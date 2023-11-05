Гранатомёты и пистолеты-пулемёты: какое современное оружие используют российские военнослужащие в зоне СВО

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал МО РФ партию гранатомётов ГМ-94 и АГС-30, сообщили в пресс-службе компании. Представители предприятия отметили, что ГМ-94 востребован в зоне СВО, в том числе при штурмовых действиях. В свою очередь, автоматический гранатомётный комплекс АГС-30 в компании назвали универсальным наступательным и оборонительным оружием. Помимо этого, холдинг поставил военным пистолеты-пулемёты ПП-2000, которые используются бойцами спецподразделений и могут входить в экипировку экипажей боевых машин. Переданное ВС РФ оружие за время эксплуатации зарекомендовало себя очень хорошо, подчёркивают эксперты.

Пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» сообщила, что компания поставила в российские войска партию гранатомётов ГМ-94 и АГС-30.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. академика А.Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатомёты ГМ-94, АГС-30», — приводит ТАСС сообщение холдинга.

Перед отправкой оружие прошло необходимые проверки и тестовые стрельбы, в ходе которых у изделий были откорректированы прицельные системы.

Как отметили специалисты компании, гранатомёт ГМ-94 сегодня востребован в зоне СВО, в том числе при штурмовых действиях. «Изделие особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником», — пояснили в холдинге.

Представители оборонного предприятия также добавили, что автоматический гранатомётный комплекс АГС-30 позволяет сохранять мобильность бойца на поле боя: гранатомёт весит в два раза меньше аналогов, а бьёт дальше. По словам конструкторов, малый вес делает АГС-30 универсальным наступательным и оборонительным оружием.

«Перезаряжается одним движением»

Напомним, разработкой гранатомёта ГМ-94 занимались специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП).

Гранатомёт ГМ-94 на XXII международной выставке «Интерполитех-2018»

РИА Новости

© Максим Блинов

Данное оружие предназначено для поражения живой силы и небронированной техники, разрушения лёгких укрытий, а также ослепления расчётов огневых средств, размещённых в помещениях. Помимо этого, с помощью ГМ-94 военные могут создавать очаги возгорания на местности и в помещениях, содержащих горючие материалы.

Как отмечает ТК «Звезда», необходимость создания такого гранатомёта показал опыт проведения контртеррористических операций. Существовавшие до этого подствольные гранатомёты ГП-25 и ГП-30 отличались простотой конструкции и высоко ценились в войсках, однако у них был серьёзный минус — ручная перезарядка. Для каждого последующего выстрела стрелку необходимо было доставать боеприпасы из подсумков и вручную заряжать гранатомёт. На это уходило лишнее время, что особенно критично при штурме зданий. Поэтому перед разработчиками была поставлена задача создать многозарядный гранатомёт, который позволил бы сократить время перезарядки.

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В отличие от подствольников, ГМ-94 имеет в боекомплекте сразу четыре боеприпаса: три — в магазине и один — в стволе. Стрельба ведётся 43-мм гранатами ВГМ93 различного снаряжения, в том числе термобарическими и дымовыми, а перезарядка осуществляется перемещением цевья вместе со стволом. Максимальная дальность стрельбы ГМ-94 составляет 500 м, вес оружия не превышает 5 кг.

«ГМ-94 не оказывает термического воздействия на стрелка, прост в управлении, способен стрелять более чем семью видами различных боеприпасов, что делает его незаменимым для решения широкого спектра задач», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

По информации ТК «Звезда», ГМ-94 ценится военными за высокую огневую мощь, компактность и надёжность. Аналогичного мнения придерживаются и опрошенные RT аналитики.

«ГМ-94 — весьма эффективное оружие. Оно считается достаточно лёгким. Небольшой вес изделия позволяет военнослужащему в режиме боевых действий беспрепятственно переносить ГМ-94 и вести огонь», — отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин.

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов обратил внимание на то, что ГМ-94 «наиболее эффективен на малых дистанциях».

«В любой момент его можно направить в нужную сторону. Особенно эффективна эта система в городских боях и помещениях, где подствольные гранатомёты не так хороши, потому что их надо перезаряжать, а на это уходит время. У ГМ-94 же есть подствольный магазин, который перезаряжается одним движением», — сказал в беседе с RT аналитик.

«Вести огонь по навесной траектории»

В отличие от ГМ-94 гранатомёт АГС-30 является автоматическим оружием. Он также был разработан в КБП и принят на вооружение в 1995 году, придя на смену устаревшему АГС-17.

Станковый гранатомёт АГС-30 предназначен для огневой поддержки пехотных, воздушно-десантных и специальных подразделений. По словам разработчиков, гранатомёт успешно подавляет широкий спектр одиночных и групповых, защищённых и незащищённых целей как в укрытиях, так и на открытой местности.

Занятие по стрельбе из гранатомёта АГС-30

РИА Новости

© Илья Питалев

По сравнению с АГС-17 у АГС-30 были уменьшены габариты, что позволяет переносить его даже одному бойцу. При этом, как отмечают специалисты, комплекс может использовать как старые боеприпасы ВОГ-17, так и новые ВОГ-30.

В ВОГ-30 разработчики увеличили эффективность осколочного действия и эксплуатационную надёжность по сравнению с предшествующими аналогами. Один выстрел ВОГ-30 позволяет обеспечить поражение на площади 100 кв. м. А специально сконструированный осколочно-фугасный выстрел ГПД-30 накрывает площадь 130 кв. м.

Темп стрельбы из АГС-30 может достигать 400 выстрелов в минуту. Прицельная дальность комплекса составляет 1700 м при использовании ВОГ-30 и 2100 м — при применении модифицированных боеприпасов ВОГ-30Д.

«АГС-30 — это хороший автоматический гранатомёт. По сравнению с его предшественником АГС-30 в разы легче и поэтому более мобилен. АГС-30 используется для борьбы с живой силой. Он очень эффективен, особенно если противник прячется за естественными или искусственными укрытиями. С помощью этих комплексов можно вести огонь по навесной траектории наподобие миномёта. Это позволяет поражать противника за складками местности», — пояснил Сергей Суворов.

«Широкая линейка вооружений»

В пресс-службе «Высокоточных комплексов» также сообщили, что предприятие отгрузило в войска и партию пистолетов-пулемётов ПП-2000.

Это оружие было разработано в тульском КБП под руководством легендарных оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова. С 2006 года ПП-2000 применяется бойцами спецподразделений и правоохранительных органов. В международной классификации ПП-2000 относится к оружию личной самообороны (PDW).

9-мм пистолет-пулемёт ПП-2000

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Корпус ПП-2000 выполнен из ударопрочного пластика, что значительно облегчило его конструкцию — масса изделия без магазина составляет около 1,4 кг. Кроме того, использование пластика придало корпусу антикоррозийные свойства. Для установки дополнительного оборудования на верхней панели ПП-2000 предусмотрена планка Пикатинни, а в передней рукояти-скобе находится гнездо, где можно разместить фонарь.

ПП-2000 обладает высокой кучностью и при темпе стрельбы 600—800 выстрелов в минуту оружие сохраняет полную управляемость, говорится в материалах «Ростеха». Прицельная дальность при этом достигает 200 м.

Вести стрельбу из него можно любыми патронами калибра 9×19 мм, в том числе бронебойными 7Н31. Такая пуля пробивает с расстояния 10 м стальной лист толщиной 8 мм. Как отмечают в «Ростехе», по этому параметру ПП-2000 превосходит многие зарубежные образцы.

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По словам Сергея Суворова, подобные пистолеты-пулемёты «могут входить в экипировку членов экипажей боевых машин, вертолётов и самолётов», у которых нет необходимости в полноразмерных автоматах.

В конце мая 2023 года сообщалось, что ПП-2000 поступил на испытания лётчикам ВКС РФ.

Аналитики высоко оценивают работу обороностроительного предприятия «Высокоточные комплексы» по оснащению ВС РФ современным оружием.

«Этот холдинг объединяет многие наши ведущие оружейные предприятия. Не так давно в его структуру вошёл Курганский машиностроительный завод — предприятие, которое выпускает гусеничные БМП и боевые машины десанта. Помимо этого, холдинг разработал очень эффективные противотанковые комплексы, переносные гранатомётные системы. Компания поставляет ВС РФ широкую линейку вооружений, без которых сегодня не обойтись», — рассказал Сергей Суворов.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Бутырин. Аналитик отметил, что «в настоящее время в структуре российского ВПК «Высокоточные комплексы» играют одну из ключевых ролей».

«Оружие, которое выпускает данное предприятие, очень востребовано, в том числе в рамках СВО. Холдинг постоянно модернизирует свои разработки и предлагает заказчикам продукцию, которая отвечает всем современным требованиям», — заключил аналитик.