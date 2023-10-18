Военный историк Кнутов: МиГ-31 — самый скоростной истребитель-перехватчик в мире

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что самолёты Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

По словам специалиста, МиГ-31 — это «самый высотный и скоростной истребитель-перехватчик в мире».

Кроме того, военный историк добавил, что патрулирование «позволит избежать приближения к нашей границе не только самолётов-разведчиков стран НАТО, но и беспилотников».

«Если потребуется, эти самолёты могут применить свои гиперзвуковые ракеты по тем целям, которые будут обнаружены непосредственно на территории Украины, это в первую очередь места базирования беспилотных катеров, склады с новым оружием, в том числе с ракетами ATACMS, фиксировать места пуска таких ракет, и с помощью «Кинжалов» их можно будет достаточно быстро уничтожить», — объяснил Кнутов.

Ранее российский президент заявил, что по его поручению самолёты Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.