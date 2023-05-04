ТАСС: боевой беспилотник «Упырь» разработали в Свердловской области

FPV-дрон «Упырь» разработали в Свердловской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

«Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дрон может нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.

Ранее стало известно, что «Ростех» разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолётов пятого поколения.

Также в России был создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.