Военная хроника: в 150 км от Крыма находится четыре самолёта-разведчика НАТО

Аномальная активность авиации НАТО фиксируется в 150 км от берегов Крыма, сообщает Военная хроника.

«В данный момент в 150 км от берегов Крыма находится сразу четыре самолёта-разведчика НАТО: высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США», — отмечается в сообщении.

Такой состав авиации фиксируется у берегов Крыма нечасто — последний раз четыре борта или более находились в акватории Чёрного моря несколько лет назад, пишет Военная хроника.

Вместе с этим несколькими минутами ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.