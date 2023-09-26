Отказался сдаваться в плен: в Барнауле простились с погибшим при угоне вертолёта Ми-8 бортовым механиком

В Алтайском крае простились с военнослужащим Никитой Кирьяновым, который погиб при угоне вертолёта Ми-8. 28-летний Кирьянов служил бортовым техником, в начале августа командир его экипажа Максим Кузьминов по сговору с ВСУ совершил побег на Ми-8. Сам Кирьянов и его боевой товарищ, лётчик-штурман, ничего не знали о плане побега, после приземления на Украине они оказали сопротивление противнику и были убиты. Никите Кирьянову присвоен орден Мужества посмертно.

В Барнауле состоялась церемония прощания с бортовым механиком Никитой Кирьяновым, который погиб из-за лётчика-предателя, сбежавшего на Украину.

В августе этого года командир экипажа Максим Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолёта были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Глава разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что двое военнослужащих РФ отказались сдаваться в плен украинским силовикам, оказали сопротивление и были убиты.

Одним из них был 28-летний уроженец Барнаула Никита Кирьянов. Ему присвоен орден Мужества посмертно. Проститься с героем пришли сослуживцы, родные и учителя Кирьянова.

Мечтал о небе

Как выяснил RT, будущий военнослужащий рано определился с призванием: уже в подростковые годы он мечтал о небе и хотел летать, поэтому в старших классах поступил в Алтайскую школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой. Его бывшие учителя вспоминают, что Кирьянов хорошо ладил с одноклассниками, был целеустремлённым учеником.

«Спокойный, весёлый, очень ответственный, — рассказала RT бывшая классная руководительница Кирьянова. — В коллективе он был на хорошем счету, его любили одноклассники, потому что он был улыбчивым и дружелюбным парнем».

Учитель физики Татьяна Алексеевна, которая пришла попрощаться со своим учеником, добавила, что Никита был очень порядочным и честным человеком: «Очень переживал за своих друзей, за свой четвёртый взвод. Я бы сказала, что это была совесть взвода».

После окончания школы в 2013 году Никита пытался поступить в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, но не прошёл медкомиссию из-за небольших проблем со зрением. Тогда Кирьянов поступил в Военно-воздушную академию им. Жуковского и Гагарина в Воронеже.

Товарищи по академии вспоминают, что он был жизнерадостным и всегда помогал друзьям.

«Я понимаю, что это общие слова, но он действительно был очень отзывчивым. Никита был у нас сержантом, командиром отделения, к нему всегда можно было обратиться за помощью. Например, если надо в увольнение уйти по личным причинам, он всегда как-то старался помочь в этом вопросе», — с улыбкой вспоминает его однокурсник.

Во время учёбы в академии Никита влюбился в девушку из Воронежа и добился её, хотя родные сначала были против отношений молодых людей, говорят друзья Кирьянова: «Он очень долго её добивался. Родственники девушки запрещали с ним общаться. Они тайком виделись, он ради неё бегал в самоволку — такая история любви. В 2016-м они поженились, свадьба весёлая была».

Добился Кирьянов и того, чтобы служить в составе лётного экипажа и летать. После выпуска из академии подкорректировал зрение, прошёл врачебно-лётную комиссию и стал бортовым техником.

«Не могу поверить, что его больше нет»

С будущим предателем Кузьминовым Никита Кирьянов летал всего несколько раз: он служил в составе другого штатного экипажа, но его временно прикомандировали к экипажу Ми-8, который выполнял задачи по транспортировке грузов.

«Сейчас трудно говорить, было ли у них (членов экипажа. — RT) личное оружие при себе во время того перелёта [когда Кузьминов угнал вертолёт]. Может быть, Кузьминов сказал оружие с собой не брать — он же командир, за свой экипаж несёт ответственность, и последнее слово за ним», — рассказал RT близкий друг и сослуживец Кирьянова.

По его словам, ещё 1 августа он созванивался с Никитой по видеосвязи и тот был, как всегда, в хорошем настроении.

«Даже если у него были проблемы какие-то, он всё равно о них говорил с улыбкой. У меня перед глазами тот Никита, с которым мы разговаривали, — до сих пор не могу поверить, что его больше нет», — добавил друг погибшего.

Вместе с Кирьяновым погиб 35-летний лётчик-штурман уроженец Таджикистана Хушбахт Турсунов. Его историю RT рассказывал ранее.

Тела погибших передали в Россию в результате обмена с украинской стороной. Отец Никиты Кирьянова ездил в Ростовскую область из Барнаула, чтобы опознать сына. Сослуживцы лётчика теперь поддерживают его семью — родителей и жену.

«Он очень хороший был человек, принципиальный. Всегда честно поступал, даже если это было против его личной выгоды. И его сослуживцы — целая эскадрилья — сразу оказали помощь семье, как только узнали, что с ним случилось», — сказал боевой товарищ Кирьянова.

Уголовное дело по факту угона вертолёта Ми-8 сейчас расследует ФСБ. Военные следователи усмотрели в действиях лётчика-предателя признаки преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом RT ранее сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Кроме того, российские правоохранители устанавливают точные обстоятельства гибели военнослужащих Кирьянова и Турсунова, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве.