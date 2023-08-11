«В любой войне побеждают люди»: историки — о достоверных эпизодах работы разведки в «Семнадцати мгновениях весны»

Полвека назад в прокат вышла легендарная картина по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». Многосерийный фильм повествовал об опасных буднях советских нелегальных разведчиков, противостоявших нацизму в феврале-марте 1945 года. По словам режиссёра фильма Татьяны Лиозновой, главной сюжетной линией киношедевра являются переговоры представителей гитлеровского режима с американской резидентурой в Швейцарии. По мнению экспертов, «Семнадцать мгновений весны» отличает необычайно высокий реализм в демонстрации исторических событий и работы разведки СССР, США и Германии.

11 августа 1973 года на советские телеэкраны вышел легендарный многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Уже первый показ этой картины собрал 70 млн зрителей.

Киношедевр был снят режиссёром Татьяной Лиозновой по одноимённому роману Юлиана Семёнова к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Картина повествует об опасных буднях советских нелегальных разведчиков, противостоявших нацистскому режиму в начале 1945 года.

В центре сюжета — фигура штандартенфюрера СС Макса отто фон Штирлица, советского полковника Максима Исаева, внедрённого в спецслужбы нацистской Германии. Постоянно рискуя, герой актёра Вячеслава Тихонова выполняет задания высшего руководства СССР, а потеряв связь с Москвой, вынужден вести самостоятельную игру в окружении бонз Третьего рейха.

По сюжету действия Штирлица имели решающее значение в информировании Кремля о тайных сепаратных переговорах отдельных представителей нацистской верхушки с Алленом Даллесом — руководителем резидентуры Управления стратегических служб США в Берне.

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Как говорила сама Лиознова, именно контакты американцев с нацистами побудили её снять «Семнадцать мгновений весны».

«Это кровавые дни войны. Это дни, когда мы теряли своих близких, родных, земли, заводы. Вот что это такое. А за нашей спиной в это время уже американцы вели свой вальс с немцами. Вот этого я никак не могла упустить. Из-за этого начала делать картину. Не из-за шпионской истории, нет», — вспоминала Лиознова.

Несмотря на то что «Семнадцать мгновений весны» был снят на основе художественного произведения, считается, что в фильме есть множество исторически достоверных эпизодов. О реальных событиях, отражённых в картине Лиозновой, RT рассказали исследователи Великой Отечественной войны.

— Какие исторические события февраля — марта 1945 года достоверно описаны в «Семнадцати мгновениях весны»?

И. о. заведующего научно-методическим отделом Музея Победы кандидат исторических наук Валерий Куличков:

— «Семнадцать мгновений весны» — это не только интеллектуальное кино, снятое с безупречным эстетическим вкусом. В картине много эпизодов, которые достаточно точно описывают реальные исторические события.

Картина погружает зрителя в период, который предшествовал окончательному краху гитлеровского режима. Фильм превосходно передаёт атмосферу скорого неизбежного разгрома человеконенавистнического режима. Этот эффект достигается демонстрацией кинохроники наступления Красной армии и союзных сил, а также патетическими монологами нацистских военных. В качестве основного лирического приёма Лиознова широко использовала кадры пробуждения природы, борьбу весны с зимой, которая символизировала тяжёлую, но неизбежную победу светлого над тёмным.

Карл Вольф (Василий Лановой), Вальтер Шелленберг (Олег Табаков), рейхсфюрер Генрих Гиммлер (Николай Прокопович)

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«Семнадцать мгновений весны» раскрывает определённую противоречивость ситуации начала 1945 годов. В тот момент работы было много не только на фронте, но и в тылу. Часть нацистских бонз прекрасно осознавала, что без радикальных уступок врагам Германия не имеет шансов выстоять.

Но больше всего они, конечно же, думали о себе. В фильме хорошо отображены жестокость, лицемерие, готовность нацистской элиты быть полезными новым хозяевам ради спасения своих шкур и, возможно, высоких должностей при новом, лояльном американцам режиме.

На контакт с Даллесом пытались выйти сразу несколько немецких госдеятелей. Среди них — один из высших офицеров СС Карл Вольф и начальник внешней разведки службы безопасности (СД) Вальтер Шелленберг. Этих нацистов в «Семнадцати мгновениях весны» блестяще сыграли Василий Лановой и Олег Табаков.

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Кстати, и сам Вашингтон через людей Даллеса и Ватикан прощупывал возможности для диалога с нацистами, опасаясь со своей стороны чрезмерного, как ему казалось, возвышения СССР после войны.

Мы точно знаем, что между Даллесом и Вольфом состоялись две встречи. Принято считать, что Вольф признавал неизбежность разгрома Германии и обещал ускорить капитуляцию группировки войск в Северной Италии. Однако доподлинное содержание стенограмм переговоров остаётся неизвестным. Можно допустить, что предметом бесед были в том числе некие антисоветские договорённости, как это и было продемонстрировано в «Семнадцати мгновениях».

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик:

— «Семнадцать мгновений весны» повествовал о том, насколько трудно было поверить в факт контактов нацистов с американцами за спиной СССР. Вместе с тем с помощью данной сюжетной линии картина раскрыла суть нацизма. Гитлеровский режим был порождением западной цивилизации и остался её органичной частью.

Когда мы смотрим на переговоры Даллеса и Вольфа под таким углом, то они уже не воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. В конце концов проведения переговоров с нацистской верхушкой требовала операция «Немыслимое» (американо-британский план использования немецких войск в 1945 году против Красной армии. — RT).

Сцена встречи офицера СС Карла Вольфа (Василий Лановой) с Алленом Даллесом (Вячеслав Шалевич)

РИА Новости

В фильме об этой операции ничего не говорится, потому что мы узнали о ней только из документов, опубликованных в 1990-е годы. Однако в «Семнадцати мгновениях» великолепно показано, как Даллес без какой-либо морально-этической рефлексии и неприятия вступил в контакт с нацистами, руководствуясь антисоветскими устремлениями.

Невольно вспоминается и монолог Мюллера в 11-й серии, где группенфюрер СС рассказывает о том, как при поддержке Запада можно легко возродить нацизм. Согласитесь, насколько актуально эта мысль звучит сейчас в контексте украинских событий.

Однако, как и рассказывается в картине Лиозновой, советская разведка вскрыла переговоры Вольфа и Даллеса. В результате Сталин направил Рузвельту телеграмму, в которой выразил своё резко негативное отношение. Возможно, это отрезвило Вашингтон, побудило его отказаться от реализации идеи создания совместного с нацистами «антибольшевистского фронта».

— Насколько достоверно в «Семнадцати мгновениях весны» отражена работа советской нелегальной разведки и спецслужб нацистской Германии?

И. о. заведующего научно-методическим отделом Музея Победы кандидат исторических наук Валерий Куличков:

— Прототипы Штирлица существовали в реальной жизни. У нас было достаточно разведчиков в Германии. Оказывались на нашей стороне и сами немцы, занимавшие высокие должности. Например, начальник отдела контрразведки (гестапо) гауптштурмфюрер СС Вилли Леман (оперативный псевдоним Брайтенбах) сотрудничал с советской разведкой с 1929 года. Однако в декабре 1942 года он был раскрыт и расстрелян.

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Безусловное достоинство романа Семёнова и фильма Лиозновой состоит в том, что с обеих сторон разведчики показаны жёсткими, умными, изобретательными и вместе с тем живыми людьми, которым не чужды слабости, эмоциональные колебания и случайные ошибки. Хорошо отражена и трагедия людей, которыми манипулируют спецслужбы.

Благодаря «Семнадцати мгновениям весны» советское общество перестало воспринимать наших разведчиков монументальными хладнокровными героями. Изменилось и отношение к врагу — в образе нацистов стало меньше карикатурного.

СССР действительно противостоял сильный, коварный и очень умный противник. Так, в девятой серии закадровый голос, передавая ход мыслей Штирлица, сообщает зрителю, что Вальтер Шелленберг был умным руководителем и «прирождённым разведчиком», никогда не упускавшим «главных узловых моментов» в любой беседе. Более того, в вопросах стратегии обойти Шелленберга было почти невозможно, сообщалось зрителю. Но Штирлиц смог переиграть своего руководителя и других весьма компетентных должностных лиц в карательной машине рейха.

В этом заключена ещё одна очень большая ценность нашей победы. Противник проиграл не только потому, что был аморален и бесчеловечен. Нацисты проиграли, потому что СССР быстрее учился на своих и чужих ошибках, более умело подбирал и готовил кадры.

В любой войне побеждают люди. Решающее значение имеет их способность проявлять свои высокие внутренние качества.

Радистка Кэт (Екатерина Градова) на допросе у штурмбаннфюрера СС Юргена Рольфа (Алексей Сафонов)

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В «Семнадцати мгновениях» блестяще раскрыта тема безмерной цены, которую заплатили наши воины в Великой Отечественной. Как и солдаты Красной армии, полковник Максим Исаев без остатка отдавал службе свою жизнь. Трудно вообразить, как можно долгие годы носить ненавистную нацистскую форму и быть своим в лагере палачей и душегубов. Но Исаев это делал. По фильму у Штирлица была безупречная репутация, он лишь один раз вызвал подозрение и, в принципе, не по своей вине.

При этом Исаева терзали глубокие переживания. Почти нестерпимую внутреннюю боль нашего героя раскрывает поистине шедевральная сцена свидания с женой, которая по фильму тоже была разведчиком-нелегалом. Обмен взглядами в этом эпизоде красноречивее любых слов. Такие встречи действительно практиковались: считалось, что они морально поддерживают наших разведчиков.

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Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик:

— «Семнадцать мгновений весны» продолжил линию на понимание наших противников, на понимание того, как действовали их и наши спецслужбы. Во многом картина стала культовой из-за того, что Лиознова отказалась от шаблонного карикатурного образа гитлеровцев. Такой подход сам по себе был близок к реальности.

Да и в целом можно с уверенностью сказать, что в «Семнадцати мгновениях» реального намного больше, чем в подавляющем большинстве картин, посвящённых теме Второй мировой войны и выходивших с пометкой «основано на реальных событиях».

Работа наших разведчиков-нелегалов в Германии и других европейских странах имела массу объективных сложностей. Фактически они противостояли разветвлённой партийно-государственной системе, опиравшейся, и об этом нужно сказать откровенно, на лояльные массы населения. Нацистские спецслужбы не испытывали проблем с дефицитом информаторов, что мы и наблюдаем и в картине Лиозновой.

Огромное количество глаз и ушей составляли доносы буквально на каждого человека, который как-то нетипично вёл себя. Например, в Берлине за «подозрительными личностями» следили фюреры кварталов, тесно взаимодействовавшие с гестапо.

Советским людям, выросшим в совершенно другой культуре, в другой системе отношений, было трудно внедриться в такую среду. Тем не менее нашим нелегалам удавалось это делать и опираться в своей работе на патриотов-антифашистов. Это тоже прекрасно показано в «Семнадцати мгновениях».

Сцена прогулки Штирлица

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Причём здравомыслящие и неравнодушные немцы были не только в среде интеллектуалов, они были в СС и военных кругах Германии. Например, на советскую разведку работал обер-лейтенант люфтваффе Харро Шульце-Бойзен (оперативный псевдоним Старшина. — RT).

Пользуясь служебным положением и связями, он сообщал в Москву о приготовлениях к нападению на СССР, а также секретную информацию по авиационным разработкам. К сожалению, Шульце-Бойзен и другие борцы с гитлеровским режимом были раскрыты после дешифровки перехваченных радиограмм. В декабре 1942 года немецкий патриот и его жена были казнены.

За советскими агентами и разведчиками-нелегалами охотились не только гестаповцы, но и контрразведывательные органы Абвера. Большое внимание уделялось тому, что сейчас называется радиотехнической разведкой, — отслеживанию радиопередач и поиску шифров. Спецслужбы рейха были оснащены высококачественной аппаратурой пеленгации радиосигналов. Их работа была главной причиной провалов наших нелегалов и подпольщиков.

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Наверное, фильм Лиозновой не раскрывает всего драматизма работы операторов радиостанций. Дело в том, что многим из них часто не хватало опыта. Они подолгу «висели на ключе», то есть злоупотребляли длинными радиопередачами. Тем не менее сюжетная линия вокруг радистки Кэт и её мужа Эрвина даёт хорошее представление о том, насколько была ценна и опасна эта профессия. Сколько внимания немцы уделяли радиотехнической разведке, достигая в этом деле серьёзных успехов. Хотя советская разведка и здесь находила варианты, как переигрывать врага.

Но самое важное и достоверное в «Семнадцати мгновениях» — это раскрытие внутреннего мира разведчиков-нелегалов, их мыслей, волнений и тревог. Несмотря на полное публичное одиночество, это люди, которые не могут жить и работать без контакта с Родиной.

Этот необычайно трогательный контакт происходит во время коротких личных встреч со своими и в виде нечастого погружения в воспоминания. Безусловная заслуга Лиозновой и лично Вячеслава Тихонова состоит в том, что они смогли показать, как невыносимая тоска по Родине способна питать наших разведчиков внутренними силами.