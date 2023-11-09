«Уничтожает цель прямым попаданием»: чем уникален российский управляемый боеприпас «Краснополь»

В зоне СВО российские войска начали применять модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с лазерным принципом наведения. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех», характеристики обновлённого боеприпаса не раскрываются. В настоящее время оборонная промышленность РФ стремительно наращивает производство версии «Краснополь-М2» с вероятностью точного попадания 80%. По мнению экспертов, этот тип боеприпасов в реальных боевых условиях доказал высокую эффективность в борьбе с бронетехникой и укреплениями противника.

Российские подразделения начали применять 152-мм модернизированные управляемые снаряды «Краснополь». Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

«Российские войска стали использовать модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью. Их разработал дочерний холдинг «Высокоточные комплексы». Позже боеприпас был модернизирован, за счёт чего улучшились его характеристики», — заявили в госкорпорации.

Ранее в «Ростехе» сообщали, что «Краснополь» прекрасно зарекомендовал себя в зоне СВО. Его совершенствование осуществляется с учётом опыта боевого применения против украинских формирований. В частности, об этом говорил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в августовском интервью РИА Новости.

«Работы по совершенствованию этого боеприпаса идут, его возможности будут увеличиваться. Кстати, в зоне СВО этот снаряд зарекомендовал себя лучшим образом. Он эффективно поражает цели, в том числе одиночные. Позволяет точечным огнём выводить из строя пункты управления и другие важные объекты противника», — сказал Артяков.

Аналогичную мысль ранее в интервью ТАСС высказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он назвал «Краснополь» метким и очень эффективным оружием.

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«Мы совершенствуем его («Краснополь». — RT), в том числе с учётом опыта СВО. Очевидно, что за высокоточными боеприпасами будущее. Всё идёт к тому, что со временем они вытеснят обычные», — отметил Оздоев.

Характеристики обновлённого артиллерийского боеприпаса не раскрываются. В комментарии RT военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук предположил, что модернизация позволила повысить точность стрельбы и упростила процесс наведения снаряда.

«У «Краснополя» хороший модернизационный потенциал, и опыт спецоперации помогает его реализовывать. На сегодняшний день у нас нет данных по характеристикам нового «Краснополя», но с учётом специфики СВО можно предположить, что он стал ещё точнее за счёт изменений в аэродинамике, ГСН (головке самонаведения. — RT) и в целом упрощения процесса наведения», — пояснил эксперт.

Неисчерпанные возможности

Боеприпасы «Краснополь» — семейство управляемых снарядов, предназначенных для применения ствольными артиллерийскими орудиями калибра 152 и 155 мм. Данный тип боеприпасов может применяться гаубицами Д-20, «Мста-Б», самоходками «Акация», «Мста-С» (включая её модернизированные версии), новейшими установками «Коалиция-СВ» и «Мальва».

«Краснополь» предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей: танков, БМП, бронетранспортёров, противотанковых комплексов, а также малоразмерных объектов, инженерных сооружений, наблюдательных пунктов и огневых точек противника.

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Как пояснил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, «Краснополь» несравнимо точнее любого неуправляемого боеприпаса. Однако этот снаряд дороже в производстве и требует качественной разведывательной поддержки.

«Краснополь» — это высокоточный артиллерийский боеприпас. Его применение позволяет сократить время нахождения артиллерийского орудия на боевой позиции и в разы уменьшить расход боеприпасов. В то же время из-за наличия головки самонаведения он намного дороже и может эффективно применяться при хорошем разведывательном обеспечении», — подчеркнул Хроленко.

К основным преимуществам «Краснополя» военные относят стрельбу на поражение без пристрелки, высокую вероятность попадания с первого выстрела, мощное действие боевой части, надёжность, возможность применения БПЛА для подсвета цели.

Базовая версия «Краснополя» была создана тульским Конструкторском бюро приборостроения (КБП) и принята на вооружение ещё в 1986 году. В настоящее время в российской армии используются усовершенствованные модификации, имеющие большие дальность и массу боевой части.

Главными особенностями семейства «Краснополь» являются полуактивная лазерная головка самонаведения и аэродинамические рули, корректирующие траекторию полёта снарядов. По данным «Ростеха», отклонение от линии прицеливания не превышает 2 м, что зачастую обеспечивает прямое попадание по вражескому объекту.

«Краснополь» с раскрытыми аэродинамическими рулями

© CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, благодаря лазерному самонаведению и осколочно-фугасной боевой части, «Краснополь» эффективно поражает различные цели «независимо от их тепловых, акустических и других характеристик и степени защиты».

«Данные боеприпасы на нисходящей части траектории полёта производят захват целей, подсвеченных лазерным лучом, и переходят в управляемый режим, который осуществляется при помощи аэродинамических рулевых органов. Отклонение от пятна подсветки не более нескольких метров вне зависимости от дальности стрельбы», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

До спецоперации серийная модификация «Краснополя» отличалась способностью поражать цели на дистанциях до 30 км. За целеуказание боеприпаса отвечала переносная автоматизированная система управления огнём «Малахит» с лазерным дальномером.

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По информации Минобороны РФ, помимо «Малахита», наведение «Краснополя» способны осуществлять беспилотники. В частности, эту функцию в зоне СВО выполняет самолётный БПЛА «Орлан-30».

Данный аппарат представляет собой модификацию широкого распространённого в войсках дрона «Орлан-10». «Орлан-30» оснащён лазерным целеуказателем-дальномером. Этот прибор подсвечивает цель, заметно упрощая артиллеристам задачу нанесения высокоточного удара. Наряду с этим беспилотник является носителем аппаратуры, способной вскрывать замаскированные позиции неприятеля и оценивать результаты поражения.

В настоящее время российская оборонная промышленность наращивает производство модификации под наименованием «Краснополь-М2». В 2024 году выпуск этих снарядов будет увеличен более чем в 25 раз.

«Наш популярный «Краснополь-М2»: в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», — заявил в августе в интервью телеканалу «Звезда» управляющий директор КБП Вячеслав Ковалёв.

Стрельба из 152-мм самоходного орудия ВС РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Масса «Краснополя-М2» — 50,8 кг, вес взрывчатого вещества — 6,6 кг, вероятность точного попадания — 80%. Как отмечают в Минобороны РФ, характеристики нового образца «значительно превосходят показатели его предшественника».

«Как показывает практический опыт применения комплекса «Краснополь», его боевые и технические возможности далеко не исчерпаны и в настоящее время востребованность в нем растёт», — говорится в материалах военного ведомства России.

«Максимальный урон»

По информации Минобороны РФ, «Краснополь» достаточно широко применяется в зоне СВО, помогая артиллеристам уничтожать танки, различные типы бронемашин, самоходные артиллерийские установки и инженерные укрепления, в том числе бетонированные.

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглублённым бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника», — сообщается на сайте военного ведомства.

По мнению Анатолия Матвийчука, опыт СВО позволяет сделать вывод об определённом превосходстве «Краснополя» над американским управляемым снарядом Excalibur, который поставляется ВСУ для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм.

«Отечественный и американский снаряды имеют одинаковое предназначение, но принципиально отличаются друг от друга. «Краснополь» наводится по лазерному лучу, Exсalibur корректируется по GPS, сигналы которой достаточно легко подавляются нашими средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT)», — заявил Матвийчук.

Как рассказал эксперт, лазерный тип наведения тоже не лишён издержек: он считается более трудоёмким из-за необходимости постоянно подсвечивать цель. Однако реальный опыт боевых действий свидетельствует, что этот недостаток является весьма условным.

«Пожалуй, главная претензия к «Краснополю» была связана с тем, что для корректировки требовался разведчик со специальным оборудованием, что означает потенциальный риск человеческих потерь. Однако в ходе спецоперации наши войска прекрасно наладили тактику наведения с помощью БПЛА. На кадрах из зоны СВО видно, что «Краснополь» часто уничтожает цель прямым попаданием», — сообщил Матвийчук.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков также отметил высокую эффективность «Краснополя» в зоне СВО. По его словам, в ближайшее время в российской армии значительно увеличится количество управляемых боеприпасов.