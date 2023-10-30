«Работаем над созданием боевой рубахи»: что известно об уникальных защитных костюмах для бойцов СВО

До конца года российские военнослужащие в зоне СВО получат новую партию противоосколочного костюма «Воин 126», сообщила RT генеральный директор компании-производителя «Русская сила» Мария Носова. Эта модель оберегает от поражающих элементов и выполняет функцию тактической ветровлагозащитной экипировки. Также для нужд СВО предприятие выпускает широкую линейку всепогодной верхней одежды, огнестойкие костюмы для экипажей танков и БМП, антитепловизионные полотна и противоосколочные костюмы для собак. По словам Носовой, в ближайшее время бойцы на передовой начнут получать новые боевые рубахи и средства защиты ног.

— Расскажите о работе компании до февраля 2022 года и как она изменилась с началом СВО?

— Компании больше 20 лет. Мы всегда занимались верхней одеждой, и работаем преимущественно с аутдорными тканями, то есть тканями для активного отдыха. Соответственно, мы производим одежду для людей, которые занимаются различными видами спорта, и для нахождения в экстремальных погодных условиях.

До СВО во время пандемии коронавируса предприятие помогало нашим медикам, создавая биозащитные костюмы для работы в «красной зоне». Также получали государственные заказы на производство одежды для медицинских работников.

Когда началась специальная военная операция, компания сперва помогала нашим воинам в качестве волонтёров. Однако с осени прошлого года военнослужащие стали просить нас поставлять им профессиональную экипировку.

Тактическая рубаха «Воин 143»

© «Русская сила»

Так была открыта новая страница в истории нашего бизнеса. В разработке и налаживании производства «Русской силе» очень помогли накопленные знания, умение быстро адаптироваться под новые задачи, отлаженные технологии производства и база надёжных поставщиков.

На данный момент в компании работает более 150 человек. Коллектив занимается разработкой новой продукции, конструированием, технологической разработкой и пошивом готовых изделий.

Первоначально мы выпускали однослойную ветровлагозащитную верхнюю одежду, но затем наш ассортимент тактической одежды значительно расширился. Сегодня для наших братьев — бойцов СВО — «Русская сила» изготавливает разные по сложности костюмы из мембранных тканей.

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Основной продукцией для военнослужащих на фронте является линейка «Воин». Она состоит ветровлагостойкой одежды («Воин 107», Воин-102», «Воин-110», «Воин-128» и др.) и костюмов, оберегающих бойцов от открытого пламени и поражения осколками («Воин 136», «Воин 126», «Воин 158 мультифорс»).

Также выпускаем противоосколочные баллистические горжетки (защищает сосуды шеи от осколков. — RT), «пятиточечники», лёгкие противоосколочные жилеты, противоосколочные костюмы для собак кинологических подразделений и накидки, скрывающие людей и технику от обнаружения тепловизорами.

Нашу продукцию распространяет на фронте большое количество волонтёров. Есть и централизованные закупки со стороны некоторых воинских частей.

— Почему в качестве сырья «Русская сила» использует мембранные ткани. Чем они так хороши?

— Выбор мембраны, конечно же, связан с её свойствами, которые критически важны в экстремальных полевых условиях. Мембранные ткани с двух сторон покрыты специальными химическими составами, которые позволяют ткани дышать, не продуваться, не промерзать, сохранять тепло и отводить влагу. При этом само изделие получается лёгким, тёплым, износостойким.

Кинолог ВС РФ в костюме «Воин 126»

© «Русская сила»

Пример качественной мембранной ткани — так называемый софтшелл (softshell). Это приятный на ощупь материал, представляющий собой термоскреплённую мембрану. Водонепроницаемость софтшелла, из которого мы изготавливаем костюмы, составляет 10 тыс. мм водного столба или Waterproof 10000mm по англоязычной классификации. Показатель демонстрирует, насколько высоким должно быть давлением воды, чтобы она начала проникать сквозь материал.

Софтшелл — двухслойный материал, свойства которого позволяет сохранять тепло. По факту такой костюм заменяет два слоя одежды: куртку и флисовую кофту. Собственно, в меньшем количестве слоёв как раз и заключён смысл подобной тактической одежды. Она достаточно тонкая, лёгкая, тёплая, «умеет дышать», не стесняет движений и чрезвычайно практичная.

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Не без гордости скажу, что наши ветровлагозащитные тактические костюмы оказались очень востребованными на фронте практически в любое время года. Они стали привычной одеждой для многих военнослужащих, помогая им переносить все капризы погоды в зоне боевых действий. Особенно наши костюмы нужны снайперам, которым приходится подолгу оставаться без движения на своих позициях.

— Используются ли мембранные ткани в производстве того, что принято называть боевой экипировкой? Какие новинки в этом ассортименте «Русская сила» изготавливает для бойцов СВО?

— Изготовление армейской экипировки тоже не обходится без мембранных тканей. Например, очень успешным изделием, на мой взгляд, является негорючий демисезонный костюм-комбинезон «Воин 136». Он совершенно не ограничивает движения, имеет водооталкивающую пропитку и средства вентиляции.

«Воин 136» предназначен для военнослужащих, которые так или иначе работают с ГСМ и рискуют пострадать от воспламенения. Это касается танкистов, артиллеристов, экипажей БМП и других бронемашин.

Правда, необходимо понимать, что «негорючесть» или огнестойкость не означает, что защитный костюм не будет уничтожен, если его бросить в открытый огонь или повесить над костром.

Законы физики не обмануть. Температура открытого пламени составляет порядка 1700 °C. Для сравнения средняя температура плавления металла — 1200 °C. Понятно, что никакая ткань не способна эффективно противостоять открытому пламени.

След от попадания осколка в защитный костюм «Русской силы»

© «Русская сила»

Хитрость в том, что при попытке поджечь «Воин 136» он не загорается факелом, а карбонизируется, то есть тухнет. В зоне СВО огнестойкие костюмы помогают спасать жизни, когда происходит детонация боекомплекта, возгорание военной техники, взрыв в окопе или блиндаже с последующим пожаром.

«Воин 136» удобен, не задирается под бронежилетом, имеет большое количество карманов и двустороннюю гигиену, что крайне важно при работе с комбинезонами. Кроме того, костюм обладает нефтемасловодоотталкивающими свойствами, держит статическое электричество и имеет беспрецедентный коэффициент дыхания — 25000 г на м2 на 24 часа. Комбинезон действительно «дышит», и в нём не жарко.

Очень много положительных отзывов «Русская сила» получает и по противоосколочным костюмам. С начала 2023 года они поставляются в подразделения Воздушно-десантных войск. За высокое качество нашей продукции мы получили благодарности от 45-й бригады спецназначения и 98-й дивизии «крылатой пехоты».

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Самым же эффективным противоосколочным костюмом в линейке «Русской силы» является «Воин 158 мультифорс». Его верхний слой представлен негорючей мембраной, далее находится терморезистентный противоосколочный композит и огнестойкая подкладка.

Больше всего «Воин 158» востребован среди участников активных боевых действий: штурмов, рейдов, засад. Костюм уберегает военнослужащего от поражающих элементов, летящих на скорости до 330 м/с. «Воин 158» прошёл все необходимые испытания: он был обстрелян осколками на полигоне и полностью соответствуют принятым в армии ГОСТам.

— Используются ли в зоне СВО антитепловизионные накидки вашего производства? Какие задачи они помогают выполнять?

— Через волонтёров в зону спецоперации постоянно поставляются антитепловизионные полотна, которые используются для маскировки техники и людей. В зависимости от типа и размера они могут надеваться на танк, автомобили, «прятать» человека или инженерное сооружение вроде блиндажа.

Кроме того, антитепловизионные изделия приобретают всё большое значение в эвакуации. Помимо прямого назначения, антитепловизионное одеяло без проблем может использоваться как носилки и как «санитарное гнездо» — укрытие, представляющее собой временную точку сбора раненых.

Антитепловизионное одеяло на двигателе бронемашины ВС РФ

© «Русская сила»

Подобная продукция очень нужна нашим бойцам на передовой из-за обилия у противника БПЛА и компактных средств наблюдения, позволяющих обнаруживать нашу технику и живую силу, в том числе в сумерках и тёмное время суток.

Сейчас «Русская сила» выпускает антитепловизионное покрывало размером 210 на 260 см для укрытия людей в блиндаже, на необорудованной позиции и при эвакуации. Данная модель имеет две модификации.

Также предприятие передаёт фронту два типа композитных одеял, сочетающих в себе несколько свойств: Первый тип одеял обладает противоосколочными и антитепловизионными свойствами, второй — противоосколочными, негорючими и антитепловизионными. Кроме того, мы уже давно поставляем в зону СВО антитепловизионные накидки, и, по имеющимся данным, иногда они защищали даже от осколков после прямого попадания боеприпасов.

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— Какие у предприятия планы по созданию и поставкам новых изделий в зону СВО?

— С января в зону СВО широко поставляется бюджетный противоосколочный костюм без негорючих свойств «Воин 126». Он хорошо подходит для разных сезонов и выполняет функцию тактического ветровлагозащитного костюма. Модель завоевала прекрасную репутацию, и теперь практически все военнослужащие, которые знают о нас, хотели бы получить нашу противоосколочную экипировку. До конца года должны передать на фронт очередную партию «Воина 126».

Поэтому планы «Русской силы» прежде всего связаны с расширением производства противоосколочных костюмов. В этом стремлении компанию поддерживают спонсоры, частные лица, некоторые фонды, но одеть всех желающих пока не получается.

В настоящий момент мы работаем над созданием боевой рубахи, способной задерживать осколки. Рубаха будет иметь отличную от костюма форму, а также получит дополнительные защитные элементы в грудной и спинной проекциях.

Ориентируясь на отзывы и пожелания бойцов, «Русская сила» прорабатывает вопрос защиты ног. На данный момент разработаны противоосколочные гамаши и стельки. Их производство будет развёрнуто в ноябре. В этом же месяце нашим воинам будет передана первая партия.