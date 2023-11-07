«В реальных боевых условиях»: как российские предприятия наращивают выпуск компактных антидроновых сенсоров
- «Булат»/БПЛА коптерного типа
- globallookpress.com
- © Официальный поставщик 3mx
Директор по развитию компании 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло сообщил RT, что в зону СВО поставлена очередная партия всенаправленных детекторов «Булат». Данное устройство способно обнаруживать малоразмерные БПЛА коптерного типа, которые широко распространены на линии боевого соприкосновения.
«Продолжаются испытания «Булата» в реальных боевых условиях. Этой осенью наши воины на передовой получили новую партию детекторов. Как разработчики, мы ожидаем подробную обратную связь с фронта, но уже сейчас мы точно знаем случаи, когда «Булаты» неоднократно спасали жизни», — заявил Шандобыло.
«Булат» позволяет обнаруживать наиболее популярные марки БПЛА, такие как DJI, Autel и FPV-дроны. Внешне сенсор напоминает рацию. Длина изделия — 12 см, ширина — 60 см, масса — 285 г, ёмкость литиевых аккумуляторов — объёмом 4000 мА·ч.
Также для «Булата» создан дополнительный модуль, который работает на других частотах и расширяет возможности аппарата по фиксации БПЛА. Как утверждает Шандобыло, данные изделия способны обнаруживать до 95% всех малоразмерных беспилотников коптерного типа в зоне СВО.
«Принцип работы «Булата» состоит в том, что он обнаруживает и анализирует всевозможный мусор в эфире. Прежде всего речь идёт о командах оператора вражеских дронов. «Булат» собирает информацию, анализирует её, сравнивает с вшитой в него базой и предупреждает носителя, если есть угроза», — сказал собеседник RT.
Специалист называет детище 3MX «умным устройством с собственным процессором». «Булат» не реагирует на Wi-Fi и различного рода помехи. Сенсор полностью «сконцентрирован» на обнаружении дронов и их классификации. Тип обнаруженного БПЛА выводится на экран. Наряду с этим предусмотрены функции звукового и светового сигналов.
Главными элементами детектора являются радиоаппаратура, программное обеспечение и антенна на 360 градусов. «Булат» реагирует только на дроны, исключая ложные срабатывания на прочие источники радиосигналов. При этом само устройство пассивное — оно ничего не излучает, утверждает разработчик.
«Таким образом, разведка противника не в состоянии обнаружить «Булат», а значит, риски для носителя на поле боя значительно сокращаются. «Булат» оставляет только тепловой след. Чтобы его убрать, достаточно спрятать устройство в карман или подсумок», — подчеркнул Шандобыло.
Время автономной работы «Булата» сравнительно небольшое — до пяти часов. Однако, по словам Шандобыло, аппарат может подзаряжаться через пауэрбанк, обычную сеть, прикуриватель в машине и другие современные источники электроэнергии.
Также боец всегда может взять с собой больше аккумуляторных батарей. Для зоны СВО «Булат» поставляется в комплекте с двумя съёмными батареями и зарядным «стаканом», говорит собеседник RT.
- Партия «Булатов»
- © 3mx.ru
«Современный вооружённый конфликт не обходится без огромного количества устройств, требующих электропитания. Мы прекрасно понимаем, что вопрос его обеспечения остро стоит на фронте. В связи с этим в «Булате» продуманы разные способны подзарядки. С одним аккумулятором и хорошим пауэрбанком он сможет проработать около суток», — добавил специалист.
Как сообщается на сайте 3MX, «Булат» имеет надёжный и защищённый корпус, позволяющий «выполнять работу в сложных условиях эксплуатации при любой погоде».
Защита по периметру
Как заявили опрошенные RT эксперты, практика СВО позволяет сделать вывод, что карманные детекторы дронов становятся полезными помощниками для военнослужащих. В свою очередь, российские предприятия стараются удовлетворить возрастающий спрос на передовой.
«Подобные детекторы могут изготавливать предприятия или инженеры-энтузиасты, у которых есть достаточно серьёзные компетенции в радиоэлектронике и средствах радиоэлектронной борьбы. Спрос на карманные и другие портативные обнаружители дронов растёт. Пока в России не так много разработчиков, но их количество будет увеличиваться, чтобы перекрывать возрастающий спрос», — сказал в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Слова эксперта подтверждает распространённая новгородским отделением народного фронта информация о создании карманного детектора ПК-58А. Изобретатель сенсора — местный житель Александр Куликов. Его детище работает в самом распространённом диапазоне — 5,8 ГГц, обнаруживая дроны-камикадзе.
«Устройство работает полностью в автоматическом режиме и не нуждается в каких-либо настройках. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения. Сегодня такие детекторы крайне востребованы», — сообщается в Telegram-канале регионального отделения народного фронта.
Из российских вузов изготовлением детекторов малоразмерных БПЛА занимается Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). На прошедшем в августе форуме «Армия» вуз представил карманное устройство под шифром «Лютик», которое уже поставляется в зону СВО.
Детектор весит около 100 г и легко крепится к экипировке бойца. «Лютик» способен пеленговать сигналы коптеров в диапазоне 2,4 ГГц, оставаясь невидимым для радиоэлектронной разведки неприятеля. В ближайшее время специалисты модернизируют устройство, чтобы оно могло улавливать волны БПЛА в диапазоне 5,8 ГГц.
«Карманный обнаружитель сканирует пространство на 360 градусов в радиусе до 150 м, причём листва и ветки деревьев не являются серьёзной помехой для эффективной работы «Лютика». Он одинаково хорошо подходит как для городских условий, что может быть актуально для сотрудников правоохранительных органов и охранных компаний, так и для полевых», — заявили в августе RT в пресс-службе МТУСИ.
- Детекторы МТУСИ
- © Предоставлена пресс-службой МТУСи
Пользователь «Лютика» может настроить разные сигналы подачи тревоги: световой, вибрационный или звуковой.
Несколько более габаритный детектор малоразмерных БПЛА разработки специалистов МТУСИ — многопозиционная радиолокационная система (МП РЛС). Устройство легко разворачивается на местности, устанавливается на транспорт и здания.
«Мы рекомендуем заказчикам устанавливать систему из пяти приёмопередающих позиций по периметру контролируемой территории. Так получается обеспечить дальность обнаружения до 5 км. Этого более чем достаточно. В целом данное изделие — больше стационарное решение, но мы прорабатываем вариант и для мобильных платформ», — сообщили RT в МТУСИ.
К достоинствам МП РЛС относят скрытность работы за счёт использования шумоподобных сигналов, всенаправленные антенные элементы, низкую себестоимость, интеграцию приёмопередающих модулей на базе SDR-устройств (универсальные устройства с большим диапазоном принимаемых частот). Антидроновые изделия вуза были отмечены благодарностью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
Схожую с МП РЛС по функционалу систему под названием «Обнаружитель» разработал Научно-исследовательский институт приборов (входит в «Росатом»). Комплекс способен улавливать источники сигналов БПЛА на всех известных частотах — от 600 до 6000 МГц, а также на любых нестандартных частотах.
«Обнаружитель» отслеживает дроны на дальности до 4 км. В режиме непрерывного сканирования он может работать не менее 4 ч. Масса аппарата — 2,4 кг.
Переносной детектор беспилотников предлагает знаменитая «Лаборатория Касперского». Система под названием Kaspersky Antidrone Portable предназначена для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Она способна определять точное местоположение наиболее распространённых моделей дронов в радиусе до 1 км.
«Kaspersky Antidrone Portable более компактный и мобильный по сравнению со стандартными радиочастотными детекторами. Он весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Устройство может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска», — сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».
Для фронта и для тыла
Как отметил в комментарии RT военный эксперт Виктор Литовкин, компактные сенсоры позволяют достаточно эффективно решать вопросы обеспечения безопасности в условиях внезапной атаки БПЛА. По его словам, работа разведывательных и ударных дронов не всегда пресекается с традиционными средствами ПВО.
«Проблема обнаружения малоразмерных БПЛА актуальна и для фронта, и для тыла. Компактный детектор — это своего рода последний рубеж обороны. Улавливая сигналы, даже на небольшом расстоянии он даёт время на реакцию. Пользователь может лечь на землю, забежать в укрытие, попытаться отразить атаку с помощью антидронового ружья или стрелкового оружия», — пояснил Литовкин.
- Обнаружитель малоразмерных БПЛА
- © osa-drone.ru
Как полагает эксперт, карманные и портативные сенсоры имеет смысл включить в армейскую экипировку. Аналогичной точки зрения придерживается Анатолий Матвийчук. Он считает, что детектор крайне необходим подразделениям, которые выполняют разведывательные, оборонительные и штурмовые задачи.
«Ситуация такова, что отслеживать перемещения всех вражеских дронов практически нереально. Поэтому войскам, причём не только в зоне СВО, нужны подобные детекторы. По крайней мере, мы точно знаем, что на фронте они спасают жизни наших ребят. Сенсоры помогают сориентироваться, а опытному бойцу дают возможность ещё и попытаться вывести из строя вражеский БПЛА», — заключил Матвийчук.
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