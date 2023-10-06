«Бился за свой экипаж»: в Екатеринбурге простились с лётчиком-штурманом, погибшим при угоне вертолёта Ми-8

В Екатеринбурге родные и сослуживцы простились с 35-летним штурманом Хушбахтом Турсуновым, погибшим из-за предательства лётчика Максима Кузьминова. Турсунов, как и другой погибший — бортовой техник, не знали о планах Кузьминова угнать вертолёт Ми-8. Когда машина приземлилась на территории Украины, штурман и техник не захотели сдаваться в плен ВСУ и были убиты. Как выяснил RT, Хушбахт Турсунов отказался от таджикского гражданства, чтобы служить в армии РФ, а с Кузьминовым летал уже не один год.

В Екатеринбурге состоялась церемония прощания с 35-летним лётчиком-штурманом ВС РФ Хушбахтом Турсуновым, который погиб при угоне вертолёта Ми-8. В начале августа командир экипажа 28-летний Максим Кузьминов по предварительному сговору с ВСУ угнал вертолёт и посадил его на Украине. Турсунов, а также бортовой техник Никита Кирьянов, ничего не знали о плане побега. Они отказались сдаваться в плен противнику, оказали сопротивление и были убиты украинскими националистами.

Никита Кирьянов и Хушбахт Турсунов были посмертно награждены орденами Мужества.

В сентябре тела обоих погибших передали в Россию в результате обмена. Проститься с Хушбахтом пришли в том числе его жена и несовершеннолетний сын.

«Мой муж был добрым, отзывчивым и простым человеком. Никогда не хвастался, делал своё дело и любил свою семью, своего сына. Пусть он упокоится с миром», — сказала супруга погибшего.

В беседе с RT она отметила, что лично не была знакома с предателем Кузьминовым.

«Если Максим действительно так поступил, то надеюсь, его найдут и убьют. Пусть он помучается в своей жизни, как мы мучаемся из-за него. Это всё, что я могу сказать на его счёт», — добавила собеседница.

В Екатеринбурге прошло прощание со штурманом Хушбахтом Турсуновым, погибшим из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова

«Был уже опытным лётчиком-штурманом»

Хушбахт Турсунов вырос в Таджикистане, учился в лицее в городе Канибадам. Его родители много лет трудились дворниками в Санкт-Петербурге. После школы Хушбахт приехал в Россию и поступил в Высшее военное авиационное училище лётчиков в Сызрани как иностранный курсант.

Его бывшие однокурсники вспоминают, что тот был спокойным, выдержанным мужчиной, который никогда первым не лез в драку, но и «заднюю никогда не давал, если уж до драки доходило».

После выпуска из училища Турсунов уехал в Таджикистан и служил там по контракту. В 2015 году он приехал в Россию и стал устраивать свою жизнь на гражданке, работая охранником, но быстро понял, что не может без авиации. Хушбахт отказался от таджикского гражданства и стал российским военнослужащим.

Несколько лет подряд он летал в одном экипаже с Максимом Кузьминовым, которого считал своим другом и боевым товарищем. При этом один из однокурсников Хушбахта рассказал RT, что тот подмечал слабый характер Кузьминова.

«Он с Максом летал постоянно и как-то так говорил, что тот побаивается в полётах, что есть у него такая слабость. То есть, грубо говоря, Макс трусил. Но Хушбахт так прямо не говорил, смягчал формулировку», — вспоминал собеседник.

Сослуживец и родственник Турсунова добавил, что его как опытного лётчика специально поставили в один экипаж с Кузьминовым, который был начинающим командиром.

«Хушбахт на тот момент был уже опытным лётчиком-штурманом, а Кузьминов для командира экипажа был очень молодой, он ведь только в 2018 году выпустился из (авиационного. — RT) училища, — рассказал сослуживец Турсунова, тоже лётчик вертолёта в ВС РФ. — Я знаю, что Хушбахт всегда бился за свой экипаж: пробивал всю помощь, которая нужна была. Для своего командира — для этого Кузьминова — всё, что нужно было, доставал».

«Всё время проводил с сыном»

По информации RT, Турсунов отслужил в российской армии больше пяти лет и подумывал о том, чтобы уйти в отставку, но отложил свои планы после начала спецоперации.

«Хушбахт приехал из другого государства, чтобы служить и защищать Россию: сколько ни просили родные не уходить на спецоперацию, он всё равно продолжил служить. Он патриот России. Он и меня выдернул на спецоперацию. (Когда началась СВО. — RT), я служил в МЧС, а Хушбахт мне сказал: «У тебя такой большой опыт полётов на боевом вертолёте, почему ты тут сидишь? Я воюю, и ты должен идти со мной и бок о бок выполнять все боевые задачи». Так и произошло», — рассказал брат погибшего.

Он не сомневается, что после угона вертолёта Хушбахт сопротивлялся врагу до конца.

«Для меня, как для военного человека, сразу становится понятно, что пацаны бились до последнего. Если бы они просто подняли руки и сказали, что сдаются, вэсэушники их не убили бы. Они могли получить информацию не от одного лётчика, а сразу от трёх военнослужащих — убивать их было невыгодно. Но очевидно, что парни пошли до конца, сопротивлялись. И из-за этого по ним открыли огонь на поражение и ликвидировали», — добавил брат Турсунова.

Семья лётчика не сразу узнала о его гибели: сначала им сообщили, что военнослужащий пропал. Только через несколько недель, когда информация об угоне подтвердилась, жене сообщили, что Хушбахт погиб.

«Знала его как мужественного человека, хорошего парня. Когда он приезжал в редкие дни в отпуск, он почти всё время проводил с сыном, старался воспитать его честным, справедливым мальчиком, чтобы тот всегда отстаивал правду», — рассказала RT его тётя.

После церемонии прощания с воинскими почестями тело Хушбахта Турсунова перевезут в Таджикистан, где его проводит в последний путь отец. Мужчина не смог приехать в Россию, поскольку он частично парализован после инсульта. Из-за его слабого здоровья друзья и сослуживцы Турсунова долгое время не знали, как сообщить пенсионеру о гибели единственного сына.

«Отец Хушбахта — гражданин России, тяжело работал всю жизнь. Когда у него начались проблемы с давлением, Хушбахт перевёз его и мать в Таджикистан, потому что этот климат им подходит больше. Купил им небольшой дом, помогал деньгами, был их единственным кормильцем. Мать умерла полтора года назад. Теперь мы, друзья и сослуживцы Хушбахта, будем о нём заботиться, уже собрали хорошую сумму, перечислили», — рассказал RT родственник Турсунова.

Дело об угоне вертолёта сейчас расследует ФСБ, поскольку военные следователи усмотрели в действиях Максима Кузьминова признаки государственной измены (ст. 275 УК РФ).

RT направил запрос в Главное военное следственное управление СК РФ с вопросом о том, возбуждено ли дело по факту гибели двух военнослужащих на борту Ми-8. На момент публикации ответа от ведомства не поступало.