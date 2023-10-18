На постоянной основе: Путин объявил о начале патрулирования самолётов с «Кинжалами» над Чёрным морем

Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем, заявил Владимир Путин. Глава государства напомнил, что самолёты МиГ-31 вооружены ракетными комплексами «Кинжал». Президент упомянул об этом в связи с размещением авиационных группировок США в Средиземном море. Российская сторона, уточнил Путин, будет осуществлять визуальный контроль за тем, что происходит в регионе.

Владимир Путин заявил, что российские самолёты с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» начинают постоянное патрулирование над Чёрным морем. На этот счёт президент высказался в ходе беседы с журналистами по итогам визита в Китай.

«Хочу сказать, это не угроза — то, что я сейчас скажу и о чём вас проинформирую, но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем», — сказал он.

Глава государства напомнил, что российские истребители-перехватчики МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1 тыс. км и развивают скорость 9 Махов.

Говоря об этом, Путин также отметил, что Соединённые Штаты «всё больше и больше лично втягиваются» в конфликт на Украине. «Они втягиваются — это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что такое положение вещей особенно накаляет атмосферу на фоне обострения на Ближнем Востоке. В частности, Путин обратил внимание на то, что Соединённые Штаты «затащили» две свои авиационные группировки в Средиземное море.

«Я предупредил, что это не угроза. Но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — заключил президент.

Напомним, впервые о создании в России гиперзвуковых ракет «Кинжал» стало известно в марте 2018 года. В послании Федеральному собранию Путин сообщил, что с 1 декабря 2017-го этот высокоточный авиационно-ракетный комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

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Как уточнил президент, уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. Он также отметил, что ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, также способна маневрировать в ходе полёта, что позволяет ей преодолевать существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Отметим, что Минобороны России систематически сообщает об активности НАТО в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Так, 15 октября российские средства контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Обнаруженной в воздухе целью оказался разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.

При приближении российского истребителя БПЛА развернулся по направлению от российской границы. Поднятый в воздух Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Наряду с этим 18 октября Военная хроника сообщила о заметной активности авиации НАТО вблизи Крыма.

«В 150 км от берегов Крыма находится сразу четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США», — сказано в сообщении.

Как отметили авторы Военной хроники, такой состав авиации не часто фиксируется у берегов Крыма. По данным канала, в последний раз четыре или более борта находились в акватории Чёрного моря несколько лет назад.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили две украинские ракеты комплекса С-200, переделанные в ударный вариант, которыми киевский режим пытался атаковать территорию Крыма.