«В реальных боевых условиях»: как российские предприятия наращивают выпуск компактных антидроновых сенсоров

Российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения получили новую партию портативных антидроновых детекторов «Булат». Об этом сообщил RT директор по развитию 3MX — компании-разработчика — Сергей Шандобыло. Устройство позволяет обнаруживать наиболее популярные марки БПЛА, такие как DJI, Autel и FPV-дроны. По мнению экспертов, переносные антидроновые детекторы способны решить проблему внезапных атак ударных беспилотников противника.

Директор по развитию компании 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло сообщил RT, что в зону СВО поставлена очередная партия всенаправленных детекторов «Булат». Данное устройство способно обнаруживать малоразмерные БПЛА коптерного типа, которые широко распространены на линии боевого соприкосновения.

«Продолжаются испытания «Булата» в реальных боевых условиях. Этой осенью наши воины на передовой получили новую партию детекторов. Как разработчики, мы ожидаем подробную обратную связь с фронта, но уже сейчас мы точно знаем случаи, когда «Булаты» неоднократно спасали жизни», — заявил Шандобыло.

«Булат» позволяет обнаруживать наиболее популярные марки БПЛА, такие как DJI, Autel и FPV-дроны. Внешне сенсор напоминает рацию. Длина изделия — 12 см, ширина — 60 см, масса — 285 г, ёмкость литиевых аккумуляторов — объёмом 4000 мА·ч.

Также для «Булата» создан дополнительный модуль, который работает на других частотах и расширяет возможности аппарата по фиксации БПЛА. Как утверждает Шандобыло, данные изделия способны обнаруживать до 95% всех малоразмерных беспилотников коптерного типа в зоне СВО.

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«Принцип работы «Булата» состоит в том, что он обнаруживает и анализирует всевозможный мусор в эфире. Прежде всего речь идёт о командах оператора вражеских дронов. «Булат» собирает информацию, анализирует её, сравнивает с вшитой в него базой и предупреждает носителя, если есть угроза», — сказал собеседник RT.

Специалист называет детище 3MX «умным устройством с собственным процессором». «Булат» не реагирует на Wi-Fi и различного рода помехи. Сенсор полностью «сконцентрирован» на обнаружении дронов и их классификации. Тип обнаруженного БПЛА выводится на экран. Наряду с этим предусмотрены функции звукового и светового сигналов.

Главными элементами детектора являются радиоаппаратура, программное обеспечение и антенна на 360 градусов. «Булат» реагирует только на дроны, исключая ложные срабатывания на прочие источники радиосигналов. При этом само устройство пассивное — оно ничего не излучает, утверждает разработчик.

«Таким образом, разведка противника не в состоянии обнаружить «Булат», а значит, риски для носителя на поле боя значительно сокращаются. «Булат» оставляет только тепловой след. Чтобы его убрать, достаточно спрятать устройство в карман или подсумок», — подчеркнул Шандобыло.

Время автономной работы «Булата» сравнительно небольшое — до пяти часов. Однако, по словам Шандобыло, аппарат может подзаряжаться через пауэрбанк, обычную сеть, прикуриватель в машине и другие современные источники электроэнергии.

Также боец всегда может взять с собой больше аккумуляторных батарей. Для зоны СВО «Булат» поставляется в комплекте с двумя съёмными батареями и зарядным «стаканом», говорит собеседник RT.

«Современный вооружённый конфликт не обходится без огромного количества устройств, требующих электропитания. Мы прекрасно понимаем, что вопрос его обеспечения остро стоит на фронте. В связи с этим в «Булате» продуманы разные способны подзарядки. С одним аккумулятором и хорошим пауэрбанком он сможет проработать около суток», — добавил специалист.

Как сообщается на сайте 3MX, «Булат» имеет надёжный и защищённый корпус, позволяющий «выполнять работу в сложных условиях эксплуатации при любой погоде».

Защита по периметру

Как заявили опрошенные RT эксперты, практика СВО позволяет сделать вывод, что карманные детекторы дронов становятся полезными помощниками для военнослужащих. В свою очередь, российские предприятия стараются удовлетворить возрастающий спрос на передовой.

«Подобные детекторы могут изготавливать предприятия или инженеры-энтузиасты, у которых есть достаточно серьёзные компетенции в радиоэлектронике и средствах радиоэлектронной борьбы. Спрос на карманные и другие портативные обнаружители дронов растёт. Пока в России не так много разработчиков, но их количество будет увеличиваться, чтобы перекрывать возрастающий спрос», — сказал в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Слова эксперта подтверждает распространённая новгородским отделением народного фронта информация о создании карманного детектора ПК-58А. Изобретатель сенсора — местный житель Александр Куликов. Его детище работает в самом распространённом диапазоне — 5,8 ГГц, обнаруживая дроны-камикадзе.

«Устройство работает полностью в автоматическом режиме и не нуждается в каких-либо настройках. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения. Сегодня такие детекторы крайне востребованы», — сообщается в Telegram-канале регионального отделения народного фронта.

Из российских вузов изготовлением детекторов малоразмерных БПЛА занимается Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). На прошедшем в августе форуме «Армия» вуз представил карманное устройство под шифром «Лютик», которое уже поставляется в зону СВО.

Детектор весит около 100 г и легко крепится к экипировке бойца. «Лютик» способен пеленговать сигналы коптеров в диапазоне 2,4 ГГц, оставаясь невидимым для радиоэлектронной разведки неприятеля. В ближайшее время специалисты модернизируют устройство, чтобы оно могло улавливать волны БПЛА в диапазоне 5,8 ГГц.

«Карманный обнаружитель сканирует пространство на 360 градусов в радиусе до 150 м, причём листва и ветки деревьев не являются серьёзной помехой для эффективной работы «Лютика». Он одинаково хорошо подходит как для городских условий, что может быть актуально для сотрудников правоохранительных органов и охранных компаний, так и для полевых», — заявили в августе RT в пресс-службе МТУСИ.

Детекторы МТУСИ

© Предоставлена пресс-службой МТУСи

Пользователь «Лютика» может настроить разные сигналы подачи тревоги: световой, вибрационный или звуковой.

Несколько более габаритный детектор малоразмерных БПЛА разработки специалистов МТУСИ — многопозиционная радиолокационная система (МП РЛС). Устройство легко разворачивается на местности, устанавливается на транспорт и здания.

«Мы рекомендуем заказчикам устанавливать систему из пяти приёмопередающих позиций по периметру контролируемой территории. Так получается обеспечить дальность обнаружения до 5 км. Этого более чем достаточно. В целом данное изделие — больше стационарное решение, но мы прорабатываем вариант и для мобильных платформ», — сообщили RT в МТУСИ.

К достоинствам МП РЛС относят скрытность работы за счёт использования шумоподобных сигналов, всенаправленные антенные элементы, низкую себестоимость, интеграцию приёмопередающих модулей на базе SDR-устройств (универсальные устройства с большим диапазоном принимаемых частот). Антидроновые изделия вуза были отмечены благодарностью замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Схожую с МП РЛС по функционалу систему под названием «Обнаружитель» разработал Научно-исследовательский институт приборов (входит в «Росатом»). Комплекс способен улавливать источники сигналов БПЛА на всех известных частотах — от 600 до 6000 МГц, а также на любых нестандартных частотах.

«Обнаружитель» отслеживает дроны на дальности до 4 км. В режиме непрерывного сканирования он может работать не менее 4 ч. Масса аппарата — 2,4 кг.

Переносной детектор беспилотников предлагает знаменитая «Лаборатория Касперского». Система под названием Kaspersky Antidrone Portable предназначена для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Она способна определять точное местоположение наиболее распространённых моделей дронов в радиусе до 1 км.

«Kaspersky Antidrone Portable более компактный и мобильный по сравнению со стандартными радиочастотными детекторами. Он весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Устройство может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска», — сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Для фронта и для тыла

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Виктор Литовкин, компактные сенсоры позволяют достаточно эффективно решать вопросы обеспечения безопасности в условиях внезапной атаки БПЛА. По его словам, работа разведывательных и ударных дронов не всегда пресекается с традиционными средствами ПВО.

«Проблема обнаружения малоразмерных БПЛА актуальна и для фронта, и для тыла. Компактный детектор — это своего рода последний рубеж обороны. Улавливая сигналы, даже на небольшом расстоянии он даёт время на реакцию. Пользователь может лечь на землю, забежать в укрытие, попытаться отразить атаку с помощью антидронового ружья или стрелкового оружия», — пояснил Литовкин.

Обнаружитель малоразмерных БПЛА

© osa-drone.ru

Как полагает эксперт, карманные и портативные сенсоры имеет смысл включить в армейскую экипировку. Аналогичной точки зрения придерживается Анатолий Матвийчук. Он считает, что детектор крайне необходим подразделениям, которые выполняют разведывательные, оборонительные и штурмовые задачи.