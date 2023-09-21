RT поговорил с родственником погибшего из-за лётчика-предателя Кузьминова

RT поговорил с родственником 35-летнего Хушбахта Турсунова — одного из двух российских военных, погибших из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину и из-за которого были убиты члены экипажа вертолёта.

Как рассказал собеседник, Хушбахт Турсунов был лётчиком-штурманом.

«Он был лётчик-штурман. Если полёт выполняется по территории России, оружие как таковое не нужно. У них полёт составлялся по территории России, у них перевозка была груза и личного состава. У них маршрут был Зерноград — Курск», — рассказал родственник.

Собеседник отметил, что находившиеся вместе с предателем военные бились до последнего и отказались сдаваться украинцам.

«Единственное — я знаю, что бортовой техник Никита и правый лётчик, они всеми силами пытались не допустить этого момента, чтобы вертолёт перешёл на ту сторону... Двое ликвидированных — это что значит? Это значит, что пацаны до последнего бились, чтобы не сдаться врагу. Я даже предполагаю, что они даже не то что бежать, а пошли врукопашку там с ними [противником]», — указал он.

Вместе с этим родственник Турсунова добавил, что бортовой техник Никита был настоящим трудягой.

«Отзывчивый, хороший парень, трудяга был. Он всегда ухаживал, следил за вертолётом, всегда выполнял свои обязанности... Но он не принимал решения. В вертолёте всегда несёт ответственность командир экипажа и принимает решения командир экипажа», — рассказал собеседник.

Также RT выяснил, что отец Турсунова перенёс инсульт, у него парализовало одну сторону тела. Он до сих пор не знает, что случилось с сыном. Финансово ему теперь помогают друзья Хушбахта. Мать пилота скончалась полтора года назад.

Подробнее о героически погибшем лётчике Турсунове — в видео.