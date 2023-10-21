«Огневое превосходство»: чем уникальна новейшая российская самоходка «Коалиция-СВ»

В России завершены госиспытания новейшей самоходки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм, сообщает пресс-служба «Ростеха». Эта артиллерийская установка отличается высокой дальностью стрельбы, превосходной автоматизацией процессов управления и достойной защитой экипажа. По информации Минобороны РФ, «Коалиция-СВ» в 1,5—2 раза превосходит по огневой мощи гаубицы аналогичного калибра и не имеет мировых аналогов по боевым и эксплуатационным характеристикам.

Российские специалисты завершили государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С35 «Коалиция-СВ», сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Госкорпорация Ростех завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», — говорится на сайте госкорпорации.

Как заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев, благодаря высокому уровню автоматизации «Коалиция-СВ» фактически представляет собой «боевой робот».

По словам топ-менеджера, экипаж самоходной гаубицы находится в изолированной бронекапсуле, откуда дистанционно управляет боевой машиной. В частности, в «Коалиции-СВ» полностью автоматизированы процессы подготовки стрельбы, включая выбор снаряда, установку взрывателя и наведение орудия.

«По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у «Коалиции-СВ» сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий. Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия», — цитирует Оздоева пресс-служба «Ростеха».

«Не имеет мировых аналогов»

По информации «Ростеха», «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, бронетехники и живой силы противника. Также самоходка способна поражать средства противовоздушной и противоракетной обороны, пункты управления и полевые фортификационные сооружения.

«Коалиция-СВ» — представитель нового поколения ствольной самоходной артиллерии. Гаубица смонтирована на платформе танка Т-90. Её разработчиком является Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (нижний Новгород), производителем — Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш»).

Транспортировка боевых машин «Коалиция-СВ» и «Деривация-ПВО»

«Перспективное САО «Коалиция-СВ» не имеет аналогов в мировой практике благодаря внедрению в конструкцию инновационных технических решений. Это, прежде всего, необитаемое роботизированное боевое отделение. Управление САО осуществляется боевым расчетом сокращенного до трех человек состава дистанционно, с автоматизированных рабочих мест в изолированном отделении шасси», — заявил ранее в интервью ТАСС начальник Научно-конструкторского центра «Буревестника» Павел Ковалёв.

В материалах Минобороны РФ также подчёркивается, что «Коалиция-СВ» не имеет мировых аналогов по боевым и эксплуатационным характеристикам. По своей огневой мощи отечественная самоходка в 1,5—2 раза превосходит существующие образцы такого же калибра.

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Предшественницей «Коалиции-СВ» является модернизированная самоходка «Мста-С». Главным достоинством этой артиллерийской установки считается автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО). Она позволяет упростить процесс прицеливания, сократить время развёртывания на огневой позиции в 1,5—2 раза и существенно повысить живучесть гаубицы.

Как сообщается в материалах «Уралтрансмаша», модернизированная «Мста-С» — это современная боевая гусеничная машина, которая имеет повышенный запас хода и «отличную манёвренность».

Ещё одной модернизированной версией «Мста-С» является 2С19М2, которая сейчас тоже поставляется нашим войскам. В данной модификации российские конструкторы смогли повысить эффективность огневого поражения, увеличить прицельную скорострельность, ускорить ориентирование экипажа на местности.

По словам опрошенных RT экспертов, усовершенствованные версии «Мсты-С» остаются серьёзными боевыми единицами, однако их главным недостатком является относительно скромная дальность стрельбы. На этом фоне «Коалиция-СВ» обладает явным преимуществом — САУ может наносить удары по целям на расстоянии до 70 км. При этом скорострельность гаубицы превышает десять выстрелов в минуту.

«Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм, дистанционно управляемый модуль с 12,7-мм пулемётом «Корд», современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Парадный расчёт САО «Коалиция-СВ»

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© Komsomolskaya Pravda

Для самоходки были изготовлены новые боеприпасы повышенного боевого могущества. Разработчиком этих снарядов является концерн «Техмаш». По информации Минобороны РФ, для стрельбы из самоходной гаубицы могут использоваться как осколочно-фугасные, так и управляемые снаряды. Траектория полёта боеприпасов корректируется с помощью ГЛОНАСС.

«Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ. — RT), позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях», — отмечается в материалах военного ведомства.

Ещё одним достоинством «Коалиции-СВ» является так называемый режим «огневого налёта» или «шквала огня». Такая схема предполагает стрельбу по одной цели несколькими снарядами, которые летят по разным траекториям и одномоментно поражают вражеский объект.

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Как пояснил ранее Павел Ковалёв, режим «огневого налёта» заключается в том, что самоходка выпускает снаряды последовательно на разных углах возвышения орудия. Затем «несколько снарядов одновременно подлетают к цели, обеспечивая ее эффективное поражение», рассказал конструктор.

По данным РИА Новости, в таком режиме стрельбы «Коалиция-СВ» была испытана в начале 2021 года. Со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе агентство сообщило, что система управления огнём самоходки автоматически рассчитывает углы и паузы между выстрелами. Для запуска режима «огневого налёта» достаточно ввести координаты цели.

Правда, «Коалиция-СВ» — не единственная в России обладательница данной схемы стрельбы. Ранее она была интегрирована в самоходку «Мста-С» в версии 2С19М2.

«Наличие у орудия такого режима стрельбы существенно облегчает решение огневой задачи и возможность быстрого противоогневого манёвра. Выполнив огневой налёт, экипаж быстро переводит САО на резервную огневую позицию, уходя от ответного удара, наносимого противником по результатам засечки координат стреляющего САО», — заявил Ковалёв.

Дальше «Мсты»

По словам опрошенных RT экспертов, «Коалиция-СВ» станет крайне востребованной артиллерийской гаубицей в зоне СВО, так как позволит поражать вражеские объекты на дальних дистанциях.

«Не открою секрета, если скажу, что нашей артиллерии не хватает дальности. У «Мсты» — это 24 км. При этом натовские образцы, которые есть у ВСУ, могут стрелять на дистанции и более 30 км. Да, у нашей армии 152-мм пушка «Гиацинт» и 203-мм самоходка «Малка», которые стреляют дальше «Мсты», однако у них относительно невысокая огневая производительность», — пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Самоходка «Коалиция-СВ» на Красной площади

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Как полагает эксперт, поставка на фронт гаубиц «Коалиция-СВ» повысит результативность контрбатарейной борьбы, которую ведут передовые подразделения ВС РФ. Кроме того, дальность в 70 км позволит российским артиллеристам уничтожать средства ПВО неприятеля.

Как подчеркнул Суворов, поставка большого количества новейших самоходок российской армии способна изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения в пользу ВС РФ.

Аналогичной точки зрения придерживается полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с RT эксперт подчеркнул, что «Коалиция-СВ» превосходит по характеристикам западные образцы калибра 155 мм, которыми вооружены ВСУ.

«Безусловно, главное отличие «Коалиции» от других самоходок, в том числе натовских, состоит в том, что она обеспечивает очень достойную дальность. На 70 км самоходка стреляет активно-реактивными снарядами. Дальность обычными боеприпасами — в пределах 40 км. Кроме того, как заявляется, в арсенал «Коалиции» входят боеприпасы повышенного могущества. Они должны хорошо работать по укреплениям и подземным объектам вроде командных пунктов и складов с боеприпасами», — сказал Матвийчук.

По движущимся объектам, по словам эксперта, «Коалиция-СВ» может эффективно работать управляемыми снарядами семейства «Краснополь», которые достаточно широко применяются в СВО. Корректировка огня будет осуществляться с помощью БПЛА или авианаводчиками на земле.

«Ситуация в зоне СВО и так меняется в нашу пользу. Если промышленность потянет этот проект и начнутся массовые поставки «Коалиции-СВ», то процесс перехода инициативы в наши руки только ускорится. Россия получит возможность обеспечить уже полное огневое превосходство», — резюмировал Матвийчук.