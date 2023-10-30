«Вклад в спасение жизней»: какими будут новые средства бронезащиты для бойцов СВО

В ближайшие месяцы для нужд бойцов в зоне СВО будет создан усовершенствованный вариант бронесистемы «Архангел». Об этом в эксклюзивном интервью RT сообщил руководитель отдела по связям с общественностью НПП «Филлин» (Новосибирск) Семён Ковалёв. По его словам, модернизированная экипировка получит увеличенную площадь противоосколочной защиты. «Архангел» оснащается бронепанелями высокого класса защиты Бр5 собственного производства. Как рассказал Ковалёв, в начале октября был проведён отстрел этой плиты натовскими винтовочными боеприпасами, которые применяют снайперы ВСУ, и ни одна пуля не смогла её пробить.

— СВО послужила стимулом для совершенствования средств индивидуальной защиты. Какую продукцию вы поставляете на фронт?

— В зону СВО были поставлены тысячи средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) в самых различных вариациях. Большую популярность получили базовые бронесистемы «БОР-М» и «Архангел». Первый легче, но у него и несколько меньше площадь защиты.

Масса снаряжения, входящего в «БОР-М», составляет 8 кг при стандартной комплектации по уровню защиты Бр5. Основа системы — это классический «плитник» (жилет с грудной и спинной бронеплитами. — RT). Он не стесняет движений, не мешает носить боевые пояса и передвигаться на автомобиле.

Также «БОР-М» обязательно оснащается эвакуационной петлёй для того, чтобы можно было переместить раненого в укрытие.

На своё усмотрение бойцы дополнительно вешают на бронесистему подсумки, «напашники» (защита паховой области. — RT), «пятиточечники», «наплечники» и другие элементы защиты.

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«Архангел» — это уже, если так можно выразиться, более серьёзная бронесистема массой около 10 кг в базовой комплектации при уровне защиты Бр5. Она была разработана в 2019 году с учётом требований силовых ведомств и ВС РФ. Ключевая особенность «Архангела» состоит в том, что бойцы могут установить бронеплиты высокого класса защиты Бр5 в спинной и грудной проекциях и плиты Бр4 — в боковых секциях.

Помимо этого, в полном комплекте «Архангела» реализована защита воротниковой зоны и всей руки. С помощью трёх пакетов с каждой стороны полностью перекрываются зона плечевого сустава, предплечья, бицепса и локтя. Подобные решения в России предлагают единицы.

В полном оснащении «Архангел» наиболее актуален в штурмовых действиях, когда бойцам необходимо двигаться вперёд под плотным огнём неприятеля. В таких ситуациях защита приоритетнее мобильности.

Бронесистема «Архангел» на выставке «Интерполитех-2023»

© НПП «Филлин»

Важным достоинством «Архангела» являются быстроразъёмные пряжки ROC, выполненные из морозостойкого и ударопрочного полимера. Они позволяют быстро собирать систему, сбрасывать снаряжение за считаные секунды и без всяких опасений носить средства защиты длительное время в разных погодных условиях.

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С началом СВО мы адаптировали «Архангел» под переноску пояса и несколько модернизировали его. Ранее у пояса было четыре точки крепления, сейчас — шесть, что позволило военнослужащим устанавливать больше подсумков с БК (боекомплектом. — RT). Это стало удобным решением для пулемётчиков, которые всегда стремятся не перегружать спину (боевой пояс в большей степени нагружает ноги. — RT).

Сейчас на основе отзывов бойцов с передовой идёт обновление «Архангела», направленное на увеличение площади противоосколочной защиты. Работы должны завершиться зимой.

В частности, «Архангел» получит элементы защиты спинной проекции — речь идёт о практически окончательном решении проблемы открытых лопаток.

Дело в том, что при подготовке к стрельбе и ведении огня боец всегда инстинктивно прижимает автомат ближе к плечу и щеке. Он сутулится, а значит, площадь спины увеличивается и появляется ничем не прикрытое пространство тела, куда нередко прилетают осколки от разрыва гранат и артиллерийских боеприпасов.

В современной модификации «Архангела» проблема открытых лопаток частично решена за счёт крупных пакетов защиты плечевого сустава. Обновлённая же версия бронесистемы будет оснащаться гораздо более функциональным чехлом. Также «Архангел» станет эргономичнее — военнослужащим будет проще совершать резкие движения и избавляться от пакетов защиты при ранении.

— Насколько удобен «Архангел»? Ведь в полной комплектации получается весьма массивная система...

— Мы стараемся максимально чутко реагировать на рекомендации военнослужащих. Любые наши изделия — это всегда попытка соответствовать потребностям пользователей. Решение об установке тех или иных пакетов защиты перед выходом на боевое задание принимает сам военнослужащий. Задача разработчика — предлагать варианты.

«Архангел» весьма неплохо отвечает запросам на увеличение площади защиты. Само название бронесистемы отождествляет наше стремление уберечь, спасти жизни бойцов.

Элементы штурмового бронекомплекта разработки НПП «Филлин»

© НПП «Филлин»

Вы затронули извечную проблему поиска баланса между защищённостью и мобильностью. Однако разработка и выбор боевой экипировки априори требует некоего компромисса и понимания конкретных боевых задач.

Если штурмовик и сапёр стремятся к максимальной защищённости, то разведчик, артиллерист, экипажи танков и бронемашин отдают приоритет свободе движений и потому чаще всего прикрывают только жизненно важные органы. Для разработчика главное, чтобы его продукция отвечала стандартам заказчиков и соответствовала собственным заявленным характеристикам.

— Кстати, насколько в России адекватные стандарты качества средств индивидуальной защиты?

— Они предельно жёсткие и хорошо учитывают реалии вооружённых конфликтов. Например, в РФ допустимая деформация тела или «вздутие» за бронеплитой составляет 20 мм. То есть средства защиты не пробиты пулей, но военнослужащий испытывает ощутимый кинетический удар, который называется заброневой (запреградной) контузионной травмой.

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Сердечник пули при соприкосновении с бронеплитой разрушается, боеприпас, по сути, сплющивается. Однако и в таком виде он представляет угрозу для человека, нанося ему в итоге травму.

Для смягчения степени её тяжести под бронепанель устанавливается противоосколочный пакет, состоящий из нескольких слоёв баллистических тканей — например, арамидных полотен или полотен из СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности. — RT).

Получая кинетический удар пули, такие пакеты выступают за пределы плиты, но не наносят человеку увечья.

Помимо противоосколочного пакета, бойцов защищает ещё одна преграда — так называемый демпфер КАП (климатический амортизационный подпор). Фактически он выполняет роль смягчающей «подушки». Таким образом, пуле и осколкам противостоит три основных элемента защиты.

Примечательно, что в натовских странах приняты гораздо менее жёсткие стандарты. Например, в США показатель допустимой деформации тела или «вздутия» за бронеплитой составляет 44 мм. Более мягкие требования объясняются расчётом на пресловутый «золотой час» (общепринятый период оказания раненому квалифицированной медпомощи. — RT).

Снайперы ВДВ в экипировке НПП «Филлин» в зоне СВО

© НПП «Филлин»

Однако опыт СВО показывает, что в столкновении с примерно равным противником ни на какой «золотой час» всерьёз полагаться не приходится. Своевременная эвакуация с поля боя — это проблема, которая пока остаётся нерешённой. Тем не менее американцы по-прежнему не меняют требования к средствам индивидуальной защиты. Возможно, инерция Пентагона объясняется бюрократией и тем, что со времён Вьетнама по-настоящему на суше США не воевали.

В России же сделали совершенно оправданную ставку на то, что военнослужащего прежде всего должна спасать броня, а при её повреждении он должен иметь возможность самостоятельно оказать себе первую помощь, не дожидаясь эвакуации.

Кроме того, по действующему армейскому ГОСТу все отечественные керамические бронеплиты должны выдерживать пять выстрелов и обязательно заменяться после пяти попаданий. Любой компетентный человек понимает, что пять пуль в одну плиту влетают крайне редко.

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В Минобороны прекрасно это знают, но сознательно завышают планку качества, чтобы ставить перед разработчиками задачу-максимум.

Напомню, что самый высокий класс защиты от носимого стрелкового вооружения в России по ГОСТу — это Бр5. Он означает, что бронепанель должна выдерживать попадание пяти бронебойно-зажигательных боеприпасов от СВД с расстояния 10 м.

Некоторые предприятия в России предлагают керамические плиты класса Бр6. По идее, они должны выдерживать попадание из крупнокалиберных пулемётов и винтовок калибра 12,7 мм вроде нашего «КОРДа».

Однако на сегодняшний день нигде в мире нет адекватных решений по интеграции плит класса Бр6 в носимые СИБЗ. В частности, пока не проработаны технологии погашения значительной части кинетической энергии при попадании пуль калибра 12,7 мм.

— Получается, что жёсткие стандарты стимулируют прогресс в сфере бронезащиты? Какая броня сейчас самая ходовая в зоне СВО?

Военнослужащие ВС РФ в экипировке «Филлина»

© НПП «Филлин»

— Любое добросовестное предприятие и так осознаёт необходимость поставки высококачественных изделий. Во-первых, производитель в буквальном смысле лично отвечает перед бойцами. Во-вторых, конкуренция на рынке большая, и каждая серьёзная компания стремится сделать хорошее предложение по приемлемой цене.

Выше я уже упомянул «ходовую броню». СВО доказала эффективность применения бронепанелей, состоявших из небольших слегка изогнутых квадратных керамических плиток. На сегодняшний день им нет альтернативы в соотношениях «лёгкость — прочность» и «цена — качество».

НПП «Филлин» имеет собственную производственную линию сертифицированных керамических бронепанелей всех классов. Но на ЛБС в основном идут панели классов Бр4, Бр4+ и Бр5 массой около 3 кг.

Они изготавливаются из карбида алюминия. Отличительной особенностью нашего производства является особое внимание к стыковке керамических плиток. Они квадратные размером 50 мм на 50 мм. Плитки расставляются в шахматном порядке и максимально плотно примыкают друг к другу. Зазор между ними не должен превышать 0,3 мм.

Специалисты «Филлина» не экономят на резке плиточек, когда требуется их подогнать к краям панели. Соблюдение этих нюансов критически важно. Иначе зазоры между плитками или неприкрытые ими края бронепанели (в основном в зоне СВО эти проблемы встречаются на бронепанелях китайского производства) будут резко снижать качество защиты.

Бронепанели нашего предприятия имеют плотную полимерную окантовку, которая улучшает прочность. Наряду с этим мы обтягиваем их арамидной тканью, предотвращающей разлёт осколков плиток при их разрушении (могут повредить шею и лицо военнослужащего. — RT).

Например, за нашей керамической плитой Бр5, которая пользуется большим спросом у бойцов на ЛБС, находится 60 слоёв полиэтилена и демпфер-КАП.

«Филлин» постоянно проверяет качество своей продукции. В начале октября предприятие провело отстрел плиты Бр5. Испытания были максимально приближены к реальному поражению человека. В ходе них мы в очередной раз убедились, что наша продукция вносит посильный вклад в спасение жизней на фронте.

Кроме того, понимая важность адаптации бронепанелей к условиям СВО, в этом году специалисты из различных силовых структур провели отстрел плиты Бр5 патронами натовского калибра .338 Lapua Magnum (8,68 × 70 мм), в том числе и патронами Armor Piercing — бронебойными, с чёрным носиком у пули. Эти боеприпасы широко применяются снайперами обеих сторон на дистанциях около 1 км. Мы стреляли тремя такими .338 Lapua Magnum с 500 м в разные части плиты. Ни одна пуля не пробила бронепанель.

— Почему в качестве керамической основы вы выбрали плитки из оксида алюминия?

— Оксид алюминия — это прежде всего доступный для нас материал — в Новосибирске расположено предприятие НЭВЗ-Керамикс, которое производит керамические элементы для военных и гражданских нужд.

СИБЗ разработки НПП «Филлин»

© НПП «Филлин»

Вообще в мире керамические бронепанели изготавливаются также из карбида кремния и карбида бора, но в России таких производств, насколько нам известно, нет. Если я не ошибаюсь, то работает лишь один завод по выпуску керамики из карбида бора. И мы сейчас с ним интенсивно взаимодействуем для развития нового направления в создании бронеплит.

Главное преимущество карбида бора и карбида кремния в том, что они немного полегче, но по прочностным характеристикам при обстреле бронебойно-зажигательными боеприпасами оксид алюминия чуть лучше.

России имело бы смысл наладить полноценное производство этих двух типов керамики, чтобы не зависеть от зарубежных поставок и дать разработчикам боевой экипировки возможность выпускать предельно разнообразную продукцию.