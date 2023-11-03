«Легионер» и «Сотник»: как в России идёт разработка новой экипировки для военных

Концерн «Калашников» ведёт работу над созданием военной экипировки нового поколения «Легионер», сообщил глава компании Алан Лушников. По его словам, уже созданы первые прототипы элементов снаряжения, которые в будущем могут войти в состав такой экипировки. Среди них — комплект «влаговетрозащитного полевого обмундирования» ВКПО 3.0 с терморегуляцией. По словам Лушникова, в перспективную экипировку также планируется внедрить системы управления мини-БПЛА и FPV-дронами. По словам аналитиков, обмундирование будущего должно стать легче современных образцов и при этом обладать рядом новых функций, в том числе возможностью маскировки.

Концерн «Калашников» создал первые прототипы элементов для экипировки нового поколения «Легионер», сообщил журналистам глава компании Алан Лушников.

«Вместе с ЦНИИточмаш делаем большую работу по разработке третьего поколения экипировки, она называется «Легионер». Это большая, очень серьёзная работа, она не на один год... Огромный задел уже сделан… Прототипы, которые мы хотим видеть в будущей экипировке, — они уже есть, их можно увидеть — например, ВКПО 3.0», — приводит его слова РИА Новости.

По информации концерна, ВКПО 3.0 представляет собой комплект «влаговетрозащитного полевого обмундирования». Его многослойная мембранная ткань позволяет сохранять оптимальную терморегуляцию в любую погоду и при разном уровне активности. Кроме того, в ВКПО 3.0 применяются огнеупорные материалы.

По словам Лушникова, в дальнейшем этот комплект будет доработан и модернизирован.

«Но это уже прототип того, что мы бы хотели видеть в «Легионере». Надо сказать, что и пользователи очень нас благодарят, очень хорошая у нас обратная связь», — пояснил глава «Калашникова».

Также в комплект боевого снаряжения «Легионер» войдут элементы бронезащиты, представленные ранее «Калашниковым» на форуме «Армия». Речь идёт о «модульной разгрузочной системе», уточнил Лушников.

«Она (модульная разгрузочная система. — RT) построена по принципу конструктора LEGO... Мы сейчас полный штурмовой комплект поставляем Министерству обороны, в этом году контракт, и уверены, что он себя покажет», — сообщил руководитель компании.

Лушников добавил, что проект «Легионер» предусматривает интеграцию со средствами управления мини-БПЛА.

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«В системе экипировки «Легионер» есть система робототехники, такая задача поставлена. Это микро- и мини-дроны и всё, что связано с автономными транспортными и иными средствами, — сказал Лушников. — Соответственно, мы работаем над тем, чтобы сделать эти дроны компактными, удобными к транспортировке, а самое главное — они должны быть увязаны с системой управления».

Глава концерна добавил, что идёт работа и над интеграцией в систему «Легионер» доступных для бойцов и устойчивых к радиоэлектронной борьбе средств управления FPV-дронами.

«Отдельно хочу сказать, если мы говорим про поражение в увязке с бойцом, соответственно, это, конечно, FPV-дроны... Там есть огромное количество проблем — методических, технических... Требования к оператору достаточно высоки, и нужно максимально упрощать управление, решать вопросы со связью для того, чтобы это было максимально эффективно», — сказал Лушников.

Как считают аналитики, с учётом нынешних темпов развития технологий идеи, заложенные в «Легионере», вполне реализуемы.

«Проблем в создании системы терморегулирования или системы управления мини-БПЛА я не вижу», — отметил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Станет совершенной и массовой»

Напомним, в настоящее время в российских войсках используется боевая экипировка «Ратник», поставки которой начались в 2014 году.

«Ратник» представляет собой модульный комплекс, различные части которого могут комбинироваться в зависимости от рода войск, задач подразделения, сезона или места применения, говорится в материалах госкорпорации «Ростех».

«Ратник» несколько раз модернизировался и видоизменялся, и в результате появилась экипировка второго поколения «Ратник 2». Она начала поступать в ВС РФ в 2017 году.

Как отмечают в «Ростехе», «Ратник» разрабатывался, в частности, для обеспечения максимальной безопасности бойца и установления беспрерывной коммуникации между ним и командованием. Чтобы решить эти задачи, для «Ратника» создавались специальные элементы: от обуви и одежды до систем прицеливания и связи.

Так, шлем «Ратника» выполнен из композитных материалов и защищает от попадания пули из пистолета Макарова с расстояния 5 м, а также от осколков мин и гранат. В свою очередь, бронежилет второго поколения выдерживает десять попаданий бронебойно-зажигательной снайперской пули и пуль автомата Калашникова АК-74 с 10 м. Кроме того, броник обеспечивает бойцу плавучесть в случае попадания в воду.

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В «Ратник» также входит комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Используя его, командир может на специальном планшете видеть местоположение всех бойцов, координировать их действия, прокладывать маршруты и получать данные о положении противника.

На шлем «Ратника» может устанавливаться дополнительное оборудование, которое интегрируется с КРУС и участвует в обмене важной информацией.

«Это отличная экипировка, которая отвечает сегодняшним потребностям военных», — констатировал в беседе с RT Суворов.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что до СВО «Ратник» уже был опробован в ходе боевых действий в Сирии.

«Ратник 2» — это тоже достаточно хорошая и продуманная экипировка, которую ещё доведут до ума с учётом боевого применения. Она станет совершенной и массовой», — заявил Леонков в разговоре с RT.

«Умные ткани»

Дальнейшим развитием «Ратника» должна стать экипировка третьего поколения «Сотник». В январе 2021 года «Ростех» сообщил, что Министерство обороны сформировало задание на разработку подобной системы.

Технические параметры «Сотника» пока неизвестны. Предполагается, что в перспективную экипировку могут войти противоминные ботинки, а также противотепловой (скрывает солдата от инфракрасных датчиков) и противорадиолокационный костюмы.

Возможный облик разрабатываемой экипировки «Сотник»

© rostec.ru

Помимо этого, в автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микробеспилотники. Изображение с их камер будут проецироваться на забрало шлема или защитные очки бойца. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.

Ещё одной новинкой «Сотника» может стать модуль оценки физического состояния военного. Эта система благодаря наличию ряда датчиков способна в режиме реального времени собирать данные о пульсе, дыхании, ритме сердца и давлении солдата.

Не исключено также, что в «Сотнике» появятся элементы экзоскелета, который обеспечивает защиту суставов и позвоночника, позволяя бойцу меньше уставать и переносить более тяжёлые грузы.

По словам Алексея Леонкова, в перспективную экипировку могут быть также внедрены система для остановки кровотечений и продвинутые средства маскировки. Эксперт предположил, что разработчики при создании экипировки будут делать упор на использование новых типов ткани.

«За рубежом давно идут наработки в области так называемых умных тканей на основе арамидных технологий. У нас тоже проводятся такие изыскания. Благодаря использованию таких материалов экипировка станет более лёгкой, обладая при этом множеством дополнительных функций. Так что боец не превратится в неуправляемого рыцаря в доспехах, а будет достаточно подвижным», — заключил аналитик.