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Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки в Севастополе

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Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки в Севастополе
  • РИА Новости

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется», — сказал он.

Глава города попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

В этот же момент Военная хроника сообщила, что в 150 км от Крыма находится четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США.

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