«Бились до последнего»: брат погибшего из-за предательства Кузьминова лётчика-штурмана рассказал об экипаже Ми-8

Погибшие из-за предательства лётчика Кузьминова члены экипажа вертолёта Ми-8 сопротивлялись до последнего, чтобы не попасть в плен к украинским националистам, считает брат погибшего Хушбахта Турсунова. Он тоже военный лётчик, служит в ВС РФ. Он рассказал RT, почему у штурмана и борттехника не было при себе оружия и в связи с чем версия об угоне вертолёта первоначально не рассматривалась.

Брат погибшего 35-летнего штурмана Хушбахта Турсунова знал всех членов экипажа угнанного Ми-8 — он тоже служит в ВС РФ. На условиях анонимности он рассказал, как случилось, что штурман и борттехник не смогли помешать лётчику-предателю Кузьминову и почему версия об угоне вертолёта первоначально не рассматривалась.

Напомним, в начале августа командир экипажа, 28-летний лётчик Максим Кузьминов, сбежал на вертолёте на территорию Украины и перешёл на сторону ВСУ. При этом он фактически похитил штурмана Турсунова и бортового механика, которые не знали о планах побега. После приземления они отказались сдаваться в плен, оказали сопротивление и были убиты.

— Правда ли, что Хушбахт Турсунов уже не первый год летал в одном экипаже с Максимом Кузьминовым?

— Хушбахта специально поставили с Кузьминовым в один экипаж: мой брат был уже опытным лётчиком-штурманом, а Кузьминов для командира экипажа был очень молодой, он ведь только в 2018 году выпустился из (авиационного. — RT) училища. Весь карьерный рост у него был ещё впереди.

Я знаю, что Хушбахт всегда бился за свой экипаж: пробивал всю помощь, которая нужна была. Для своего командира — для этого Кузьминова — всё, что нужно было, доставал. Сам Макс особо ничего не делал в этом плане. И получается, что близкий друг, товарищ Хушбахта просто предал его.

— Турсунов тоже был лётчиком и управлял вертолётом. Во время полёта он мог наравне с Кузьминовым принимать решения, куда лететь и что делать в случае опасности?

— На борту вертолёта всегда за всё несёт ответственность именно командир экипажа, это важно понимать. Он принимает окончательное решение. В правилах безопасности полётов особо оговаривается, что правый лётчик (лётчик-штурман. — RT) и бортовой техник не несут ни материальную, ни какую-то другую ответственность за вертолёт. За всё отвечает командир экипажа.

— После побега начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что два члена экипажа отказались сдаваться в плен украинским силовикам, оказали сопротивление и были убиты. Как вы считаете, у них при себе было оружие, которое они могли использовать, чтобы оказать сопротивление или как-то помешать Кузьминову приземлиться на Украине?

— Если экипаж вертолёта совершает вылет за «ленточку», то есть на территорию проведения СВО, то все члены экипажа, конечно, имеют при себе личное оружие. Как только вы пересекли «ленточку», например вылетели дальше Таганрога, вы находитесь в зоне спецоперации.

А если полёт выполняется по тылу России и вертолёт не залетает на территорию ДНР, ЛНР и других новых регионов, то личное оружие экипажу не нужно, оно им не выдаётся перед вылетом. Экипаж Кузьминова выполнял транспортно-десантные задачи, они как раз должны были совершить полёт по России. Конечной точкой у них был аэродром в Курске.

— Как заявила украинская сторона, Кузьминов связался с ВСУ задолго до побега и тщательно планировал угон вертолёта. Как получилось, что вертолёт смог незаметно пересечь российскую границу? И почему предположение о побеге появилось не сразу?

— По последним данным, вертолёт взлетел с курского аэродрома и появился на радарах уже около Шебекина — в приграничной зоне. Было видно, что он крутится в одном районе, а потом перелетает в сторону Харьковской области. И долгое время считали, что машина потеряла ориентировку.

Дело в том, что на этой территории действует запрет связи. Там не работают никакие навигаторы, в том числе бортовые штатные навигационные установки вертолёта. В таких условиях экипаж ведёт машину не по приборам, а визуально — по ориентирам на местности, сверяясь с картой. Если экипаж теряет ориентировку, то он останавливает движение вперёд, занимает безопасную высоту и начинает крутить вертолёт примерно на одном месте, чтобы восстановить ориентировку — таковы инструкции. Вот поэтому сначала и думали, что экипаж Кузьминова просто потерялся, пока сам предатель не выступил из Киева.

— Зная характер вашего брата, как вы считаете, что могло произойти на борту, когда Хушбахт и бортовой механик поняли, что Кузьминов намеренно сел в Харьковской области, чтобы сдаться ВСУ?

— Я точно знаю, что лётчик-штурман и бортовой механик всеми силами пытались не допустить того, чтобы вертолёт перешёл на другую сторону. Их обоих ликвидировали. И для меня, как для военного человека, сразу становится понятно, что пацаны бились до последнего, чтобы не сдаться врагу.

Если бы они просто подняли руки и сказали, что сдаются, вэсэушники их не убили бы. Они могли получить информацию не от одного лётчика, а сразу от трёх военнослужащих — это уже хороший комплект информации. Поэтому убивать их было невыгодно для ВСУ. Но очевидно, что парни пошли до конца и сопротивлялись. И из-за этого по ним открыли огонь на поражение и ликвидировали.

— Однокурсники Турсунова по училищу говорят, что он был грамотным лётчиком и спокойным, отзывчивым человеком. А что вы можете сказать о нём как его брат и товарищ по службе?

— Благодаря Хушбахту я и пошёл на спецоперацию. Я служил в МЧС, когда началась СВО, а брат меня выдернул оттуда, сказал: «У тебя такой большой опыт полётов на боевом вертолёте, почему ты тут сидишь? Я воюю, и ты должен идти со мной и бок о бок выполнять все боевые задачи». Так и произошло.

Хушбахт приехал из другого государства, чтобы служить и защищать Россию (Турсунов закончил Сызранское авиационное училище как иностранный курсант и отказался от таджикского гражданства, чтобы служить в ВС РФ. — RT). Сколько семья его ни отговаривала, сколько ни говорили родные не уходить на спецоперацию, он всё равно продолжил служить. Никогда он не говорил, что не хочет что-то выполнять: ему ставили задачу — она им выполнялась. Он патриот России.

— Расскажите, в какой семье рос Турсунов? Кто из родных у него остался?

— Отец Хушбахта — гражданин России, они с супругой полжизни проработали дворниками в Санкт-Петербурге. Понятно, что Хушбахт поступил в авиационное училище своими силами, своей головой. Отец тяжело работал всю жизнь, и с возрастом у него начались проблемы с давлением. Питерский климат ему не подходил, поэтому сын решил отвезти родителей в Таджикистан, где климат мягче. Хушбахт купил им небольшой дом. Он всегда помогал родителям, присылал деньги. Мать его умерла полтора года назад. Теперь у отца Хушбахта осталась только дочь, но она живёт далеко, в России, денег у неё мало и помогать ему финансово она не может.

— Отец Турсунова до сих пор ничего не знает о судьбе своего сына? Кто будет ему помогать после смерти единственного кормильца?

— Он не ходит после инсульта, лежит, одна сторона тела у него нерабочая. Мы пока ничего ему не говорили о гибели Хушбахта — боимся, что от таких новостей ему ещё хуже станет, снова инсульт разобьёт. Мы с друзьями Хушбахта и сослуживцами сейчас собираем средства, чтобы потом послать их отцу в Таджикистан. Теперь я буду о нём заботиться и помогать. Вообще мы с боевыми товарищами всегда помогаем семьям наших погибших ребят: созваниваемся, узнаём, чем и как можно помочь.

— Тело вашего брата действительно передали в Россию?

— Пока я его не видел, но говорят, что его тело и тело бортового механика действительно передали в результате обмена.

— Что вы знаете о втором погибшем члене экипажа?

— Никита — отзывчивый, хороший парень, трудяга. Он как бортовой механик отвечал за обслуживание и техническое состояние вертолёта. Знаю, что он всегда тщательно ухаживал за машиной: она у него всегда была готова к вылету ещё до того, как поступали конкретные задачи. Никита тоже закончил Сызранское авиационное училище, в котором учились Хушбахт и Кузьминов.

— Если бы вы лично встретились с Максимом Кузьминовым, что бы вы ему сказали?

— Ничего. Я не хочу даже имя его произносить — мне противно. Мы с этим человеком за одним столом ели, спали в одной казарме, служили, но до конца так и не узнали, что он такое. Он предал не только свой экипаж — он предал свою Родину, свой народ. Ты не человек после этого. Считаю, что его надо казнить. Я не хочу, чтобы он быстро погиб, — он должен медленно умереть.

— Как предательство Кузьминова повлияло на вас как на военного лётчика и на ваших боевых товарищей, которые служили вместе с ним?

— После этого ни у одного лётного состава в подразделении не сломлен боевой дух. Предатели всегда будут наказаны. А мы с достоинством будем дальше выполнять задачи Верховного Главнокомандующего — независимо от того, сколько горя придётся пережить. Мы должны сделать так, чтобы завтра наш народ и наши дети жили под мирным небом. Чтобы ни одна западная крыса не ставила условия нашей стране — это всё, что я могу сказать на этот счёт.