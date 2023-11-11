«Среди конкурентов равных нет»: Россия представит ЗРК «Викинг» на выставке Dubai Airshow 2023

Концерн «Алмаз-Антей» представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 зенитные ракетные комплексы средней дальности «Викинг». По данным разработчика, этот всепогодный, многоканальный и высокомобильный ЗРК способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии «стелс». По мнению военных экспертов, «Викинг» вызовет повышенный интерес у иностранных заказчиков.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в числе прочих систем вооружений представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 зенитный ракетный комплекс средней дальности «Викинг».

«Концерн представит модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е «Витязь», зенитных ракетных комплексов средней дальности «Викинг» и малой дальности «Тор-Э2», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО (Э)». В зоне контроля воздушного пространства можно будет увидеть модели радиолокационных станций «Каста-2Е2», «Подлёт-К1КЕ», «Гамма-С1ТЕ», — приводит сообщение концерна ТАСС.

Dubai Airshow проходит раз в два года и является одной из крупнейших аэрокосмических выставок в мире. Россия принимает участие в мероприятии с 1993 года. В 2023-м выставка пройдёт с 13 по 17 ноября.

Международный уровень

ЗРК «Викинг» представляет собой экспортную модификацию комплексов средней дальности четвёртого поколения «Бук-М3», принятых на вооружение российской армией в 2016 году.

По данным «Ростеха», по сравнению с предыдущей моделью серии «Бук-М2Э» дальность стрельбы у «Викинга» увеличилась почти в 1,5 раза — до 65 км. Также было увеличено количество одновременно обстреливаемых целей — до шести на каждую огневую установку. А количество готовых к пуску ракет в огневой позиции из двух боевых единиц увеличилось с восьми до 18.

Комплекс может поражать тактические баллистические ракеты на расстоянии до 25 км, крылатые ракеты — до 20 км, а вертолёты и самолёты на дальности до 60—65 км.

Кроме того, как отметили в «Ростехе», «Викинг» получил ряд уникальных особенностей, прежде недоступных в других комплексах ПВО.

Так, новый ЗРК обладает возможностью интегрировать пусковые установки системы «Антей-2500» для поражения целей на дальности до 130 км, что значительно повышает эффективность всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиацией противника.

ЗРК «Викинг» как экспортная модификация создавался с учётом трендов мирового рынка. «Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков «Рособоронэкспорта», — подчеркнули в госкорпорации.

Пункт боевого управления ЗРК можно использовать не только со штатной радиолокационной станцией, но и с РЛС зарубежного производства. А огневые установки «Викинга» могут работать в автономном режиме, что позволяет защитить от ударов большее количество объектов и организовать эшелонированную противовоздушную оборону, отметили в «Ростехе».

Заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин ранее заявил, что в рамках учений и эксплуатации в войсках «Бук-М3» и «Викинг» продемонстрировали очень высокий уровень боевой эффективности.

«Викинг» обладает способностью поражения с очень высокой вероятностью не только авиации, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также морских и наземных целей... Среди конкурентов «Викингу» сегодня на мировом оружейном рынке нет равных», — подчеркнул Ладыгин.

В свою очередь, в «Алмаз-Антее» сделали акцент на том, что «Викинг» — это всепогодный, многоканальный и высокомобильный зенитный ракетный комплекс. Он может уничтожать современные перспективные самолёты тактической и стратегической авиации, в том числе выполненные с применением технологии «стелс», тактические баллистические и крылатые ракеты, вертолёты, разведывательно-ударные комплексы и БПЛА, а также наземные и надводные цели.

Кроме того, как отметили в концерне, «Викинг» может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, а все боевые средства комплекса имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест.

В свою очередь, разработчики комплекса в НИИП имени В.В. Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей») отмечали, что «Викинг» способен перехватывать модификации истребителей F-15 и F-16, штурмовики A-10, стратегические бомбардировщики B-1B, B-52, летательные аппараты, изготовленные по технологии «стелс», вертолёты Apache, баллистические ракеты MGM-52, крылатые ракеты AGM-86 («Томагавк»), а также противорадиолокационные ракеты AGM-88E.

Расширенные возможности

ЗРК «Викинг» на предстоящей выставке в Дубае ждёт успех, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это система средней дальности с расширенными возможностями по обнаружению и сопровождению целей. На выставке в Дубае, естественно, будет много делегаций от стран Персидского залива, которые нуждаются в подобном комплексе. Он гораздо эффективнее, чем американский Patriot, размещается на гусеничной базе и может выполнять задачи как войсковой, так и объектной системы ПВО», — рассказал военный эксперт в беседе с RT.

Презентация самолёта Checkmate на Dubai Airshow 2021

© GIUSEPPE CACACE / AFP

Многие потенциальные заказчики, которые будут представлены на Dubai Airshow 2023, нуждаются в защите для важных объектов своей добывающей промышленности, полагает аналитик.

«У всех этих стран есть потребность в защите своих нефте- или газодобывающих месторождений, где расположена инфраструктура, уязвимая для ударов оперативно-тактических ракет. Например, йеменские повстанцы-хуситы активно используют такие ракеты для ударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии и другим целям в регионе. Поэтому демонстрация ЗРК «Викинг» на этой выставке делается с прицелом на будущие контракты, которые абсолютно точно последуют», — уверен эксперт.

Одна из главных «продающих» особенностей ЗРК «Викинг» — это его возможность обнаружения малозаметных целей, отметил Игорь Коротченко.

«Викинг» способен выполнять задачи по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии «стелс». Это боевые самолёты различных классов, тактические ракеты, вертолёты, беспилотники, в целом вся номенклатура современных средств воздушного поражения. «Викинг» может сопрягаться с автоматизированными системами управления средствами противовоздушной обороны, образуя единый контур управления, что существенно повышает его боевые возможности», — рассказал собеседник RT.

Кроме того, «Викинг» может принимать информацию от различных средств разведки, а также управлять работой других средств ПВО, добавил Коротченко.

По словам военного эксперта Юрия Лямина, ЗРК «Бук» и его различные модификации хорошо известны в мире. «Викинг» как экспортный вариант последней модификации «Бук-М3» на сегодня является одним из лучших современных ЗРК средней дальности», — подчеркнул Лямин.

Гусеничное шасси придаёт ему высокую проходимость, а по сравнению с предшественниками «Викинг» получил большее количество ракет, отметил эксперт.

«Это имеет большое значение, потому что увеличивается количество целей, которые можно будет поражать. Кроме того, по сравнению с предыдущим поколением комплексов увеличена дальность поражения. Это один из самых эффективных комплексов, которые применяют Вооружённые силы РФ, в том числе в рамках СВО. Этот комплекс поступает в войска и имеет хорошую перспективу дальнейшей модернизации и развития, а также большое экспортное будущее», — заключил аналитик.