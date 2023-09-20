Государственная измена: погибший при угоне Ми-8 военнослужащий отмечал трусость лётчика-предателя Кузьминова

Военные следователи усмотрели в действиях лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину, признаки преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), сообщили в Главном военном следственном управлении СКР. Расследованием преступлений данной категории занимается ФСБ. Кроме того, как стало известно RT, сейчас устанавливаются точные обстоятельства гибели двух сослуживцев Кузьминова, которых он похитил при угоне. Как выяснил RT, одним из них был 35-летний Хушбахт Турсунов, который несколько лет летал в одном экипаже с предателем Кузьминовым.

Военные следователи усмотрели в действиях лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину, признаки преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом RT сообщили в Главном военном следственном управлении СКР. Расследование преступлений данной категории относится к компетенции ФСБ.

Кроме того, источник RT в правоохранительных органах сообщил, что сейчас проверяется информация об убийстве двух сослуживцев Кузьминова.

«Чтобы возбудить уголовное дело об убийстве [двух военнослужащих], надо сначала установить точные обстоятельства: действительно ли их убили, кто это совершил и так далее», — отметил собеседник RT.

В августе этого года 28-летний командир вертолёта Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолёта были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Глава разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил СМИ, что двое военнослужащих РФ отказались сдаваться в плен украинским силовикам, оказали сопротивление и были убиты.

«Мне обязательно надо летать»

По данным RT, одним из погибших при угоне был 35-летний уроженец Таджикистана Хушбахт Турсунов. Эту информацию подтвердили сразу несколько его однокурсников, которые учились вместе с Турсуновым в Сызранском высшем военном авиационном училище лётчиков.

Как рассказали друзья Хушбахта, он вырос в Канибадаме, на севере Таджикистана, окончил местный лицей, а затем приехал в Сызрань учиться в военном училище как иностранный курсант.

«Тихий, отзывчивый парень, очень умный, грамотный. Он любил поэзию. Когда мы с ним познакомились на первом курсе, Хушбахт наизусть читал четыре стихотворения по сто строк каждое», — вспоминает однокурсник Турсунова.

После окончания училища Хушбахт уехал в Таджикистан и служил там по контракту. Около 2015 года он вновь приехал в Россию, какое-то время работал охранником, но быстро понял, что не может без вертолётов, говорят его друзья.

«Он мне рассказал тогда, что отказался от таджикского гражданства и хочет пойти в ВС РФ, — вспоминает в беседе с RT бывший однокурсник и земляк Турсунова. — Говорит: «Я без полётов не могу, мне обязательно надо летать».

По словам собеседника RT, Турсунов несколько лет летал в экипаже вместе с Максимом Кузьминовым и уже тогда подмечал, что тот испытывал страх при выполнении боевых заданий.

«Он с Максом летал постоянно и как-то так говорил, что тот побаивается в полётах, что есть у него такая слабость. То есть, грубо говоря, Макс трусил. Но Хушбахт так прямо не говорил, смягчал формулировку», — рассказал друг Турсунова.

По информации RT, Хушбахт отслужил в ВС РФ больше пяти лет и уже подумывал, что пора выйти на гражданку, но после начала спецоперации отложил эти планы.

«Он всегда был спокойный, уравновешенный, эмоции никогда не показывал. Никогда первый в драку не лез, но, знаете, если уж драка начиналась, то заднюю он тоже не давал. Он говорил мне, что, может, и хотел бы на гражданку, но сейчас СВО началась, сейчас нельзя. Никогда на попятную не шёл!» — добавляет однокурсник погибшего.

Другие товарищи Турсунова по училищу характеризуют его как «хорошего лётчика, умного и образованного».

По данным RT, в Таджикистане у Хушбахта остался пожилой отец, а его мать умерла от коронавируса.

«Отец уже на пенсии — Хушбахт ему помогал, был единственным кормильцем. У мужчины уже было два инсульта. Однокурсники Хушбахта, которые сейчас находятся рядом с его отцом, пока говорят, что его сын вроде пропал или в плену оказался», — поделился друг Турсунова.

Гонорар за предательство

По предварительной информации, во время угона вертолёта на борту также находился бортовой механик Никита С. — выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.

Ранее СМИ сообщили, что тела обоих погибших военнослужащих доставили в Россию, специалисты уже провели опознание. Издания со ссылкой на анонимные источники передают, что оба тела сильно изуродованы. Вскрытие показало, что российские лётчики погибли, когда их расстреляли в упор.

15 сентября в Минобороны РФ опровергли информацию, что один из погибших был гражданином Таджикистана.

«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие — граждане Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Что касается Кузьминова, то украинская сторона пообещала выплатить ему гонорар за предательство Родины в размере $500 тыс. (более 48 млн рублей), которые он получит в гривнах. В Киеве сообщили, что свою семью Кузьминов сумел переправить на Украину ещё до побега.

Как выяснил RT, его мать была индивидуальным предпринимателем, в 2005 году её компанию ликвидировали. Родственники Кузьминовых заметили, что женщина перестала выходить на связь весной этого года.

«Я никак не могла с ней связаться. Написала Максиму. Это было 3 или 7 апреля... Он говорит: «Не надо её терять», — рассказала родственница семьи.

По её словам, тогда Кузьминов объяснил, что его мать уехала на заработки в Корею.

Дед Кузьминова тоже был лётчиком и летал до конца жизни: он разбился на транспортном вертолёте. По словам собеседницы RT, дед принимал активное участие в воспитании внука и с детства готовил его к небу.

«Если бы дед жив был, никогда бы такой ситуации не было», — считает родственница Кузьминова.