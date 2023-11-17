«Доказали свою высокую эффективность»: как конструктивно простые изделия помогают бойцам СВО

В зону СВО на испытания была отправлена партия сумок для переноски противотанковых управляемых ракет. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил руководитель отдела по связям с общественностью НПП «Филлин» Семён Ковалёв. Упаковка и извлечение ракеты занимают несколько секунд. Ещё одним простым, но полезным изобретением стали переходники, позволяющие применять 82-мм мины с пусковой установки РПГ-7 и выстреливать осколочными гранатами из обычных автоматов. По словам экспертов, реалии СВО продемонстрировали необходимость быстро насыщать войска новыми вооружениями, которые позволяют эффективно решать боевые задачи.

Руководитель отдела по связям с общественностью НПП «Филлин» (Новосибирск) Семён Ковалёв рассказал RT об отправке на испытания в зону СВО партии сумок, предназначенных для оперативной переноски противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

«В зоне СВО сейчас испытывается сумка для ПТУР. Известно, что российские комплексы доказали свою высокую эффективность, однако процесс их эксплуатации всё-таки не был тщательно продуман. Поэтому по пожеланиям операторов ПТРК инженеры «Филлина» разработали сумку, куда за пару секунд можно положить тубус с противотанковой ракетой, а потом так же быстро извлечь его», — рассказал Ковалёв.

По его словам, российские военнослужащие уже получили порядка 40 сумок. Каждое изделие имеет несколько ремней, позволяя военнослужащему переносить боеприпас на спине, на плече и даже распределять нагрузку со спины через специальный пояс, что заметно облегчает подготовку к применению ПТРК.

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Как пояснил Ковалёв, тубусы, в которых находятся противотанковые ракеты, выпускаются с прорезиненными металлическими рукоятками. Они предназначены для того, чтобы боец мог сразу установить ракету или перенести её на небольшое расстояние — например, погрузить в автомобиль.

«Однако практика СВО показала, что переносить ПТУР даже на 20—30 м уже не очень удобно. К тому же рукоятка может окислиться и повредиться, и тогда тубус придётся переносить обеими руками или на плече. Также на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — RT) боеприпасы не складываются в одном месте, как на учениях. Опасаясь детонации всего БК (боекомплекта. — RT) от удара дрона или вражеской артиллерии, военные всегда раскладывают их по нескольким кучкам, откуда потом уже подносят их к пусковой установке или орудию», — пояснил Ковалёв.

Такая схема наиболее безопасна, но при этом невероятно трудозатратна из-за необходимости быстро и постоянно переносить боеприпасы, говорит специалист.

«Нетрудно догадаться, каким огромным нагрузкам подвергаются спины и руки военных. Сейчас ждём обратную связь от операторов ПТРК. Если будут какие-то замечания, то они будут исправлены», — пообещал Ковалёв.

Сумка для переноски боеприпасов НПП «Филлин» на выставке «Интерполитех-2023» (имитация переноски за плечом бойца в бронежилете)

© НПП «Филлин»

Он также сообщил, что, помимо операторов ПТРК, сумкой заинтересовались другие военные специалисты.

«Думаю, наше изделие пригодится миномётчикам и артиллеристам, которым в целях безопасности тоже приходится дробить БК и раскладывать его порой на сотни метров друг от друга. При этом масса отдельных боеприпасов может превышать 50 кг», — рассказал Ковалёв.

«Изобретатели для фронта»

По мнению кандидата военных наук члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, сумка может стать весьма востребованной на фронте.

«Такая сумка действительно может стать полезным дополнением к уже имеющимся средствам переноски боеприпасов, особенно если у расчёта есть возможность сделать с одной позиции достаточно большое количество выстрелов. Применение такого средства переноски способно ускорить подготовку орудия к стрельбе», — пояснил Бартош в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с RT он указал на то, что реальные боевые действия всегда выявляют неудобства, на которые в мирное время мало кто обращает внимание.

«Реальные боевые условия всегда обнажают массу проблем, связанных с эксплуатацией вооружения и военной техники. В связи с этим военнослужащие на передовой, инженеры изобретают конструктивно простые и, как выясняется, очень полезные изделия», — подчеркнул Кнутов.

Одним из таких изобретений эксперт считает переходники, которые позволяют применять 82-мм мины с пусковой установки РПГ-7 и выстреливать осколочными гранатами из автоматов. Изделия были разработаны донецкой артелью «Сепар». По информации РИА Новости, переходники производятся и поставляются на фронт с лета текущего года.

«Выстрелы (боеприпасы. — RT) от ручного гранатомёта РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь — прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатомётов», — рассказал РИА Новости руководитель артели Виктор Межерицкий.

Применение переходников способно усилить мощь огневого воздействия на противника и облегчить тем самым штурм его позиций, добавил он. Например, у военнослужащих практически отпадёт необходимость развёртывать тяжёлый 82-мм миномёт в локациях, которые могут быть обстреляны врагом. Вместо этого вполне эффективный миномётный обстрел может устроить РПГ-7, с которым умеет обращаться каждый пехотинец.

Переходник под использование 82-мм мины с РПГ

© артель «Сепар»

«Миномётный расчёт выстреливает по координатам, однако с первого-второго раза может и не попасть. Разведчики должны корректировать огонь. При этом миномётчики должны менять позицию, так как противник их уже, скорее всего, засёк и собирается открыть ответный огонь. Поменяв позицию, миномётчики должны перенастраивать миномёт, а разведчики — продолжать корректировать огонь. При этом ещё могут быть проблемы со связью. Наше изобретение позволяет разведчикам самим вести прицельный огонь минами по укрепам противника», — отметил Межерицкий.

Однако, как подчеркнул собеседник агентства, дальность выстрела из гранатомёта составляет 500—600 м, что существенно меньше дистанции поражения обычного миномёта, которая достигает примерно 3 км.

Серьёзные преимущества пехотинцам, по мнению Межерицкого, даёт и стрельба осколочными гранатами из автоматов. В частности, прикрученные на АК переходники позволяют выстреливать боеприпасами ВОГ-17 и РГД-5 на дистанции 150—200 м.

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Востребованные в зоне СВО вооружения выпускает объединение «Изобретатели для фронта». Новинкой народного предприятия является выносной антенный пост, способный усиливать сигнал управления между пультом и оператором БПЛА на дальность 7 км. Как утверждает разработчик, антенна может работать в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также «Изобретатели для фронта» занимаются созданием боевых беспилотников. В августе предприятие представило на форуме «Армия-2023» дрон коптерного типа «Аква-22», способный автономно распознавать технику и пехоту противника при помощи технологий искусственного интеллекта. В разработке БПЛА «Изобретателям для фронта» помогали сотрудники военного технополиса «Эра», специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

«Модульный квадрокоптер «Аква-22» оснащён видеокамерой с отечественной платой для работы с искусственным интеллектом для автономного выполнения задач. Дрон благодаря этой видеокамере обладает возможностью автономно распознавать технику, живую силу противника и другие объекты. Аналогов на данный момент в России мы не встречали», — цитирует ТАСС представителя «Изобретателей для фронта».

Интеграция технологий искусственного интеллекта призвана снизить нагрузку на оператора и повысить эффективность распознавания целей, в том числе замаскированных. Дрон ожидают испытания, которые будут проводить сотрудники Главного управления инновационного развития Минобороны РФ.

Демонстрация дронов, созданных объединением «Изобретатели для фронта», на форуме «Армия-2023»

© Объединение «Изобретатели для фронта»

Ещё одним дроном, созданным «Изобретателями для фронта», стал самолётный беспилотник «Коршун», адаптированный под запуск без катапульты.

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«Это позволяет аппарату использовать преимущества вертикального взлёта и посадки квадрокоптера, а также увеличенную продолжительность полёта самолёта. «Коршун» взлетает как квадрокоптер, зависает, у него включается передний винт, и он уже дальше летит как самолёт на одном двигателе», — цитирует ТАСС представителя народного предприятия.



Подготовка этого аппарата к боевому применению занимает около двух минут. Новый БПЛА предназначен для разведки и сброса различных изделий, в том числе осколочных гранат. Продолжительность полёта «Коршуна» составляет около двух часов.

Просто и эффективно

Александр Бартош называет многочисленные разработки энтузиастов и небольших частных предприятий проявлением русской смекалки.

«Такие мастера очень чутко улавливают потребности бойцов и создают необходимые приспособления. Те же переходники, позволяющие запускать 82-мм мины и гранаты, стали необычайно простым и эффективным способом усиления огневой мощи пехоты. Они наверняка помогают штурмовать окопы и выбивать противника из лесополосы», — говорит Бартош.

По словам Юрия Кнутова, жёсткие реалии боевых действий в зоне СВО диктуют необходимость быстро насыщать войска разнообразными новыми вооружениями.

«Нетрудно заметить, как много на фронте вещей кустарного производства. Зачастую это конструктивно простые изделия, позволяющие здесь и сейчас замещать потребности войск. Более того, производители постоянно совершенствуют их и уже начинают сотрудничать с Минобороны, что является своего рода показателем возросшего качества их инженерных решений», — заключил Кнутов.