«На переднем крае»: какими боевыми возможностями обладает танк Т-90М «Прорыв»

Министерство обороны России показало кадры боевого применения танка Т-90М «Прорыв» в зоне СВО. На видео экипаж поражает опорные пункты врага осколочно-фугасными и управляемыми снарядами. Как сообщает военное ведомство, стрельба из «Прорыва» ведётся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с БПЛА. Т-90М — самый современный серийный танк России. Машина превосходит своих предшественников по уровню автоматизации, информационной осведомлённости и защищённости. Как полагают эксперты, Т-90М — это красноречивое доказательство превосходства отечественной танкостроительной школы над западной.

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры применения основного боевого танка (ОБТ) Т-90М «Прорыв» на Купянском направлении. Экипаж машины успешно поразил опорные пункты украинских боевиков.

«На видео с боевого выхода видно, как в ходе выдвижения танка на позицию на склоне горы были замечены наблюдательные посты ВСУ. Танк начинает вести огонь в движении, корректируя боевую работу по ходу наведения на цели и обнаружения огневых точек и живой силы противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным МО РФ, экипаж Т-90М нанёс удары осколочно-фугасными и управляемыми снарядами, «после чего уникальная система помощи экипажу помогла танку безопасно поставить заградительный огонь» и откатится на другую позицию.

«В ходе боя был замечен противник, который стал противодействовать ведению огня. Экипаж принял решение вызвать огонь на себя и, отвлекая противника, дать возможность другому экипажу выйти из-под ответного огня, а затем занять выгодную позицию», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ о подвиге военнослужащих.

По информации ведомства, танкисты умело используют рельеф местности для безопасного выдвижения на огневой рубеж. Стрельба ведётся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью БПЛА. Т-90М постоянно наносит удары по наблюдательным пунктам, укреплениям, складам боеприпасов и огневым точкам ВСУ. Работа ОБТ поддерживает действия штурмовых отрядов ВС РФ.

«Самая совершенная машина»

«Прорыв» был создан входящим в «Ростех» Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Согласно оценке госкорпорации, ОБТ является «самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя».

«По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительная надёжность и минимальный объём технического обслуживания при эксплуатации», — говорится в материалах «Ростеха».

Строительство и испытание танков Т-90М «Прорыв»

Как поясняют в госкорпорации, модернизация Т-90 была настолько многоуровневой, что «Прорыв» можно считать новой боевой машиной.

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал «Прорыв» самым лучшим танком в мире. Отдельно глава государства отметил высокий уровень защиты танка и вклад этих машин в сохранение жизней военнослужащих.

«Сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире: он как только на позицию выходит, всё — там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищённость выше», — рассказал журналистам Путин.

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По информации Минобороны РФ, Т-90М оснащён новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой. Орудие обеспечивает применение «новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км».

Открытых данных об арсенале «Прорыва» немного. Известно, что Т-90М способен применять осколочно-фугасный снаряд дистанционного (воздушного) подрыва. Об этом сообщалось в передаче «Военная приёмка» телеканала «Звезда», которая вышла в январе текущего года. По данным телеканала, новый боеприпас обеспечивает разлёт осколков на большие расстояния, что позволяет эффективно поражать танкоопасную пехоту — например, расчётов переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Как сообщил ранее в «Военной приёмке» начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев, на «Прорыве» установлен тот же ствол, что и на других серийных ОБТ. Однако особенностью орудия Т-90М является наличие устройств, расположенных на маске пушки и дульном срезе, которые детектируют состояние ствола. Информация отправляется в «электронный мозг» танка. Если в ходе интенсивной стрельбы орудие изменило изгиб, то система управления огнём соответствующим образом корректирует стрельбу.

Стрельба из Т-90М «Прорыв»

РИА Новости

© Алексей Майшев

Для ближнего боя «Прорыв» оснащён 12,7-мм дистанционно-управляемой пулемётной установкой и 7,62-мм пулемётом, который спарен с пушкой.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что Т-90М получил самую совершенную в России электронную аппаратуру, которая позволила в значительной мере автоматизировать процессы управления.

«Т-90М, безусловно, является самым современным серийном танком нашей страны. Уральские конструкторы постарались поставить на машину лучшие средства наблюдения, прицеливания и управления», — отметил Литовкин.

Важным достоинством «Прорыва» эксперт назвал прицел, который включает телевизионный, тепловизионный, визирный каналы, дальномер и канал управления противотанковыми ракетами. Все эти устройства обеспечивают всесуточность боевого применения Т-90М и высокую точность поражения целей стрельбой прямой наводкой.

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Наряду с этим конструкторы позаботились об информационной осведомлённости экипажа. С этой целью на «Прорыв» установлена камера заднего вида и система наружного видеонаблюдения, дающая круговой обзор. Если все эти средства наблюдения будут повреждены, экипаж может воспользоваться триплексами — изделиями из высокопрочного стекла, которые связаны с прицелом.

«На рабочем месте командира значительно улучшены эргономические характеристики и обзорность за счет применения восьми триплексов. При этом триплекс и прицел командира связаны между собой. При необходимости поле зрения панорамы может приводиться к полю зрения триплекса. Это дает возможность быстро перебросить орудие в сторону цели и приступить к её поражению», — пояснил Александр Пантелеев.

Для взаимодействия с другими машинами и войсками экипаж Т-90М использует радиостанцию и так называемый военный Wi-Fi — комплекс средств связи и обмена данными. Возможность обмена информацией в режиме реального времени Минобороны РФ считает одной из главных особенностей «Прорыва».

Т-90М «Прорыв»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Также специалисты Уралтрансмаша усовершенствовали ходовую часть, силовую и трансмиссионную установки Т-90М. Танк получил автоматическую коробку передач и дизельный двигатель мощностью 1130 л.с.

Ещё одним важным достоинством «Прорыва» считается его высокая защищённость. По данным Минобороны РФ, в Т-90М реализован принцип «комплексирования защитных устройств», обеспечивающих защиту экипажа от всех современных противотанковых средств.

Как сообщалось в «Военной приёмке», на «Прорыве» были улучшены защита башни и увеличена площадь прикрытия бортовых проекций. В этих частях танка установлены элементы динамической защиты. Внутри них находится взрывчатое вещество, которое повреждает вражеские снаряды, не допуская пробития. А подбашенное пространство прикрыто противокумулятивными экранами, которые оберегают танк от поражения гранатомётами.

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Также конструкция Т-90М предусматривает установку комплекса активной защиты (КАЗ) «Арена». Система монтируется в пулезащитных отсеках снаружи башни танка и работает в автоматическом режиме. Изделие осуществляет радиолокационное сопровождение и поражение целей, летящих со скоростью до 700 м/с.

По мнению военного обозревателя Александра Хроленко, уральские конструкторы крайне внимательно отнеслись к вопросу защищённости «Прорыва» и обеспечения комфорта боевой работы экипажа.

«Т-90М очень хорошо продуман с точки зрения обеспечения баланса. Усиление защиты не привело к «перетяжелению» танка и ухудшению его ходовых возможностей. К тому же на нём установили надёжный мощный двигатель, который позволяет «Прорыву» быстро маневрировать. По уровню комфорта Т-90М близок к Т-14: в машине есть кондиционер и ресивер для снижения концентрации пороховых газов в боевом отделении», — отметил Хроленко.

«Поражение выявленных целей»

По словам Виктора Литовкина, боевой потенциал Т-90М «Прорыв» востребован в зоне СВО. Как сообщается в материалах Минобороны РФ, на линии боевого соприкосновения применяется взаимодействие танковых экипажей с операторами малоразмерных БПЛА. По оценкам военного ведомства, подобная тактика «существенно повышает точность поражения выявленных целей».

«Поставки всё большего числа Т-90М способны усилить огневую мощь наших фронтовых подразделений. Как и другие танки, они нужны для подавления огневых точек противника и поддержки атакующих действий российских сил непосредственно на переднем крае. У «Прорыва» достаточно задач в зоне СВО», — сказал Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается Александр Хроленко. Как полагает эксперт, Т-90М способен обеспечить российской армии определённые преимущества. А по боевым возможностям, по его мнению, «Прорыв» превосходит натовские танки.

«Т-90М — это красноречивое доказательство превосходства отечественной танкостроительной школы над западной. Я думаю, что насыщение этими машинами наших подразделений способно обессмыслить все потуги натовцев в оснащении ВСУ своей бронетехникой», — заключил Хроленко.