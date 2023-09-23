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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют ВСУ Patriot после удара «Кинжала»

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Соединённые Штаты прекратили поставки Patriot украинской стороне после того, как в мае российской ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из батарей в Киеве.

«Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Он отметил, что систему отправили на Украину, после чего она была взорвана.

«Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя», — заметил эксперт.

Джонсон добавил, что после этого Соединённые Штаты перестали присылать украинцам эти комплексы и передают лишь менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

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