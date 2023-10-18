Путин: Россия будет осуществлять контроль за тем, что происходит в Средиземном море

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет осуществлять контроль за тем, что происходит в Средиземном море.

По просьбе журналистов он прокомментировал своё заявление о том, что самолёты МиГ-31 Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе. Журналисты спросили, не будет ли такое решение воспринято как угроза со стороны России.

«Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — сказал Путин.

15 октября сообщалось, что российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России разведывательным американским беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС над Чёрным морем.

5 октября экипажи российской авиации уничтожили безэкипажный катер украинских войск в северо-западной части Чёрного моря.