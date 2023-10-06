«Он и его мать должны покаяться перед Богом»: RT нашёл отца лётчика-предателя Максима Кузьминова

RT нашёл биологического отца лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в августе сбежал на Украину, угнав вертолёт Ми-8. При этом он похитил двух своих сослуживцев, которых убили украинские националисты за отказ сдаться в плен. Отец Кузьминова рассказал, что, узнав про побег, больше волновался не о сыне, а о двух его сослуживцах. Он считает, что к предательству его подтолкнула мать. Сама Инна Кузьминова уехала из России за несколько месяцев до угона.

Мать лётчика-предателя Максима Кузьминова покинула Россию за семь месяцев до того, как её сын угнал вертолёт на Украину. По словам знакомых, 50-летняя Инна Кузьминова вылетела в середине января этого года в турецкую Анталью и больше не возвращалась в Россию. При пересечении границы женщина сказала пограничникам, что едет в Турцию в туристических целях.

Спустя несколько месяцев, в августе, 28-летний Максим Кузьминов, командир экипажа вертолёта Ми-8, незаконно пересёк российскую границу и сел на территории Украины. Вместе с ним на борту находились лётчик-штурман и бортовой техник, которые не знали о плане побега. По сообщениям самого Кузьминова и ГРУ Украины, военнослужащие отказались сдаваться в плен и были убиты.

В Киеве Кузьминову за предательство Родины пообещали выплатить гонорар в размере $500 тыс. (более 48 млн рублей), которые он получит в гривнах. В Минобороны Украины также заявили, что побег готовился несколько месяцев, а семью Кузьминова заранее вывезли на Украину.

Общался с сыном девять лет назад

Как выяснил RT, отец Кузьминова почти не участвовал в воспитании сына, а мать часто уезжала по работе на несколько месяцев и даже лет. Его родители познакомились в середине 1990-х годов: оба жили в общежитии при оборонном предприятии, на котором работали. Отец Максима Кузьминова рассказал RT, что рождения первенца он не застал, так как отбывал срок в колонии.

«Когда я вышел (на свободу. — RT), то пришёл к Инне уже с другими взглядами на жизнь и сказал, что будем жить по божьим принципам. А она сказала, что ей важны деньги. Ну я ответил: «Извини, дорогая, тогда нам не по пути». Ну и всё, мы с ней разбежались. Хотя поначалу я ей помогал. Она подпускала меня к воспитанию сына, но у нас разногласия были. И постепенно мы потерялись», — рассказал мужчина.

В последний раз он видел Максима Кузьминова в 2014 или 2015 году, когда тот уже учился в авиационном училище. После этого отец с сыном не общались.

После угона вертолёта к отцу Кузьминова приехали правоохранители — от них он и узнал, что сына подозревают в побеге.

«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолёт исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У неё всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», — сказал он.

Мужчина признался, что когда узнал про предательство Кузьминова, то больше переживал не за него, а за «тех ребят, которые были с ним на борту и погибли».

«Если бы я мог к ним обратиться (к Максиму и Инне Кузьминовым), то сказал бы им обоим, что они в первую очередь должны покаяться перед Богом. А дальше пусть поступают, как им совесть велит», — добавил отец лётчика-предателя.

«Они должны покаяться перед богом»: RT удалось найти отца лётчика-предателя Максима Кузьминова

Сам он давно женат, зарегистрирован как самозанятый — занимается ремонтом и отделкой квартир.

«Максим был очень внушаемым»

Воспитанием Максима Кузьминова в основном занимался дедушка по материнской линии. Он тоже был лётчиком и летал до конца жизни — разбился, выполняя рейс на транспортном вертолёте.

Родственники Кузьминова рассказали RT и об отце лётчика-предателя. Они сообщили, что дед запретил Инне выходить за него замуж, потому что он сидел в тюрьме и употреблял запрещённые вещества.

«Он был совершенно непутёвый, поэтому дедушка не разрешил им никак общаться. Если бы он был нормальным, отец Инны разрешил бы ей выйти замуж. А так он почти полностью взял на себя воспитание внука, даже дал ему своё отчество. Инна как-то рассказывала, что Максим встретился с отцом, потому что захотел познакомиться. Но сам Максим никогда и нигде не упоминал отца», — сказала родственница Кузьминовых.

Пока дед занимался воспитанием внука, сама Инна работала, в том числе за границей. По словам родных и знакомых семьи, она работала вахтовым методом на предприятии по рыбообработке на Дальнем Востоке, а затем несколько лет жила в Корее.

«У них с матерью никогда не было близкой связи, и Максим был больше обузой — она его рано родила. И он всю жизнь прожил с бабушкой и дедушкой. Она жила в Корее, а ему просто отправляла какие-то подарки вместо своей заботы и любви. Насколько я знаю, в Корее она жила с мужчиной, но потом они разошлись и несколько лет назад она вернулась в Россию», — рассказала RT одноклассница Кузьминова.

Девушка предполагает, что ВСУ могли завербовать лётчика именно через его мать.

«По тому, что я знаю про Максима и маму, мне кажется, что это она организовала (побег. — RT). Просто она такая: всегда ищет свою выгоду. А Максим был очень внушаемым парнем. Все родственники и друзья (семьи. — RT) говорят, что она познакомилась с украинцем и уехала к нему, а он какой-то военный. И с этого всё и началось. Я думаю, что и сына она завербовала по своей выгоде, а не потому, что ему так было бы лучше».

Ещё одна родственница Кузьминовых вспоминала, что Инна всегда спокойно рассказывала о службе сына в зоне спецоперации и никогда не говорила, что боится за него.

«Она писала, что у Максима всё хорошо: служит, одет, обут, сыт. Не могу сказать, что она была в шоке, волосы на себе рвала и как-то сильно нервничала. Конечно, она писала, что ждёт его, переживает», — рассказала одна из родственниц, которая общалась с Инной.

Друг Инны Кузьминовой, который знает её с 1990-х годов, рассказал, что женщина перестала реагировать на его сообщения с ноября 2022 года. По его словам, он попытался связаться с ней, когда узнал про побег её сына на Украину, но она не ответила.

«Я Инну знал ещё с общежития, в котором она познакомилась с отцом Максима. Тоже там жил. 30 лет назад она мне очень нравилась, но не сошлись мы. А потом каждый отпуск я приезжал в её город, в том числе и на неё посмотреть. Отцу Максима к тому моменту уже дали года два колонии за что-то мелкое. Насколько я знаю, потом он к ней вернулся, но она его выгнала за пьянки», — рассказал он.

Родственники попытались связаться с Кузьминовой весной этого года, однако она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Тогда они обратились к Максиму.

«У Инны была лучшая подруга, и в апреле этого года она мне сообщила, что та не выходит на связь. Я написала Максиму. Тот ответил, что «не надо её терять», она уехала в Корею. Она часто туда ездила, поэтому каких-то подозрений у меня не возникло. Я попросила у него её номер, он промолчал. Я подумала, что, может, военнослужащим нельзя писать номера своих родственников», — добавила собеседница.

Инна Кузьминова.

© Фото из соцсетей

По данным RT, Инна Кузьминова вылетела в Турцию в середине января. На работе она взяла официальный отпуск — на тот момент женщина работала контролёром полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике «Красный вымпел» в Приморском крае. Спустя несколько недель она связалась с работодателем и продлила отпуск за свой счёт, а потом перестала выходить на связь.

По данным СМИ, в апреле этого года, согласно телефонным биллингам, мобильный женщины передавал сигнал на побережье в Анталье. В мае Кузьминова вышла из рабочего чата в соцсетях, так и не объяснив своё исчезновение.

Дело об угоне вертолёта Ми-8 сейчас расследует ФСБ. Как ранее сообщил RT, военные следователи усмотрели в действиях Максима Кузьминова признаки государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Кроме того, отец погибшего на борту Ми-8 бортового техника Никиты Кирьянова обратился в Военную полицию Минобороны РФ с требованием возбудить против Кузьминова дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

«С юридической точки зрения я могу просить привлечь его только по этой статье, а не по статье о преднамеренном убийстве. Мне важно, чтобы дело возбудили, потому что я хочу привлечь к ответственности этого человека», — сказал Сергей Кирьянов в беседе с RT.