подсистемой ПВО». Она может применяться как самостоятельно, так и в составе «Андромеды-Д».

«АСУ «Барнаул-Т» способен в минимальные промежутки времени выявлять и определять низколетящие воздушные цели, осуществлять сбор информации о текущей обстановке в воздухе, кооперируясь с другими средствами ПВО, вычислять траектории движения целей», — говорится в материалах военного ведомства.

«Зона ответственности»

Для автоматизированного управления смешанной группировки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в российской армии широко используется АСУ «Поляна-Д4М1» разработки пензенского «Радиозавода». Система предназначена для объединения в сеть комплексов «Тор», «Панцирь», «Тунгуска», семейства «Бук» и С-300В. Время непрерывной работы комплекса может достигать 48 часов.

«Поляна-Д4М1» состоит из оборудования, которое обрабатывает и отображает информацию о сотнях воздушных целей. АСУ способна одновременно сопровождать десятки летательных аппаратов. Целеуказание огневым средствам поражения выдаётся в интервале от одной до трёх секунд.

Система состоит из четырёх элементов: пункта боевого управления, командно-штабной машины, автономных автоматизированных рабочих мест и подвижных электростанций. Для определения точного местоположения и текущего времени используется приёмоиндикаторная аппаратура спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС». Всё оборудование размещено на автомобильных шасси.

«Боевые возможности АСУ «Поляна-Д4М1» обеспечивают сбор и обработку радиолокационной информации, оповещение о воздушной и наземной обстановке, управление дежурными силами и средствами ПВО, безопасные полёты своей авиации, автоматизированное целераспределение и целеуказание, координацию боевых действий при отражении ударов с воздуха», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

В 2023 году «Росэлектроника» сообщила о создании и запуске производства модернизированного варианта «Поляна-Д4М1». Обновлённая система управления была представлена в августе на форуме «Армия».

АСУ получила возможность сопряжения с авиацией ВКС и военно-морского флота. Она обеспечивает сбор и обработку данных от цифровых радиолокационных станций наземного и воздушного базирования, а также от центров управления воздушным движением.

«Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 × 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов», — сообщили в пресс-службе холдинга.

Модернизированная АСУ «Поляна-Д4М1»

© Росэлектроника

По информации «Росэлектроники», усовершенствованная АСУ способна обеспечить «надёжную защиту воинских формирований, объектов государственного управления и промышленных предприятий.

Новейшим комплексом управления средств войсковой ПВО является «Магистр СВ», который также был разработан предприятиями холдинга «Росэлектроника». Он представляет собой унифицированный модуль для разведки воздушного пространства и координации противовоздушного боя. АСУ монтируется на шасси БМП-3.

При создании модуля учитывался опыт войсковой эксплуатации системы «Барнаул-Т». Особое внимание специалисты холдинга уделили повышению скрытности и живучести группировки ПВО.

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«В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки», — цитирует пресс-служба «Ростеха» генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Как полагает Александр Хроленко, разработчики АСУ стремятся уменьшить габариты элементов комплекса управления, повысить помехозащищённость, скорость обработки и передачи данных. По мнению эксперта, опыт СВО показывает необходимость широкого внедрения автоматизированных систем.

«Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели между огневыми средствами. Да, сейчас эту задачу объективно осложняют огромное количество беспилотников и работа вражеских средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Однако актуальность применения АСУ никуда не исчезла. Скорее наоборот, спецоперация даже ускорила процесс совершенствования комплексов управления», — сказал Хроленко.

Аналогичной точки зрения придерживается Юрий Лямин. По мнению эксперта, современная противовоздушная оборона уже немыслима без средств автоматизации.

«Эффективность ПВО во многом определяется именно качеством работы АСУ, скоростью обнаружения и распределения целей между ЗРК или ПЗРК. Это лишний раз хорошо показала спецоперация. В нашей стране это прекрасно понимают и вкладывают ресурсы в модернизацию систем управления», — подчеркнул Лямин.