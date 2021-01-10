«Разведчик, спецназовец, министр»: почему Александра Чернышёва считают одним из самых загадочных царедворцев XIX века

235 лет назад родился Александр Чернышёв — один из наиболее могущественных военных и государственных деятелей Российской империи XIX века. Перед Отечественной войной 1812 года он выполнял разведывательную миссию во Франции, а затем именно у него в руках оказался ключ к одной из крупнейших исторических загадок в истории династии Романовых: Чернышёв готовил акт о смерти Александра I, которая, согласно одной из версий, была инсценирована. В дальнейшем он возглавлял военное министерство, Госсовет и Комитет министров России. По словам учёных, он оставил яркий след в истории страны.

10 января 1786 года родился Александр Чернышёв, многолетний руководитель военного министерства, Госсовета и Комитета министров Российской империи. Его называют одним из наиболее загадочных русских царедворцев, существенно повлиявшим на историю нашей страны.

У истоков военной разведки

Александр Чернышёв родился в Москве в семье генерал-поручика и сенатора Ивана Чернышёва.

«Александр Чернышёв получил добротное домашнее образование у воспитателя-француза, как было принято в те времена. Прослужив некоторое время камер-пажом при дворе, он поступил в престижный кавалергардский полк», — рассказал в беседе с RT сотрудник музея-заповедника «Бородинское поле» Владимир Ушаков.

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По словам эксперта, в начале XIX века Чернышёв принимал участие в наполеоновских войнах. Исполняя обязанности офицера для личных поручений при Александре I, он участвовал в битве при Аустерлице. Затем сражался с французами при Ланау, Гейльсберге и Фридланде. Был награждён орденом святого Георгия 4-й степени и золотой шпагой.

«После заключения в 1807 году Тильзитского мира между Россией и Францией Чернышёв был переведён на дипломатическую службу: сначала в качестве курьера, возившего почту между главами государств, а затем — военно-дипломатического агента», — подчеркнул в разговоре с RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Как отметил профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров, статус Чернышёва во Франции примерно соответствовал современному военному атташе.

«Чернышёв в глазах французской элиты был светским львом, балагуром и дамским угодником. Ему лично симпатизировал Наполеон, считавший русского дипломатического агента человеком приятным в общении, интересным и храбрым, но не особенно глубоким. Однако французский император жестоко ошибался», — заявил Кошкин.

Александр Чернышёв в молодости

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На самом деле, по словам эксперта, Чернышёв в это время выступал в роли военного разведчика. В перерывах между балами и приёмами он руководил сетью информаторов и передавал в Россию ценнейшие сведения.

«В Санкт-Петербург из Парижа уходили документы, подготовленные для самого Наполеона: мобилизационные планы, структура армии, данные о перемещении частей. Задолго до нападения Франции на Россию Чернышёв сообщил Александру I о готовящейся агрессии. Один из информаторов Чернышёва сидел на ключевых потоках информации во французском военном министерстве», — отметил Андрей Кошкин.

По его словам, контрразведка докладывала Наполеону о подозрительном поведении русского военно-дипломатического агента, но никаких доказательств против него долгое время собрать не могла.

«Наполеон отказывался верить, что недалёкий кутила из России уводит у него из-под носа стратегические секреты. Напротив, император Франции, по всей видимости, полагал, что это он получает от своего русского визави ценные военно-политические сведения о России, в то время как Чернышёв передавал ему лишь то, что было выгодно официальному Санкт-Петербургу. При этом российский дипломат был так мил и обаятелен, что не только расположил к себе императора Франции, но и стал, по словам современников, любовником его сестры Полины Боргезе», — подчеркнул эксперт.

Полина Боргезе

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Собранную разведывательную информацию Чернышёв отправлял в Россию вместе со своими заметками, содержащими предложения относительно противодействия Наполеону в будущей войне. Так, он предлагал затягивать военные действия и создавать сильные резервы. Эти рекомендации были в дальнейшем реализованы на практике.

В 1812 году, получив от Наполеона письмо для Александра I, Чернышёв покинул Париж. После его отъезда французская тайная полиция смогла получить доказательства разведывательной деятельности русского офицера. Но тот был уже далеко.

«В начале боевых действий в 1812 году Чернышёв состоял в императорской свите. Он лично доставил Кутузову план второго этапа войны, а затем отправился на западную границу, где принял под своё командование партизанский рейдовый отряд», — рассказал RT заведующий научно-экспедиционным отделом Государственного исторического музея Виктор Безотосный.

По словам Андрея Кошкина, в распоряжении Чернышёва находился большой отряд лёгкой кавалерии.

Картина В.В. Мазуровского «Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 года»

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«Чернышёв громил коммуникации французов. Его казаки возникали ниоткуда, наносили удары и испарялись. Это было прообразом тех задач, которые в дальнейшем будут решать спецназ ГРУ и Силы специальных операций. Чернышёв был разведчиком-универсалом», — заявил эксперт.

Во время заграничных походов русской армии 1813—1814 годов Чернышёв руководил подразделениями лёгкой кавалерии, действовавшими в авангарде основных сил. Он отличился при взятии Берлина, Люнебурга и Касселя.

Бремя власти

Александр Чернышёв сопровождал императора Александра I на Венском конгрессе и других международных переговорах. В перерывах между заграничными поездками он успел поруководить комитетом об устройстве Войска Донского и лёгкой гвардейской кавалерийской дивизией.

«Об этом достаточно редко вспоминают, но в 1825 году Чернышёв стал участником одной из самых загадочных историй, связанных с династией Романовых в XIX веке. 1 декабря в Таганроге скоропостижно скончался Александр I, и именно Чернышёв прибыл туда, чтобы присутствовать при вскрытии и готовить акт о смерти императора. Однако вот уже почти два столетия ходят слухи, что Александр I, устав от власти, инсценировал свою смерть и долгие годы жил потом под видом старца Фёдора Кузьмича. Так это или нет, наука ещё однозначно не ответила, но если данная версия соответствует действительности, то фанатично преданный императору и имевший богатый опыт спецопераций Чернышёв был для царя идеальным помощником», — заявил Андрей Кошкин.

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По словам эксперта, в дальнейшем произошли события, негативно сказавшиеся на репутации бывшего разведчика.

«Николай I привлёк Чернышёва к следствию по делу декабристов. Сначала в обществе пошли слухи, что тот якобы пытается присвоить себе имущество своего родственника — декабриста Захара Чернышёва. Затем его представили одним из основных «палачей» участников восстания. Советская историческая наука в значительной степени идеализировала декабристов, поэтому Александра Чернышёва в ХХ веке изучали очень мало, ограничиваясь лаконичной критикой в его адрес. Сейчас широкой общественности он известен гораздо меньше других участников войны с Наполеоном», — подчеркнул Кошкин.

По словам Владимира Ушакова, Николай I относился к Чернышёву неоднозначно: он не любил его как человека, но при этом чрезвычайно ценил как профессионала. Во времена царствования Николая I у Чернышёва начался бурный карьерный рост. В 1827 году он был назначен товарищем (заместителем) управляющего Главным штабом, а несколько месяцев спустя — исполняющим обязанности главы военного министерства. В 1832 году он официально стал военным министром Российской империи, а в дальнейшем получил назначение на пост председателя Комитета министров России.

«Под руководством Чернышёва в России прошла масштабная реформа системы военного управления, разрабатывались уставы, возводились новые укрепления, были созданы восемь кадетских корпусов», — рассказал Андрей Кошкин.

Графиня Елизавета Николаевна Чернышёва (урождённая графиня Зотова) — третья жена графа А.И. Чернышёва — с дочерьми Елизаветой и Александрой

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Однако в целом, по его словам, деятельность Чернышёва на посту военного министра оценивается неоднозначно.

«До середины XIX века в России очень медленно внедрялись новые системы огнестрельного оружия. Возможно, Чернышёв в известной мере «морально законсервировался» в эпоху своей молодости, когда он одерживал победы над превосходящими силами французов с помощью сабель и пик, а в войсках с восторгом цитировали Суворова, говорившего: «Пуля — дура, штык — молодец». Но времена были уже совсем другие», — заметил Кошкин.

Однако при этом эксперт считает несправедливыми попытки обвинить одного только Чернышёва в проблемах России во время Крымской войны 1853—1856 годов, так как незадолго до её начала он покинул пост военного министра, вследствие чего многие неудачные военно-политические решения принимались Николаем I лично.

Александр Чернышёв

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Несмотря на отставку с должности военного министра, Чернышёв ещё несколько лет оставался председателем Государственного совета России. Умер он 20 июня 1857 года в итальянском городе Кастелламмаре-ди-Стабия.