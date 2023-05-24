ТАСС: ВКС России испытывают пистолет-пулемёт ПП-2000

Партия пистолетов-пулемётов ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах России, сообщает холдинг «Высокоточные комплексы».

«В настоящее время 9х19-миллиметровый пистолет-пулемёт ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС России», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что по результатам эксплуатации будет принято решение о замене АКС-74У на ПП-2000.

Ранее стало известно, что «Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолётов пятого поколения.

Также в России был создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.