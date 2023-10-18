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Путин: самолёты с «Кинжалами» начинают постоянное патрулирование над Чёрным морем

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Российский президент Владимир Путин заявил, что самолёты Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

Об этом Путин заявил журналистам по итогам визита в Китай.

«По моему поручению, ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем», — сказал он.

По его словам, российские самолёты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1 тыс. км. 

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона использовала гуманитарные коридоры в Чёрном море для атаки гражданских и военных судов России, охранявших энергетическую инфраструктуру.

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