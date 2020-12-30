«Железный человек»: как Семён Аралов создавал советскую военную разведку
- Первый посол СССР в Турции Семен Иванович Аралов (1880-1969 гг.) в своем кабинете. Фото 1967 г.
- РИА Новости
- © Е. Стопалов
30 декабря 1880 года в Москве родился Семён Аралов, будущий основатель отечественной военной разведки и один из основоположников советской дипломатии.
Царский офицер и революционер
Аралов родился в семье зажиточного купца, хозяина кожевенного завода, и должен был пойти по стопам отца. Он поступил в Московское коммерческое училище, затем продолжил образование в Коммерческом училище им. Карла Мазинга.
Однако склонности к занятиям коммерцией Аралов не проявил. После смерти отца он поступил вольноопределяющимся в Перновский гренадерский полк.
В армии Аралов оказался в компании социал-демократов и увлёкся марксистскими идеями, участвовал в налаживании работы московского комитета РСДРП. После раскола в партии поддержал большевиков.
Во время Русско-японской войны Аралов был направлен прапорщиком в Ростовский полк и получил назначение на фронт. На Дальнем Востоке он активно занялся распространением революционных идей среди солдат. Когда командование начало розыски большевистского агитатора — бежал и скрывался до объявления демобилизации.
Вернувшись в Москву, Аралов учился в Коммерческом институте и работал наставником в исправительном приюте для малолетних преступников. По словам историков, в 1907 году он отошёл от политики, а после начала Первой мировой войны был снова призван в армию.
«В годы Первой мировой войны Аралов проявил себя более чем достойно. В рядах различных частей он принял участие примерно в 20 сражениях, побывал в окружении, был награждён пятью боевыми орденами и дослужился до чина штабс-капитана», — рассказал в разговоре с RT военный историк Юрий Кнутов.
- Семён Аралов в молодости
В 1917 году на фоне событий Февральской революции Аралов вернулся в политику, присоединившись к меньшевикам. Он входил в солдатские комитеты, писал статьи в газеты и был членом предпарламента. В ноябре Аралов как представитель Западного фронта участвовал во II съезде Советов рабочих и солдатских депутатов.
«Вскоре после революции Аралов начал службу в штабе Московского военного округа и вступил в РКП (б). Знакомые среди большевиков у него остались, соответственно, было кому дать ему рекомендации», — отметил в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.
Уже вскоре, по словам эксперта, Аралов был повышен до заведующего оперативным отделом Наркомвоена РСФСР.
«Аралов начал играть чрезвычайно важную роль. Ему доверяли, и он выступал в роли посредника между кадровыми офицерами и большевиками», — подчеркнул Колпакиди.
В ноябре 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Республики было создано Регистрационное управление, являвшееся центральным органом военной разведки Советской России.
«Аралов был первым начальником Регистрационного управления, формально став создателем советской военной разведки, родоначальника ГРУ. И в этом качестве он сегодня наиболее известен», — рассказал Александр Колпакиди.
- Наступление русских войск на одном из участков Юго-Западного фронта (снимок 1916 года). Репродукция 1963 года Н.Пашина
- РИА Новости
По словам историка Сергея Войтикова, при Аралове был создан первый штат регистрационного управления, определён статус военных разведчиков, прояснены стоявшие перед ними задачи. Управление занималось Доном, Кубанью и другими территориями, выступившими против большевиков.
«В 1919 году обострилась ситуация на Украине. Аралов был определён членом Реввоенсовета 12-й и 14-й армий, а затем — Юго-западного фронта. Он присутствовал на самых сложных участках», — подчеркнул Колпакиди.
Как отметил Юрий Кнутов, Аралов участвовал в переговорах об установлении перемирия на советско-польском фронте и в формировании Киевского военного округа.
«В годы Гражданской войны Аралов по долгу службы много общался со Львом Троцким. В 1930-е годы это принесёт ему неприятности», — отметил историк и писатель Александр Широкорад.
Дипломат и борец с нацизмом
«Хотя сегодня Аралов известен преимущественно как создатель ГРУ, главной в его карьере была всё-таки дипломатическая составляющая», — заметил в беседе с RT Александр Колпакиди.
По словам эксперта, с 1921 года Аралов находился на службе в Народном комиссариате по иностранным делам РСФСР. Сначала он был полномочным представителем в Литве, а затем был переведён на аналогичную должность в Турции.
«Это было опасное путешествие», — заявил в интервью RT Александр Широкорад.
В Турции в это время шла война за независимость с иностранными интервентами. А в районе Черноморских проливов всё ещё находились части врангелевской армии, эвакуированной из Крыма.
Как вспоминал позже сам Аралов, Ленин в своей напутственной речи сказал ему: «Турки дерутся за своё национальное освобождение. Поэтому Центральный комитет посылает вас туда, как знающего военное дело».
Аралов выезжал вместе с Мустафой Ататюрком на фронт и делился с ним полученным в годы Гражданской войны опытом. Летом 1922 года он помогал турецкому командованию готовить генеральное контрнаступление.
«Советская Россия находилась практически в полной международной изоляции, и то, что Аралову удалось наладить отношения с Турцией, стало глотком свежего воздуха для молодого советского государства», — заявил Сергей Войтиков.
Историки отмечают, что из многолетнего противника Турция в 1920-е годы превратилась в партнёра Советской России, и в этом значительная заслуга Аралова. Его фигура вошла в композицию памятника «Республика» на площади Таксим в Стамбуле.
- Советский полномочный представитель в Турции Семен Аралов (4-й слева снизу) с супругой и сотрудниками советского полпредства и турецкими официальными представителями. Из личного альбома С. Аралова
- РИА Новости
Завершив в 1923 году свою миссию в Турции, Аралов ещё несколько лет работал в Наркомате иностранных дел СССР — как в центральном аппарате, так и полномочным представителем в различных странах. По словам Александра Колпакиди, сложной и важной была миссия Аралова в Китае, где во второй половине 1920-х годов происходил так называемый Северный поход с целью объединения страны, а Гоминьдан сначала сотрудничал с коммунистами, а потом разорвал с ними отношения.
Вернувшись в Москву, Аралов занимал высокие должности в советских экономических ведомствах: Высшем совете народного хозяйства и Наркомфине, руководил «Экспортлесом» и Главным управлением государственного страхования. Согласно ряду источников, в 1930-е годы Аралов подвергся аресту из-за своих старых связей с Троцким, однако через некоторое время был освобождён. В 1938 году он стал заместителем директора Государственного литературного музея. Пост директора в это время занимал известный революционер Владимир Бонч-Бруевич.
- Семён Аралов в годы Великой Отечественной войны
- © Wikimedia Commons
«После начала Великой Отечественной войны 60-летний Аралов ушёл добровольцем на фронт, вступив в дивизию народного ополчения. Был сотрудником оперативного отделения, а затем — начальником трофейного отдела и других подразделений штаба 33-й армии. Отличился тем, что эвакуировал ценную технику практически с переднего края обороны. Под конец войны командовал бригадой по сбору трофейного имущества. Дослужился до звания полковника», — рассказал Юрий Кнутов.
Согласно воспоминаниям генерал-майора Георгия Перевезенцева, Аралов настоял на том, чтобы его приняли на службу, несмотря на возраст, и потребовал назначения не в политотдел, куда его хотели направить изначально, а на командную или штабную должность. В 1945 году он занимался поиском вывезенных нацистами в Германию произведений искусства.
После войны Семён Аралов находился на партийной работе, написал несколько книг. Умер он 22 мая 1969 года в Москве.
- Монумент Республики на стамбульской площади Таксим в Турции. Правее расположенной в центре скульптуры Ататюрка стоят Климент Ворошилов и Семён Аралов
- © KIZILSUNGUR / Wikimedia commons
По словам Александра Колпакиди, история жизни Аралова исследована плохо и известна сегодня только в самых общих чертах. О некоторых периодах его служебной деятельности мы не знаем практически ничего.
«Это был железный человек, честный и добросовестный, готовый выполнять поручения любой сложности, но при этом обладавший поразительной скромностью и не стремившийся целенаправленно занимать высокие посты. Хотя значительная часть его жизни была связана с армией, он смог стать одним из основателей советской дипломатии», — подытожил Колпакиди.
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