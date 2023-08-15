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Производство боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз

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Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в будущем году планируется нарастить в 25 раз.
Производство боеприпасов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз
  • РИА Новости

Такое заявление сделал управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв.

В эфире телеканала «Звезда» он отметил, что благодаря поддержке Минпромторга России компания может расширить свои производственные мощности.

«Наш популярный «Краснополь-М2» — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», — заявил Ковалёв.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак после разговора с бойцами ВСУ признал, что российские дроны «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.

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