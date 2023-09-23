Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют ВСУ Patriot после удара «Кинжала»
«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев», — сказал он.
Он отметил, что систему отправили на Украину, после чего она была взорвана.
«Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — заметил эксперт.
Джонсон добавил, что после этого Соединённые Штаты перестали присылать украинцам эти комплексы и передают лишь менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.
16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.