«Стал воплощением гражданского мужества»: 120 лет назад родился советский разведчик Рудольф Абель

11 июля 1903 года родился выдающийся советский разведчик Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер). По словам историков, он координировал деятельность разведывательной сети в западном полушарии, собравшей важную информацию об американском атомном проекте и сыгравшей огромную роль в том, что СССР выстоял в послевоенном противостоянии с США. Во время работы в Соединенных Штатах Фишера предал перебежчик. Разведчик был арестован американскими властями, но, несмотря на угрозу смертной казни, не пошёл на сотрудничество с врагом и даже не назвал своё настоящее имя. Как отмечают эксперты, Фишер искренне верил в правоту своего дела и посвятил ему всю жизнь.

11 июля 1903 года в британском городе Ньюкасл-апон-Тайн родился Вильям Фишер — будущий выдающийся советский разведчик, известный всему миру под псевдонимом Рудольф Абель. По мнению историков, деятельность Фишера сыграла важную роль в установлении стратегического ядерного паритета в мире.

Начало службы

Отец будущего разведчика Генрих Фишер был обрусевшим немцем, родившимся в Ярославской губернии, проникшимся марксистскими идеями и ставшим членом ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Спасаясь от ареста, Фишер вместе с женой вынужден был эмигрировать из России в Великобританию. Там и появился на свет Вильям, названный так в честь Шекспира — любимого поэта отца.

Генрих Фишер был хорошо образованным и интеллигентным человеком, свои знания он постарался передать детям. Вильям хорошо рисовал, играл на музыкальных инструментах и уже в подростковом возрасте освоил чертёжное дело. Некоторое время он учился в одном из лондонских вузов, но окончить университет не успел — в начале 1920-х годов семья Фишеров получила советское гражданство и переехала в РСФСР.

«Для Вильяма, который был воспитан искренним коммунистом, Советский Союз стал второй родиной, и он был ей искренне предан», — рассказал в интервью RT военный историк Сергей Перелыгин.

Вильям работал переводчиком при отделе международных связей Исполкома Коминтерна, а затем поступил на индийское отделение Института востоковедения в Москве, но получить высшее образование снова не смог, так как был призван на военную службу в радиотелеграфный полк Московского военного округа. Там он, по свидетельствам современников, стал одним из лучших специалистов в радиотелеграфном деле.

После демобилизации Вильям устроился на работу радиотехником в НИИ ВВС РККА, а в 1927 году был принят на службу во внешнюю разведку помощником уполномоченного в Иностранный отдел ОГПУ. Согласно информации из открытых источников, сначала он занимался переводами, а затем стал радистом.

По словам историков, в начале 1930-х годов по заданию политуправления Вильям сделал вид, что не разделяет коммунистических идеалов своего отца и обратился к властям Великобритании с просьбой выдать ему паспорт (официально он остался подданным британской короны). Его прошение было удовлетворено. Под легендой торговца радиотехникой Вильям начал службу в советской резидентуре в Европе, выполняя задания в Англии и Скандинавии. В некоторых источниках указывается, что он передавал в Центр информацию, собранную «Кембриджской пятёркой».

После возвращения в СССР Фишер был произведён в лейтенанты государственной безопасности (специальное звание, которое, согласно различным источникам, соответствовало армейскому капитану или майору). Однако в 1938 году был уволен из органов госбезопасности без объяснения причин. Согласно одной из версий, начальство посчитало «подозрительными» некоторые связи Вильяма.

Фишер устроился работать во Всесоюзную торговую палату, а затем перевёлся на авиационный завод. Но, по словам историков, его душа осталась в разведке и он писал рапорты с просьбой восстановить его на службе. Опала завершилась после начала Великой Отечественной войны.

Павел Анатольевич Судоплатов — генерал-лейтенант НКВД СССР

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В сентябре 1941 года Фишер был принят на службу в подразделение, занимавшееся организацией диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу врага. Биографы разведчика пишут, что за него поручился сам Павел Судоплатов, возглавлявший Особую группу при НКВД, которая отвечала за разведывательно-диверсионную деятельность.

По одним данным, в 1930-е годы, согласно другим — в начале Великой Отечественной войны Вильям Фишер подружился со своим коллегой Рудольфом Абелем, именем которого в дальнейшем воспользовался после ареста в США.

О деятельности Фишера в годы Великой Отечественной войны существуют лишь фрагментарные данные. Достоверно известно о его участии в операциях «Монастырь» и «Березино» — радиоиграх по дезинформации нацистов.

«В рамках «Монастыря» советское командование отвлекло внимание нацистов от действий Красной армии под Сталинградом, что оказало серьёзное влияние на разгром вермахта на Волге. А во время «Березино» советские спецслужбы имитировали деятельность в белорусских лесах крупного немецкого подразделения, которому из Германии вплоть до весны 1945 года отправляли оружие, продовольствие и связных», — рассказал Сергей Перелыгин.

Согласно неподтверждённым данным, о которых упоминают биографы Фишера, он также мог быть заброшен в тыл врага под видом немецкого офицера и даже некоторое время служить в оперативном штабе сухопутных войск Германии. Официальные документы, которые подтвердили бы эти утверждения, обнародованы не были. Однако знакомые Фишера, общавшиеся с ним уже в послевоенное время, отмечают, что он владел тонкими нюансами условий жизни в Третьем рейхе.

«Стал воплощением гражданского мужества»

После Великой Отечественной войны Вильям Фишер был переведён на службу во внешнюю разведку Министерства государственной безопасности СССР. В 1948 году под видом беженца из Прибалтики он был переправлен в Соединенные Штаты Америки. Для выполнения новых заданий он получил оперативный псевдоним Марк.

В Нью-Йорке Фишер легализовался под видом художника и фотографа. Он возглавил сеть «атомных» агентов на территории США, а также, по словам биографов, координировал деятельность советских нелегалов в Латинской Америке. Успехи Фишера оказались настолько значимы, что уже в 1949 году он был награждён орденом Красного Знамени.

«Благодаря его деятельности из США в СССР поступали очень важные документы, в том числе о разработке американского ракетного оружия. Фишер помог Советскому Союзу выстоять в ракетно-ядерном противостоянии с Соединёнными Штатами», — заявил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

Чтобы разгрузить Марка от текущей технической работы ему в помощь в 1952 году был отправлен Рейно Хейханен под псевдонимом Вик. Это оказалось серьёзной кадровой ошибкой: новый сотрудник любил спиртное и кутежи, впутывался в дискредитирующие его отношения. В конце концов Вика решили отозвать в Москву. По словам историков, чтобы он не паниковал, ему сказали, что планируют его наградить, но Хейханен понял, что перспективы не слишком хороши. Он предложил свои услуги американским спецслужбам и выдал Фишера. К счастью, Вик владел лишь ограниченной информацией о Марке и даже не знал его настоящего имени. Впрочем, судьба предателя оказалась незавидной — через несколько лет Хейханен погиб в автокатастрофе.

Фишер же был арестован сотрудниками ФБР в 1957 году. Американцы склоняли его к работе на них, но Вильям категорически отверг подобные предложения, несмотря на угрозу смертной казни. Чтобы на Родине поняли, что он не предатель и не сотрудничает с врагом, в ходе следствия Фишер представился именем своего друга (к этому времени уже покойного) — Рудольфом Абелем.

Рудольф Абель (Вильям Фишер)

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Американский суд приговорил советского разведчика к 32 годам лишения свободы — с учётом его возраста и условий существования в тюрьме это было фактически пожизненное заключение. Однако даже в этой ситуации Фишер не отказался от своих слов и не пошёл на сотрудничество с врагом.

«Фишер обладал высочайшей самодисциплиной и искренне верил в правоту своего дела. Несмотря на жесточайшее психологическое давление американской контрразведки и огромный тюремный срок, он не допускал даже мысли о предательстве. Он сохранил свою честь незапятнанной и стал воплощением гражданского мужества», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Глиникский мост

AP

© Werner Kreusch

Находясь в тюрьме, Вильям Фишер занимался живописью, теорией искусства и математикой. Согласно некоторым свидетельствам, своим интеллектом и познаниями в сфере искусства советский разведчик завоевал уважение даже со стороны американских мафиози.

10 февраля 1962 года на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту Глинике Вильям Фишер, так и не признавшийся западным спецслужбам, кто он такой на самом деле, был обменян на американского шпиона и лётчика Фрэнсиса Пауэрса, сбитого над Уралом.

Наградное удостоверение Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера)

globallookpress.com

© AlphaSpecnaz/Twitter.com

Оказавшись на родине, Фишер вернулся на службу в центральный аппарат внешней разведки и занялся подготовкой новых поколений разведчиков-нелегалов. Его судьба вдохновила режиссёров и сценаристов нескольких кинокартин. В частности, в СССР был снят первый фильм о работе советской разведки в годы холодной войны «Мёртвый сезон» (его создателей разведчик лично консультировал), а в 2015 году американцы представили картину «Шпионский мост», в основу которой легла история обмена разведчиков двух стран — Рудольфа Абеля и Фрэнсиса Пауэра. В Советском Союзе Фишера долгие годы знали только под именем Рудольфа Абеля. Умер разведчик 15 ноября 1971 года.

«Фишер принадлежал к плеяде великих советских разведчиков, работавших не за деньги и награды, а за высокие идеалы. Сочетание его выдающихся интеллектуальных данных, моральной стойкости и веры в идею сделали из него прекрасного сотрудника советских спецслужб», — подытожил Сергей Перелыгин.