Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Соединённые Штаты прекратили поставки Patriot украинской стороне после того, как в мае российской ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из батарей в Киеве.

«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Он отметил, что систему отправили на Украину, после чего она была взорвана.

«Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — заметил эксперт.

Джонсон добавил, что после этого Соединённые Штаты перестали присылать украинцам эти комплексы и передают лишь менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.