Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в будущем году планируется нарастить в 25 раз.

Такое заявление сделал управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.

В эфире телеканала «Звезда» он отметил, что благодаря поддержке Минпромторга России компания может расширить свои производственные мощности.

«Наш популярный «Краснополь-М2» — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», — заявил Ковалёв.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак после разговора с бойцами ВСУ признал, что российские дроны «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.