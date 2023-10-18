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Минобороны: силы ПВО перехватили над Крымом две ракеты ВСУ комплекса С-200

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили над территорией Крыма две украинские ракеты комплекса С-200, переделанные в ударный вариант.
Минобороны: силы ПВО перехватили над Крымом две ракеты ВСУ комплекса С-200
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«18 октября около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — говорится в заявлении.

Силы ПВО России перехватили ракеты в воздухе, уточнили в ведомстве.

Фрагменты ракет упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле.

Жертв и разрушений в результате атаки нет.

В Севастополе вечером 18 октября была объявлена воздушная тревога.

В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находятся четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США.

Как сообщил глава города, атака отражалась Черноморским флотом в районе Сухарной балки.

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