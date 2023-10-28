«Точные удары по неприятелю»: как армейская авиация помогает решать задачи в зоне СВО

В этом году подразделения ВКС России получили новые и модернизированные вертолёты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М и Ми-26Т2В. Об этом сообщил начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов. По его словам, на лётчиков в зоне СВО возложен широкий круг задач: нанесение ударов, перевозка грузов, высадка десанта, постановка радиоэлектронных помех и обеспечение связи. Как отмечают эксперты, эффективная работа армейской авиации поддерживает штурмовые действия наземных подразделений ВС РФ и позволяет пресекать попытки ВСУ сконцентрировать силы у передовой.

Начальник армейской авиации ВКС России генерал-майор Игорь Романов заявил о поставках новых и модернизированных вертолётов Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М и Ми-26Т2В.

«В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолёты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В. Промышленность в соответствии с планом своевременно осуществляет поставку авиационной техники, срывов графика нет», — цитирует Романова пресс-служба Минобороны РФ.

По словам военачальника, парк армейской авиации состоит из современных боевых, десантно-транспортных, транспортных и специальных вертолётов. В зоне СВО они выполняют широкий круг задач: поражение наземных и воздушных целей, высадка десанта, перевозка грузов, постановка радиоэлектронных помех, обеспечение управления и связи.

В субботу, 28 октября, в России отмечается День армейской авиации. Свою историю этот род ВВС ведёт с 1948 года, когда была создана первая вертолётная эскадрилья.

«На всех режимах полёта»

В интервью газете «Красная звезда» Романов рассказал, что отечественная авиатехника продемонстрировала высокие боевые качества в зоне СВО. Отдельного комплемента начальника армейской авиации удостоился «Аллигатор».

«Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 в соответствии с предназначением имеет прекрасные лётные характеристики (высокая манёвренность) на всех режимах полёта, отличные возможности по поиску и обнаружению целей, применению вооружения с большей дальностью, а также надёжный комплекс обороны», — сказал Романов.

Экипажи армейской авиации в зоне СВО встречают 75-ю годовщину со дня основания первой вертолетной эскадрильи

Ка-52 успешно применяется с первых дней спецоперации, нанося удары по укреплениям ВСУ, скоплениям бронетехники и живой силы противника. Выполнение боевых задач обеспечивается современным бортовым оборудованием и ракетным вооружением.

«Аллигатор» оснащается системой активной защиты Л-370 «Витебск», которая способна отводить от машины ракеты с инфракрасными головками самонаведения. Для поражения вражеских объектов экипаж вертолёта применяет снаряды С-8, управляемые ракеты «Вихрь» и ЛМУР (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) дальностью до 14,5 км.

«Отличительной особенностью Ка-52 является возможность его использования для решения специальных задач, к числу которых относятся выдача информации о тактической обстановке в районе боевых действий, лазерная подсветка целей взаимодействующим спецподразделениям, организация связи и передача разведывательной информации в любое время суток», — говорится в материалах Минобороны.

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Максимальная взлётная масса Ка-52 составляет 11,3 т, крейсерская скорость — 250 км/ч, практическая дальность — 455 км, боевая нагрузка — 2 т. По мнению военнослужащих, в зоне СВО российский вертолёт «быстро сделал антирекламу и Leopard, и Bradley».

В настоящее время в подразделения армейской авиации поставляются усовершенствованные модификации «Аллигатора». По данным «Ростеха», Ка-52М оснащается улучшенной оптико-электронной системой и новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Также в процессе модернизации было упрощено управление вертолётом.

«Вертолёт оснащён колёсами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном «Аллигаторе» применён и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения», — сообщается на сайте госкорпорации.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов назвал Ка-52М самым эффективным разведывательно-ударным вертолётом в мире, особенно с арсеналом управляемых ракет.

«Главным достоинством «Аллигатора» можно назвать непревзойдённую манёвренность. Это качество повышает живучесть и позволяет ему наносить точные удары по неприятелю. Модернизация повысила возможности вертолёта по обнаружению цели и применению высокоточного оружия в виде управляемых ракет. На сегодняшний день Ка-52М, пожалуй, лучшая машина в своём классе», — подчеркнул Попов.

В преддверии Дня армейской авиации издание «Красная звезда» опубликовало истории подвигов экипажей «Аллигаторов». Газета сообщила о мужестве капитана Ивана Болдырева и майора Романа Кобца в боях за Гостомельский аэродром в первый день СВО.

Боевое применение Ка-52 в зоне СВО

24 февраля 2022 года машина офицеров попала под массированный огонь ПЗРК украинских формирований. В общей сложности по Ка-52 было выпущено 18 ракет. Также вертолёт был обстрелян из скорострельной зенитной артиллерии. Однако лётчиков выручили самообладание и профессиональные навыки.

Важную роль сыграли широкие лётные и технические возможности. Высочайший уровень манёвренности и современная бортовая аппаратура давали возможность Кобцу и Болдыреву уходить от атак ВСУ и уничтожать вражеские расчёты средств ПВО.

В бою с противником Ка-52 получил множество повреждений. Экипаж принял решение покинуть машину, воспользовавшись реактивно-катапультной системой. После приземления лётчики едва не погибли под миномётным огнём неприятеля. На помощь им успел прибыть ударный вертолёт Ми-24.

«Из этого пекла нас выдернул экипаж вертолёта Ми-24. Мы быстренько запрыгнули в вертолёт, заняли оборону по обе стороны борта, открыв окна», — рассказал журналистам Болдырев.

Большую известность получила трагическая история лётчиков Ми-8 штурмана Хушбахта Турсунова и бортмеханика Никиты Кирьянова. В августе офицеры стали жертвами предательства их сослуживца Максима Кузьминова. За гонорар в размере $500 тыс. он похитил вертолёт, в котором находились его товарищи.

Турсунов и Кирьянов не знали о намерениях Кузьминова. После приземления Ми-8 на подконтрольной ВСУ территории в Харьковской области штурман и бортмеханик отказались сдаться противнику и были убиты украинскими боевиками.

«Я точно знаю, что лётчик-штурман и бортовой механик всеми силами пытались не допустить того, чтобы вертолёт перешёл на другую сторону. Их обоих ликвидировали. И для меня, как для военного человека, сразу становится понятно, что пацаны бились до последнего, чтобы не сдаться врагу», — рассказал RT брат погибшего Турсунова.

Штурман Хушбахт Турсунов, погибший из-за предательства Максима Кузьминова

RT

Российская сторона смогла вернуть тела лётчиков. Кирьянов был похоронен 26 сентября в Барнауле. 6 октября в Екатеринбурге состоялось прощание с Турсуновым.

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В разговоре с RT бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев подчеркнул, что подавляющее большинство лётчиков армейской авиации мужественно выполняют свой воинский долг в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, за время спецоперации 11 вертолётчиков получили звание Героя России.

«Предатели были всегда и во всех армиях мира. В истории с Кузьминовым важно, что штурман и бортмеханик повели себя как настоящие офицеры. Поверьте, таких храбрых лётчиков в российских войсках подавляющее большинство. И, наверное, даже не все герои пока получили заслуженные награды. Ну а Кузьминов и подобные ему, как я думаю, не уйдут от наказания за предательство», — отметил Хатылев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Попов. По его словам, лётчик армейской авиации априори должен обладать большим личным мужеством.

«К сожалению, и в этой профессии бывают исключения. Но по спецоперации мы, конечно же, видим, как наши офицеры ежедневно рискуют жизнями, выполняя боевые задачи. Такова специфика их службы — работать на переднем крае с постоянным риском обстрела, причём едва ли не из всех типов оружия, которые есть у неприятеля на земле», — считает Попов.

«Остаются грозой танков»

Как указывают в Минобороны РФ, экипажи ударных вертолётов круглосуточно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Большой вклад в обеспечение боеготовности винтокрылых машин вносит инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета.

«От получения задачи на вылет до нанесения удара проходит не более получаса. Перемещение в район выполнения боевых задач проходит на минимальных высотах со скоростью до 300 километров в час… Проведя пуски, экипажи вертолётов выполняют отстрел тепловых ловушек и покидают район, сменив курс полёта», — говорится в сообщении Минобороны.

Боевое применение вертолёта Ми-28НМ ВКС России на Херсонском направлении

Как говорит Сергей Хатылев, эффективная работа армейской авиации помогает пресекать попытки ВСУ сконцентрировать силы вблизи линии боевого соприкосновения и поддерживает штурмовые действия наземных подразделений ВС РФ.

«Вертолёты ВКС наносят чувствительные удары по противнику и днём, и ночью. С учётом так называемого контрнаступления армейская авиация помогает пресекать атаки бронетехники ВСУ и поддерживает огнём пехоту», — рассказал Хатылев.

По мнению Владимира Попова, опыт СВО позволяет сделать вывод о том, что роль армейской авиации в современном вооружённом конфликте по-прежнему очень значительна.