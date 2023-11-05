«Незаменимость и эффективность»: в России отмечается День военного разведчика

В России 5 ноября отмечается День военного разведчика. Центральным органом военной разведки в нашей стране является Главное управление Генштаба ВС РФ, больше известное по своему старому названию — ГРУ. В задачи ГУГШ входит обеспечение высшего руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, оборонной, экономической и других областях. По словам аналитиков, успешная работа военной разведки во многом является залогом безопасности страны.

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. 105 лет назад, 5 ноября 1918 года, в составе Полевого штаба Реввоенсовета было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии. Оно и стало прообразом центрального органа военной разведки современной России — Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Первым руководителем управления был Семён Аралов — бывший штабс-капитан царской армии и участник революционного движения. После создания новой службы в РСФСР были приняты меры по подготовке кадров разведчиков: в частности, в Москве открылись курсы военной разведки и контроля, где курсанты изучали географию, тактику, основы агентурной разведки и иностранные языки.

Регистрационное управление занималось стратегической и оперативной разведкой, а также добывало сведения о мировых передовых научных достижениях в военной области.

В советское время разведывательное ведомство несколько раз меняло своё название. Так, в апреле 1921 года Регистрационное управление было преобразовано в Разведывательное управление (Разведупр) Штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а в 1926 году структура была реорганизована в IV Управление Штаба РККА.

После этого последовало ещё несколько изменений структуры организации и её названия. За год до начала Великой Отечественной войны ведомство стало именоваться Разведывательным управлением Генерального штаба Красной армии.

Вклад в победу над нацизмом

После нападения Германии на СССР обеспечение боевых действий войск и проводимых ими операций стало основным видом деятельности разведки. Как отмечается в материалах Минобороны РФ, «большим размахом и результативностью отличалась работа разведчиков, действовавших за линией фронта, на временно оккупированных территориях и в ряде зарубежных стран».

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«С первых дней войны была организована заброска в тыл врага разведывательных и разведывательно-диверсионных групп, на базе которых впоследствии во многих районах развернулись партизанские отряды, создавалась резервная разведывательная сеть. Подготовка и проведение всех стратегических, фронтовых и армейских операций опирались на сведения стратегической и оперативной разведки», — говорится на сайте МО РФ.

В феврале 1942 года Разведуправление было вновь реорганизовано и получило знакомое сегодня всем название — Главное разведывательное управление (ГРУ). В октябре того же года ГРУ было выделено из состава Генштаба и подчинено непосредственно Наркому обороны. В сферу обязанностей управления входило ведение всей агентурной разведки и диверсионной деятельности как за рубежом, так и на оккупированной немцами территории СССР.

К периоду Великой Отечественной войны относится ряд громких успехов ГРУ. Так, в 1942 году военные разведчики в сотрудничестве с другими советскими спецслужбами реализовали операцию «Монастырь». Тогда советской разведке удалось внедрить в абвер своего агента Александра Демьянова, который впоследствии в качестве немецкого «шпиона» был заброшен Берлином на советскую территорию.

С родины Демьянов передавал в Германию дезинформацию, которая вводила в заблуждение нацистское руководство. До момента сворачивания операции «Монастырь» в 1944 году немцы так и не поняли, что имели дело с советским разведчиком. Инсценировка советских спецслужб была настолько убедительной, что ввела в заблуждение и спецслужбы Великобритании. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль даже посчитал необходимым предупредить Сталина о работе немецкого «шпиона» в Генштабе СССР.

Александр Демьянов (Макс) во время радиосеанса с немецким разведцентром

© Служба внешней разведки

Не менее легендарной стала работа разведчика Яна Черняка, который ещё в 1930-е годы сумел создать в Германии разведывательную сеть под кодовым названием «Крона». В 1941 году агенты «Кроны» добыли и передали в Москву копию плана «Барбаросса», а в 1943-м — план наступления нацистов под Курском. Только за 1944 год благодаря работе разведчика в Советский Союз попали более 12,5 тыс. листов технической документации и 60 образцов вражеской электронной аппаратуры.

«Военная разведка внесла огромный вклад в победу над нацизмом. Благодаря усилиям наших разведчиков советское командование знало, какими силами располагает враг, куда он направляет свой удар, сколько у него техники и есть ли в наших штабах предатели. Это лишь некоторые вопросы, на которые разведка давала ответы нашим командирам», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Держать руку на пульсе»

После войны в связи с реорганизацией разведывательных служб СССР ГРУ Генштаба было упразднено, а большинство его функций и сотрудников перешло в ведение Комитета информации при Совете министров. Таким образом, в одном ведомстве были объединены военная и политическая разведслужбы. Возглавил комитет заместитель председателя Совмина Вячеслав Молотов.

Однако в январе 1949 года функции по руководству военной разведкой были возвращены Министерству Вооружённых сил СССР, в связи с чем военная разведка получила прежнее название — ГРУ.

Новый этап в жизни военных разведчиков наступил после распада СССР. В 1992 году ГРУ Генштаба СССР со всеми управлениями при военных округах и флотах на территории России вошло в состав ГРУ Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации. А с 2010 года это ведомство стало именоваться Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации адмирал Игорь Костюков

РИА Новости

© Алексей Майшев

По понятным причинам о сегодняшней работе военных разведчиков известно немногое. Начальником ГУГШ в настоящее время является адмирал Игорь Костюков. На сайте Минобороны РФ говорится, что целью ГУГШ является обеспечение высшего руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической сферах.

«Данные, полученные военной разведкой, неоднократно играли решающую роль при принятии высшим руководством страны решений по обеспечению её безопасности. Свою незаменимость и эффективность военная разведка убедительно продемонстрировала во время кризисных ситуаций в Афганистане, Югославии, Ираке, Чечне, Сирии и других вооружённых конфликтах», — отмечают в МО РФ.

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Кроме того, ГУГШ своей работой содействует экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ, говорится на сайте военного ведомства.

Как отмечал в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу, военные разведчики внесли существенный вклад в победу над террористическими группировками в Сирии, обеспечив в том числе точное нанесение ударов ВКС РФ по объектам бандформирований.

Новым вызовом для ГУГШ стала спецоперация на Украине. В интервью РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД России, полковник ГРУ в отставке Владимир Винокуров отметил, что СВО требует решения таких разведывательных задач, как «контролирование обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз», вскрытие намерений Запада «по дальнейшему использованию Украины для давления на Россию» и планов киевского режима по организации терактов против РФ.

«Нет сомнения в том, что ГРУ решит поставленные задачи в полном объёме, благодаря чему цели СВО на Украине — демилитаризация и денацификация — будут успешно достигнуты», — подчеркнул Владимир Винокуров.

Военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT также отметил, что военная разведка вносит сегодня значительный вклад в обеспечение безопасности России.

«Разведчики получают информацию как о тех угрозах для страны, что уже существуют, так и о тех, что только формируются. ГУГШ ежесуточно и ежечасно собирает данные, которые обрабатываются и затем доводятся до сведения руководства Минобороны и, конечно, президента России. Военная разведка помогает руководству страны держать руку на пульсе и быть заранее предупреждённым о тех или иных опасностях», — резюмировал аналитик.