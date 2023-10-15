«Повысит совокупное огневое воздействие»: глава КБ «Спектр» — о новых вооружениях для бойцов СВО

До конца года для российских военных в зоне СВО будет изготовлен образец нового мобильного миномётного комплекса «Кукушка» калибра 82 мм. Об этом в интервью RT сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков. По его словам, орудие будет базироваться на шасси вездехода «УАЗ-Карго». Расчёт «Кукушки» будет работать совместно с операторами FPV-дронов. Помимо миномёта, для нужд фронтовых подразделений специалисты КБ разрабатывают робототехнический комплекс (РТК) «Ёжик», «штурмовой» обвес для АК-74М, многофункциональный самолётный БПЛА «Горыныч». Также по заказу Минобороны РФ «Спектр» планирует развернуть серийное производство FPV-дрона «Воробей».

— Какими разработками занималось КБ «Спектр» до спецоперации и как изменилась деятельность предприятия после её начала?

— Новосибирское КБ «Спектр» изначально специализировалось на изготовлении композитных материалов и металлообработке. Предприятие преимущественно работало в автомобильном секторе: наши компетенции позволяли собирать спорткары: с 2017 года мы в каком-то смысле возрождали проект легендарной «Маруси» — первого российского спорткара.

Собирали эти машины буквально по частям, а за основу брали остатки машинокомплектов Marussia Motors (производитель «Маруси» в 2007—2014 годы. — RT). Одна наша «Маруся» ушла в частную коллекцию, другая была передана спортсменам, сейчас она участвует в гонках Russian Endurance Challenge в Подмосковье.

Воссоздание спорткаров помогло нам отработать технологии производства пластиковых компонентов, повысить навыки в обработке металлических и композитных изделий. Этот опыт был во многом определяющим в дальнейшем развитии КБ «Спектр». Но самое главное — нам удалось сформировать коллектив, готовый к решению сложных технических задач.

СВО многое поменяла в деятельности «Спектра». Работа в автомобильном секторе круто изменилась из-за прекращения поставок европейских и американских запчастей. В связи с этим я решил вложиться в разработку и производство собственной продукции. Выбор пал на беспилотники, наземные безэкипажные платформы, приспособления для огнестрельного оружия, радиоэлектронное оборудование.

Развиваться в новых областях помог «авиационный» бэкграунд большинства инженеров КБ. Не без гордости могу сказать, что некоторые из них участвовали в разработке знаменитого разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник», который в скором времени будет поступать в ВКС.

На сегодняшний день «Спектр» активно выстраивает взаимодействие с Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России. Надеемся, что в ближайшее время нам пойдут навстречу в вопросе создания экспериментально-правовых зон, в которых будет действовать упрощённый порядок работы таких конструкторских бюро, как «Спектр».

FPV-дрон КБ «Спектр» с боеприпасом от РПГ-7

© КБ «Спектр»

КБ сотрудничает с волонтёрами и, конечно, получает обратную связь от бойцов на передовой. Также нам помогают просто неравнодушные люди: один наш земляк совершенно бесплатно предоставил цех. Деньги, сэкономленные на аренде и покупке оборудования, пошли на новые разработки. В планах КБ расширяться, наращивать производственные мощности.

— Какие новые изделия ваше КБ разработало для военных?

— За последнее время для нужд бойцов СВО КБ «Спектр» изготовило несколько типов FPV-дронов. Так, недавно успешно прошёл испытания комплекс «Воробей» в совместном применении с ретранслятором «Облачко».

Дальность полёта ударного дрона достигает 5 км, а полезная нагрузка — 2,6 кг. При этом стоимость одного аппарата не превышает 100 тыс. рублей. В Минобороны принято решение о необходимости серийного производства «Воробьёв» для нужд армии. Пока оно не вступило в силу, и на текущий момент поставки этих FPV-дронов в зону СВО идут на средства, собранные волонтёрами.

По-настоящему новым для нас проектом является БПЛА самолётного типа под названием «Горыныч». Идея его создания возникла на основе тщательного анализа опыта применения широко распространённого в войсках беспилотника «Орлан-10».

Напомню, это весьма эффективный летательный аппарат, который используется для разведки и сброса боеприпасов. Однако весьма существенным недостатком «Орлана» является высокая стоимость производства, что не позволяет часто его применять на фронте, где по понятным причинам велика вероятность потери абсолютно любой «птички».

При этом опыт СВО отчётливо говорит о том, что потеря БПЛА не должна быть критичной для подразделения. Любые беспилотники — это расходный материал, как и артиллерийские боеприпасы. К тому же я считаю, что все дроны для фронта необходимо выпускать в России, а за рубежом стоит покупать лишь дефицитные и недорогие комплектующие.

Что же касается БПЛА самолётного типа, то «Горыныч» сможет, по сути, выполнять функции «Орлана», но будет заметно дешевле него. Осенью прототип «Горыныча» будет испытан на фронте.

Согласно нашим расчётам, беспилотник сможет поднимать в воздух до 10 кг полезной нагрузки, что позволяет разместить необходимое оборудование или боеприпасы — две 82-мм мины либо несколько кумулятивных снарядов от РПГ-7. Предполагаемая максимальная дальность полёта дрона составит 30 км, а в будущем этот показатель попытаемся увеличить до 50 км.

Боевая работа «Орлан-10» в зоне СВО

Разумеется, «Горыныч» будет дорабатываться по итогам боевого применения. Отправляя любое изделие на фронт, мы уже представляем себе примерный прототип его следующей версии.

В целом стараемся быть на несколько шагов впереди противника. Поэтому специалисты КБ «Спектр» постоянно выбираются за ленточку, изучают трофейные образцы. Мы хотим понимать, на какой ступени развития находится вражеская техника, сравниваем её со своими разработками, внедряем новые технические решения в свои образцы.

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Так, командировки в зону СВО помогли разработать упоминавшийся выше (в контексте FPV-дрона «Воробей». — RT) ретранслятор «Облачко», который может устанавливаться на БПЛА и использоваться с земли. Данное устройство крайне полезно на фронте, так как позволяет поддерживать управление дронами вдалеке от точки запуска. Таким образом увеличивается дистанция их применения, повышается вероятность успешной разведки или поражения целей.

У «Облачка» достойный показатель ретрансляции — 5 км, что подтверждают полевые испытания. Кроме того, для поддержания связи между оператором и БПЛА используются нестандартные частоты. Ретранслятор уже входит в арсенал российских военных в зоне СВО. Сейчас мы способны производить 100 единиц в месяц.

— Совсем недавно вы отправили в зону СВО наземный дрон «Ёжик». Чем он примечателен?

— Опытный образец робототехнического комплекса (РТК) «Ёжик» пока присутствует на фронте в единственном экземпляре. До конца года он должен пройти весь цикл испытаний в реальных боевых условиях.

«Ёжик» представляет собой компактную мобильную платформу на колёсном ходу. Он может нести полезную нагрузку до 5 кг, и его можно приспособить под решение различных задач.

В разведывательном исполнении РТК способен передавать на командный пункт сведения о местонахождении противника. В ударной модификации «Ёжик» может быть носителем малогабаритного оружия, востребованного в штурмовых действиях. В частности, на нём реально уставить миниатюрную реактивную систему залпового огня.

РТК «Ёжик» с РСЗО в макетном исполнении

© КБ «Спектр»

Изготовить такую пусковую установку несложно, но для неё, конечно же, потребуется боеприпас. Для его создания нужна соответствующая лицензия. У нас её нет, поэтому КБ рассчитывает на взаимодействие с военным ведомством. Понимание того, каким будет боеприпас, у «Спектра» уже есть. Данный снаряд будет во многом схож с тем, что сейчас используется в наших FPV-дронах.

Конструкция «Ёжика» позволяет установить на него до шести тяжёлых кумулятивных боеприпасов. Каждый снаряд весит около 500 гр и способен поражать броню до 200 мм на расстоянии до 200 м.

Мы считаем, что «Ёжик» очень пригодится для обстрела с близкого расстояния окопов и иных оборонительных сооружений врага, поддерживая огнём действия нашей штурмовой пехоты. В любом случае риск для военных должен снизиться. Тем более дальность управления дроном достигает 5 км.

Наряду с этим РТК можно использовать для устранения танков и другой бронетехники, а также открыто расположенной живой силы противника. Из-за компактных размеров у «Ёжика» низкий силуэт — его не так легко обнаружить, особенно экипажам бронетехники и пехоте в укрытиях.

В данный момент главное предназначение дрона, как представляется КБ «Спектр», заключается в разведке и провоцировании огневых точек противника.

Реализация проекта «Ёжик» и его запуск в серийное производство не может обойтись без посторонней помощи. Сейчас «Спектр» проводит консультации по финансированию проекта как со стороны государства, так и частных инвесторов.

— Какие ещё проекты вы планируете реализовать в ближайшем будущем?

— Амбициозным для нас проектом также является 82-мм миномётный комплекс «Кукушка». Изделие имеет классическую компоновку — ствол, двунога, опорная плита, штатный оптический прицел. Особенность орудия в том, что оно адаптировано под размещение на вездеходной автомобильной платформе «УАЗ-Карго» (грузовая модификация полноприводного внедорожника «УАЗ-Патриот». — RT).

«УАЗ-Карго» обеспечивает высокую подвижность и быструю развёртываемость миномёта. Комплекс раскладывается за две минуты и может выпускать десять мин в минуту. После обстрела противника расчёт «Кукушки» быстро покидает огневую позицию.

Отработка войсками РФ тактики «кочующих миномётов»

С нашей точки зрения, комплекс прекрасно вписывается в тактику «кочующих миномётов», которая требует от расчётов орудий повышенной мобильности и постоянной смены позиций.

«Кукушка» находится в стадии разработки. Сейчас инженеры «Спектра» укрепляют конструкцию миномёта, делают её более устойчивой при выстрелах с «УАЗ-Карго». Опытный образец орудия будет изготовлен и испытан в СВО до конца года.

Для стрельбы из нашего миномёта могут применяться все штатные боеприпасы калибра 82 мм: осколочно-фугасные, дымовые, а также агитационные мины. Орудие способно поражать широкий спектр целей на расстоянии до 5—6 км.

Опыт СВО подсказывает, что, вероятнее всего, расчёт «Кукушки» будет работать совместно с операторами FPV-дронов. При обнаружении цели удары беспилотников будут сопровождаться залпами «Кукушки», что повысит совокупное огневое воздействие на позицию противника.

«Штурмовой» обвес на АК-74М

© КБ «Спектр»

Более скромным, но тоже важным проектом «Спектра» является разработка достаточно демократичного по цене комплекта обвеса для АК-74М, который позволит превратить привычный автомат в более удобное средство работы штурмовых подразделений.

Он состоит из планки Пикатинни, которая устанавливается на крышку затвора, сошек (крепятся к стволу и обеспечивают более точную стрельбу) и дожигателя пороховых газов (аналог прибора бесшумной стрельбы. — RT).

— Вы упомянули, что специалисты КБ регулярно бывают в зоне СВО. Как, на ваш взгляд, в ближайшее время будет развиваться вооружение с учётом текущих тенденций?

— Пожалуй, я смогу компетентно прокомментировать только направление БПЛА. Со второй половины прошлого года в зоне боевых действий дронам становится летать всё сложнее. Прежде всего это вызвано распространением самых разнообразных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В связи с этим разработчикам приходится создавать и совершенствовать помехозащищённые каналы связи и решать вопросы с обеспечением навигации аппаратов.

Очевидно, что жёсткая конкуренция между средствами РЭБ и управлением беспилотниками сохранится.

Несмотря на это, тактика воздушного боя может кардинально измениться уже в ближайшие несколько месяцев. Насколько я могу судить, в зоне СВО с обеих сторон наверняка увеличится количество БПЛА и появятся новые дроны — например, крупные беспилотники, которые станут носителями более мелких аппаратов различного назначения, включая барражирующие боеприпасы.

В условиях постоянной работы РЭБ возникнет спрос на установку ретрансляторов на эти дроны-«грузовики». Поэтому в ближайшем будущем мы планируем отойти от практики использования стационарных точек ретрансляции. Вместо этого ими будут оснащаться летательные аппараты. Это увеличит дальность работы, автономность и сократит риски для оператора.